Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νέο Ρύσιο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νέο Ρύσιο στη Θεσσαλονίκη

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νέο Ρύσιο στη Θεσσαλονίκη
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρύσιο, στον δήμο Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 08 Σεπτέμβριου, περίπου στις 18:00.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 18:00.

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
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