Μητσοτάκης από τις υπογραφές για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»: Τα έργα δεν σταματούν, η επόμενη 4ετία θα είναι άλμα ανάπτυξης
Μητσοτάκης από τις υπογραφές για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»: Τα έργα δεν σταματούν, η επόμενη 4ετία θα είναι άλμα ανάπτυξης
«Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους»
Το μήνυμα ότι «τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη 4ετία» έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο.
Παράλληλα ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η επόμενη 4ετια πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές» ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου επανέλαβε ότι «δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους».
Όπως σημείωσε «είναι ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Για πολλές 10ετίες η Αθήνα είχε γυρίσει την πλάτη στο συγκριτικό πλεονέκτημα της θάλασσας».
«Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν, όμως, και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Στόχος πίσω από κάθε τέτοιο έργο δεν μπορεί να είναι άλλος από την καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη σε ένα περιβάλλον που θα γίνεται πιο φιλόξενο. Αυτό εννοούμε για μια πολιτική για τους πολλούς. Στη σημερινή εξέλιξη καθρεπτίζεται η απόφασή μας να ξεπερνάμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε, μάλιστα, ότι «τα έργα υποδομής δεν σταματούν ούτε θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή τελείωσαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης. Η επόμενη 4ετια πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Παραδώσαμε τον Ε65, ένα έργο που ήταν κολλημένο και ξεμπλόκαρε και με δική μου κατάθεση πολιτικού κεφαλαίου. Τα έργα δεν σταματούν και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη 4ετια».
Καταλήγοντας, δε, υπογράμμισε ότι «δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους».
Παράλληλα ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η επόμενη 4ετια πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές» ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου επανέλαβε ότι «δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους».
«Στόχος η καλύτερη καθημερινότητα των πολιτών»«Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών προς τους κατοίκους του λεκανοπεδίου συνολικά που έβλεπαν μια από τις πιο όμορφες περιοχές να παραμένει παγιδευμένη στην αδράνεια. Το πάρκο θα γίνει καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για την Αττική. Είναι ένα έργο που στο παρελθόν του κρύβει τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας και αδιαφορίας με ημιτελείς σχεδιασμούς, καθυστερήσεις και αγκυλώσεις. Στο τέλος κάνοντας όμως όλοι υπερβάσεις φτάσαμε στο σημερινό ευχάριστο γεγονός της υπογραφής της σύμβασης. Χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια ξεπεράστηκαν τα προβλήματα και θα έχουμε ένα από τα πιο βιώσιμα πάρκα της Μεσογείου, ένα μοναδικό χώρο πρασίνου» είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του.
Όπως σημείωσε «είναι ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Για πολλές 10ετίες η Αθήνα είχε γυρίσει την πλάτη στο συγκριτικό πλεονέκτημα της θάλασσας».
«Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν, όμως, και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Στόχος πίσω από κάθε τέτοιο έργο δεν μπορεί να είναι άλλος από την καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη σε ένα περιβάλλον που θα γίνεται πιο φιλόξενο. Αυτό εννοούμε για μια πολιτική για τους πολλούς. Στη σημερινή εξέλιξη καθρεπτίζεται η απόφασή μας να ξεπερνάμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε, μάλιστα, ότι «τα έργα υποδομής δεν σταματούν ούτε θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή τελείωσαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης. Η επόμενη 4ετια πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Παραδώσαμε τον Ε65, ένα έργο που ήταν κολλημένο και ξεμπλόκαρε και με δική μου κατάθεση πολιτικού κεφαλαίου. Τα έργα δεν σταματούν και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη 4ετια».
Καταλήγοντας, δε, υπογράμμισε ότι «δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους».
