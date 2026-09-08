Euroxx: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Αύξηση 20% κατά μέσο όρο
Euroxx: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Αύξηση 20% κατά μέσο όρο
Πώς μπορεί το discount να μετατραπεί σε premium - Διατηρείται η σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες - Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10% έως το 2028
Σε νέα αναβάθμιση των εκτιμήσεων και των τιμών στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρά η Euroxx, διατηρώντας θετική στάση για το σύνολο του κλάδου και εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες δικαιολογούν πλέον premium αποτίμηση έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών. Η χρηματιστηριακή αυξάνει κατά περίπου 20% κατά μέσο όρο τις τιμές στόχους, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τις αναβαθμισμένες προβλέψεις κερδοφορίας και το ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων.
Η Euroxx διατηρεί σύσταση Overweight και για τις τέσσερις τράπεζες. Η μεγαλύτερη δυνητική άνοδος εντοπίζεται στη Eurobank, για την οποία η νέα τιμή στόχος ανέρχεται στα 6,30 ευρώ από 5,30 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 32%. Για την Εθνική Τράπεζα η τιμή στόχος αυξάνεται στα 22 ευρώ από 19,40 ευρώ, με δυνητική άνοδο 26%. Για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5,80 ευρώ από 5,20 ευρώ και το περιθώριο ανόδου στο 23%, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 13 ευρώ από 11 ευρώ, με δυνητική απόδοση 21%.
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Η Euroxx διατηρεί σύσταση Overweight και για τις τέσσερις τράπεζες. Η μεγαλύτερη δυνητική άνοδος εντοπίζεται στη Eurobank, για την οποία η νέα τιμή στόχος ανέρχεται στα 6,30 ευρώ από 5,30 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 32%. Για την Εθνική Τράπεζα η τιμή στόχος αυξάνεται στα 22 ευρώ από 19,40 ευρώ, με δυνητική άνοδο 26%. Για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5,80 ευρώ από 5,20 ευρώ και το περιθώριο ανόδου στο 23%, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 13 ευρώ από 11 ευρώ, με δυνητική απόδοση 21%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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