Η «ναυμαχία» των $2,5 δισ. συνεχίζεται – Genco και Diana ανεβάζουν τους τόνους για το μεγάλο deal
Η «ναυμαχία» των $2,5 δισ. συνεχίζεται – Genco και Diana ανεβάζουν τους τόνους για το μεγάλο deal
Η δημόσια πρόταση μπορεί να έληξε, όμως η μάχη για τον έλεγχο της Genco Shipping απέχει ακόμη από το τέλος - Οι δύο ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές συγκρούονται πλέον ανοιχτά για την αξία του στόλου, τις διαπραγματεύσεις και το πραγματικό τίμημα της συμφωνίας
Σε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της Genco Shipping & Trading εξελίχθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της αμερικανικής ναυτιλιακής, καθώς οι μέτοχοι απέρριψαν με μεγάλη διαφορά την προσπάθεια της ελληνικών συμφερόντων Diana Shipping να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Η Genco ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου που διεκδικούσαν επανεκλογή εξασφάλισαν περίπου το 90% των ψήφων των μετόχων, εξαιρουμένων των ψήφων που ελέγχει η Diana Shipping. Παράλληλα, οι επενδυτές καταψήφισαν τους δύο υποψηφίους που είχε προτείνει η Diana, τους Jens Insmar και Paul Cornell, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στη σημερινή διοίκηση της εταιρείας.
Ιδιαίτερη σημασία είχε και η επικύρωση από τους μετόχους του μηχανισμού προστασίας των δικαιωμάτων τους, γνωστού ως «poison pill», ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα της Diana Shipping να αυξήσει τη συμμετοχή της πέραν του 15% χωρίς σχετική έγκριση.
Η διοίκηση της Genco υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως σημείωσε η εταιρεία, οι κινήσεις για την αναβάθμιση του στόλου, τη μείωση του δανεισμού, τη βελτίωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της δυνατότητας διανομής μερισμάτων αποδίδουν ήδη καρπούς, προσφέροντας αξία στους μετόχους. Η επικράτηση αυτή θεωρείται σημαντική προσωπική νίκη και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Genco, Τζον Γουόμπενσμιθ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύμηνης αντιπαράθεσης με τη Diana.
Παρά την ήττα στην ψηφοφορία, η Diana Shipping ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσυρθεί από την προσπάθεια εξαγοράς της μεγαλύτερης ανταγωνίστριάς της στον κλάδο του ξηρού φορτίου. Λίγες ώρες πριν από τη συνέλευση, η ελληνική εταιρεία υπέβαλε νέα, τέταρτη κατά σειρά και υψηλότερη πρόταση εξαγοράς, αποτιμώντας τη Genco στα 27,34 δολάρια ανά μετοχή.
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Η Genco ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου που διεκδικούσαν επανεκλογή εξασφάλισαν περίπου το 90% των ψήφων των μετόχων, εξαιρουμένων των ψήφων που ελέγχει η Diana Shipping. Παράλληλα, οι επενδυτές καταψήφισαν τους δύο υποψηφίους που είχε προτείνει η Diana, τους Jens Insmar και Paul Cornell, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στη σημερινή διοίκηση της εταιρείας.
Ιδιαίτερη σημασία είχε και η επικύρωση από τους μετόχους του μηχανισμού προστασίας των δικαιωμάτων τους, γνωστού ως «poison pill», ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα της Diana Shipping να αυξήσει τη συμμετοχή της πέραν του 15% χωρίς σχετική έγκριση.
Η διοίκηση της Genco υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως σημείωσε η εταιρεία, οι κινήσεις για την αναβάθμιση του στόλου, τη μείωση του δανεισμού, τη βελτίωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της δυνατότητας διανομής μερισμάτων αποδίδουν ήδη καρπούς, προσφέροντας αξία στους μετόχους. Η επικράτηση αυτή θεωρείται σημαντική προσωπική νίκη και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Genco, Τζον Γουόμπενσμιθ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύμηνης αντιπαράθεσης με τη Diana.
Παρά την ήττα στην ψηφοφορία, η Diana Shipping ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσυρθεί από την προσπάθεια εξαγοράς της μεγαλύτερης ανταγωνίστριάς της στον κλάδο του ξηρού φορτίου. Λίγες ώρες πριν από τη συνέλευση, η ελληνική εταιρεία υπέβαλε νέα, τέταρτη κατά σειρά και υψηλότερη πρόταση εξαγοράς, αποτιμώντας τη Genco στα 27,34 δολάρια ανά μετοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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