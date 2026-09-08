Euroxx: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Αύξηση 20% κατά μέσο όρο

Πώς μπορεί το discount να μετατραπεί σε premium - Διατηρείται η σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες - Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10% έως το 2028