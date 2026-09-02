Γεραπετρίτης: Καμία υποχώρηση, δεν συμβιβαζόμαστε όταν πρόκειται για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο και ζήτησε ενιαία ευρωπαϊκή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα