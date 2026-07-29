ΟΤΕ: Κέρδη 283,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2026 – Αύξηση EBITDA κατά 3% το β’ τρίμηνο

«Στόχος μας να εξελιχθούμε σε AI native εταιρεία», δήλωσε ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου, κ. Κώστας Νεμπής - Επιβεβαίωση των στόχων του 2026 με «μοχλούς» την κινητή, το FTTH και τη συνδρομητική τηλεόραση