Η Αθήνα αποκαθιστά τις σχέσεις της με τη θάλασσα
Στην ομιλία του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έκανε λόγο για επιστροφή στην Αθήνα του θαλάσσιου μετώπου της. «Ο φαληρικός όρμος από σήμερα ανοίγει ξανά με το νέο μητροπολιτικό πάρκο. Το όνομα Αέναον δεν είναι τυχαίο γιατί σημαίνει ότι συνεχίζεται η ζωή, ένας πραγματικός χώρος πρασίνου ανοιχτός για όλους χωρίς εισιτήριο και αποκλεισμούς.
«Συνολικά δόθηκαν πάνω από 464 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους με χρηματοδότηση 85% από το Ταμείο Συνοχής, σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση του κυρίως έργου ύψους 295 εκατ. ευρώ» εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης.
«Δείξαμε στην Ευρώπη ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκούς πόρους, το έργο γίνεται γιατί το πιστέψατε και το στηρίξατε εσείς κύριε πρωθυπουργού» συμπλήρωσε ο κ. Παπαθανάσης.
Η Αθήνα ξαναβρίσκει τη θάλασσά της, γίνεται πιο πράσινη και ανθρώπινη, κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.
Εκ μέρους της ΜΕΤΚΑ ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι η ανάπλαση του φαληρικού όρμου είναι μια παρέμβαση σε έναν από τους πιο ευαίσθητους χώρους της Αττικής. «Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις επενδύσεις ως εργαλεία για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα τους οι πόλεις» πρόσθεσε ο κ. Μυτιληναίος.
Συνεχίζοντας είπε ότι «ο δημόσιος χώρος και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν κρίσιμους όρους μια αναπτυξιακής πολιτικής. Το Αέναον παράγει ανάπτυξη καθώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Πρόκειται για ένα έργο μοναδικής εμβέλειας, κρίσιμος κρίκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας».
«Είμαι σίγουρός ότι θα παραδώσουμε ένα έργο κόσμημα για την Αττική» κατέληξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλους του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης διαβεβαίωσε ότι «από πλευράς μας με τη διαχρονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα μέσω της καλής συνεργασίας στο ανάδοχο σχήμα θα προσπαθήσουμε και θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για την Αττική, είναι η δικαίωση μιας εξαιρετικά δύσκολης πορείας γιατί όσοι ασχολήθηκαν με το έργο αυτό γνωρίζουν ότι έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα χωρίς να χάσουμε ούτε μια ημέρα» τόνισε από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.
Όπως σημείωσε «είναι ένα έργο που για περισσότερες από 6 δεκαετίες φάνταζε καταδικασμένο να μείνει στα χαρτιά και σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται όλο το λεκανοπέδιο καθώς θα λειτουργήσει ως πράσινος πολλαπλασιαστής»
«Σε 2,5 χρόνια από τώρα τα οφέλη από το πάρκο θα μετουσιωθούν σε περισσότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. Το μέρισμα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης θα φτάσει σε κάθε γειτονιά της Αττικής» συνέχισε ο κ. Χαρδαλιάς.
«Περάσαμε από Συμπληγάδες, υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε αν θα φτάσουμε μέχρι εδώ και τότε είχαμε δύο επιλογές ή να βρούμε δικαιολογίες ή να βρούμε λύσεις γιατί στα δύσκολα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και αυτό κάναμε» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής.
Η ομάδα της περιφέρειας εκπόνησε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφάλισε 19 διαφορετικές αδειοδοτήσεις, ολοκληρώσαμε με διαφάνεια ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ανέλυσε ο κ. Χαρδαλιάς.
Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναπλάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε έκταση 741 στρεμμάτων, το έργο με χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ θα παραδοθεί σε περίπου 2,5 χρόνια, το εργοτάξιο θα εγκατασταθεί το Νοέμβριο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις πρώτες ημέρες του 2027, είπε ακόμα ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Πρόκειται για το ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου που τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο, το πράσινο στην καθημερινότητα και τη θάλασσα στην πόλη.
Το νέο πάρκο του Φαληρικού Όρμου είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και τη συμπερίληψη.
