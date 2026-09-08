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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νέο Ρύσιο στη Θεσσαλονίκη
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νέο Ρύσιο στη Θεσσαλονίκη
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρύσιο, στον δήμο Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 08 Σεπτέμβριου, περίπου στις 18:00.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 18:00.
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 18:00.
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
UPD:
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