Γεραπετρίτης: Καμία υποχώρηση, δεν συμβιβαζόμαστε όταν πρόκειται για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Γεραπετρίτης: Καμία υποχώρηση, δεν συμβιβαζόμαστε όταν πρόκειται για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο και ζήτησε ενιαία ευρωπαϊκή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα
Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση σε ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Gymnich».
Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημέρωσε τους ομολόγους του για όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.
Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο και ότι δεν θα πρέπει να εξοπλίζει τα νησιά της.
Ο κ. Γεραπετρίτης κατέστησε έτσι σαφές ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα συμβιβασμού όταν πρόκειται για την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας η Ελλάδα θα έχει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, τονίζοντας την ανάγκη για σταθερή και ενιαία αντιμετώπιση τέτοιων ενεργειών.
Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».
Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημέρωσε τους ομολόγους του για όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.
Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο και ότι δεν θα πρέπει να εξοπλίζει τα νησιά της.
Ο κ. Γεραπετρίτης κατέστησε έτσι σαφές ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα συμβιβασμού όταν πρόκειται για την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας η Ελλάδα θα έχει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, τονίζοντας την ανάγκη για σταθερή και ενιαία αντιμετώπιση τέτοιων ενεργειών.
📌 Δήλωση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Φρύσσα, μετά το πέρας της συμμετοχής του στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ «Gymnich» (Wicklow, 02.09.2026)— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 2, 2026
🔗 https://t.co/rkHTtks1Na pic.twitter.com/rtm3FbIcGG
Η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη«Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.
Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».
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