Η πρωινή ρουτίνα που βοηθάει να ζήσουμε περισσότερο
Η πρωινή ρουτίνα που βοηθάει να ζήσουμε περισσότερο
Η επιστήμη της μακροζωίας επιμένει σε λιγότερο θεαματικές αλλά αποτελεσματικές μεθόδους: ύπνο, φως, κίνηση, μυϊκή δύναμη και μια ρουτίνα που μπορείς πράγματι να διατηρήσεις
Η μακροζωία είναι το νέο fitness. Εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσαν τα προγράμματα που υπόσχονταν να σε μεταμορφώσουν πριν από τις διακοπές, σήμερα βρίσκεις μετρητές γλυκόζης, βιολογική ηλικία, κρυοθεραπεία, κόκκινο φως και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το πρωινό τους σαν ερευνητικό πρωτόκολλο. Αυτή η νέα εμμονή δεν είναι απαραίτητα κακή. Είναι λογικό να μας ενδιαφέρει όχι μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά και σε τι κατάσταση θα τα ζήσουμε. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η υγεία μετατρέπεται σε δεύτερη δουλειά και κάθε καθημερινή απόφαση σε τεστ πειθαρχίας. Η πραγματική μακροζωία δεν χτίζεται μέσα από ακραίες παρεμβάσεις που αντέχεις για δέκα ημέρες. Χτίζεται από απλές συνήθειες που επαναλαμβάνεις για χρόνια.
Μην ξυπνάς νωρίς. Ξύπνα σταθερά
Η καλύτερη ώρα αφύπνισης είναι εκείνη που σου επιτρέπει να κοιμάσαι αρκετά και να διατηρείς ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα. Ο ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από τη διάρκειά του. Η συνέπεια φαίνεται να έχει εξίσου σημαντικό ρόλο. Μεγάλη μελέτη με δεδομένα από συσκευές έδειξε ότι η τακτικότητα στις ώρες ύπνου και αφύπνισης συνδεόταν έντονα με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Με απλά λόγια, ο οργανισμός προτιμά να γνωρίζει πότε θα κοιμηθεί και πότε θα ξυπνήσει. Πριν ασχοληθείς λοιπόν με συμπληρώματα ύπνου, μάσκες, εφαρμογές και ειδικά στρώματα, προσπάθησε να κάνεις το προφανές: πήγαινε για ύπνο και ξύπνα περίπου την ίδια ώρα. Η συνέπεια είναι λιγότερο εντυπωσιακή από ένα biohack, αλλά πιθανότατα πολύ πιο χρήσιμη.
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Μην ξυπνάς νωρίς. Ξύπνα σταθερά
Η καλύτερη ώρα αφύπνισης είναι εκείνη που σου επιτρέπει να κοιμάσαι αρκετά και να διατηρείς ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα. Ο ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από τη διάρκειά του. Η συνέπεια φαίνεται να έχει εξίσου σημαντικό ρόλο. Μεγάλη μελέτη με δεδομένα από συσκευές έδειξε ότι η τακτικότητα στις ώρες ύπνου και αφύπνισης συνδεόταν έντονα με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Με απλά λόγια, ο οργανισμός προτιμά να γνωρίζει πότε θα κοιμηθεί και πότε θα ξυπνήσει. Πριν ασχοληθείς λοιπόν με συμπληρώματα ύπνου, μάσκες, εφαρμογές και ειδικά στρώματα, προσπάθησε να κάνεις το προφανές: πήγαινε για ύπνο και ξύπνα περίπου την ίδια ώρα. Η συνέπεια είναι λιγότερο εντυπωσιακή από ένα biohack, αλλά πιθανότατα πολύ πιο χρήσιμη.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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