Η «ναυμαχία» των $2,5 δισ. συνεχίζεται – Genco και Diana ανεβάζουν τους τόνους για το μεγάλο deal

Η δημόσια πρόταση μπορεί να έληξε, όμως η μάχη για τον έλεγχο της Genco Shipping απέχει ακόμη από το τέλος - Οι δύο ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές συγκρούονται πλέον ανοιχτά για την αξία του στόλου, τις διαπραγματεύσεις και το πραγματικό τίμημα της συμφωνίας