Καλύπτοντας το 75% της έκτασής του με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους που θα δημιουργούν έναν πνεύμονα πρασίνου, θα φιλοξενεί υπαίθριες εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, παιδότοπους και χώρους εκπαίδευσης.
«Συνολικά δόθηκαν πάνω από 464 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους με χρηματοδότηση 85% από το Ταμείο Συνοχής, σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση του κυρίως έργου ύψους 295 εκατ. ευρώ» εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης.
«Δείξαμε στην Ευρώπη ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκούς πόρους, το έργο γίνεται γιατί το πιστέψατε και το στηρίξατε εσείς κύριε πρωθυπουργού» συμπλήρωσε ο κ. Παπαθανάσης.
Η Αθήνα ξαναβρίσκει τη θάλασσά της, γίνεται πιο πράσινη και ανθρώπινη, κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.
Εκ μέρους της ΜΕΤΚΑ ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι η ανάπλαση του φαληρικού όρμου είναι μια παρέμβαση σε έναν από τους πιο ευαίσθητους χώρους της Αττικής. «Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις επενδύσεις ως εργαλεία για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα τους οι πόλεις» πρόσθεσε ο κ. Μυτιληναίος.
Συνεχίζοντας είπε ότι «ο δημόσιος χώρος και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν κρίσιμους όρους μια αναπτυξιακής πολιτικής. Το Αέναον παράγει ανάπτυξη καθώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Πρόκειται για ένα έργο μοναδικής εμβέλειας, κρίσιμος κρίκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας».
«Είμαι σίγουρός ότι θα παραδώσουμε ένα έργο κόσμημα για την Αττική» κατέληξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλους του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης διαβεβαίωσε ότι «από πλευράς μας με τη διαχρονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα μέσω της καλής συνεργασίας στο ανάδοχο σχήμα θα προσπαθήσουμε και θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για την Αττική, είναι η δικαίωση μιας εξαιρετικά δύσκολης πορείας γιατί όσοι ασχολήθηκαν με το έργο αυτό γνωρίζουν ότι έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα χωρίς να χάσουμε ούτε μια ημέρα» τόνισε από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.
Όπως σημείωσε «είναι ένα έργο που για περισσότερες από 6 δεκαετίες φάνταζε καταδικασμένο να μείνει στα χαρτιά και σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται όλο το λεκανοπέδιο καθώς θα λειτουργήσει ως πράσινος πολλαπλασιαστής»
«Σε 2,5 χρόνια από τώρα τα οφέλη από το πάρκο θα μετουσιωθούν σε περισσότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. Το μέρισμα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης θα φτάσει σε κάθε γειτονιά της Αττικής» συνέχισε ο κ. Χαρδαλιάς.
«Περάσαμε από Συμπληγάδες, υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε αν θα φτάσουμε μέχρι εδώ και τότε είχαμε δύο επιλογές ή να βρούμε δικαιολογίες ή να βρούμε λύσεις γιατί στα δύσκολα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και αυτό κάναμε» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής.
Η ομάδα της περιφέρειας εκπόνησε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφάλισε 19 διαφορετικές αδειοδοτήσεις, ολοκληρώσαμε με διαφάνεια ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ανέλυσε ο κ. Χαρδαλιάς.
Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναπλάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε έκταση 741 στρεμμάτων, το έργο με χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ θα παραδοθεί σε περίπου 2,5 χρόνια, το εργοτάξιο θα εγκατασταθεί το Νοέμβριο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις πρώτες ημέρες του 2027, είπε ακόμα ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Το «Αέναον»
Πρόκειται για το ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου που τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο, το πράσινο στην καθημερινότητα και τη θάλασσα στην πόλη.
Το νέο πάρκο του Φαληρικού Όρμου είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και τη συμπερίληψη.
Καλύπτοντας το 75% της έκτασής του με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους που θα δημιουργούν έναν πνεύμονα πρασίνου, θα φιλοξενεί υπαίθριες εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, παιδότοπους και χώρους εκπαίδευσης.
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