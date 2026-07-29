Τράπεζα Πειραιώς: Ρεκόρ κερδοφορίας στα €617 εκατ. το α’ εξάμηνο 2026 – €0,47 κέρδη ανά μετοχή
Τράπεζα Πειραιώς: Ρεκόρ κερδοφορίας στα €617 εκατ. το α’ εξάμηνο 2026 – €0,47 κέρδη ανά μετοχή
Καθαρά κέρδη β' τριμήνου €336 εκατ. αυξημένα κατά 22% ετησίως - Διανομή €494 εκατ. σε μετρητά στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη 2025
Με ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για την Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική της για διεύρυνση των εργασιών και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων αποδίδει καρπούς. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν στα 336 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας τα κέρδη εξαμήνου στα 617 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο της διοίκησης.
Το βασικό χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι ότι η κερδοφορία εξακολουθεί να στηρίζεται στον πυρήνα των τραπεζικών εργασιών και όχι σε έκτακτα έσοδα. Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη, η Πειραιώς κατάφερε να αυξήσει τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 509 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και 7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των δανειακών υπολοίπων και στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ομολόγων, που αντιστάθμισαν τις πιέσεις από τη μείωση των επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026 στα 2 δισ. ευρώ, εκτιμώντας ότι η δυναμική των χορηγήσεων θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο.
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Το βασικό χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι ότι η κερδοφορία εξακολουθεί να στηρίζεται στον πυρήνα των τραπεζικών εργασιών και όχι σε έκτακτα έσοδα. Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη, η Πειραιώς κατάφερε να αυξήσει τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 509 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και 7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των δανειακών υπολοίπων και στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ομολόγων, που αντιστάθμισαν τις πιέσεις από τη μείωση των επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026 στα 2 δισ. ευρώ, εκτιμώντας ότι η δυναμική των χορηγήσεων θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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