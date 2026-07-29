Η πρωινή ρουτίνα που βοηθάει να ζήσουμε περισσότερο

Η επιστήμη της μακροζωίας επιμένει σε λιγότερο θεαματικές αλλά αποτελεσματικές μεθόδους: ύπνο, φως, κίνηση, μυϊκή δύναμη και μια ρουτίνα που μπορείς πράγματι να διατηρήσεις