JPMorgan: Βλέπει ισχυρό δεύτερο τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες – Διατηρεί τη σύσταση overweight

Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε τροχιά αναβαθμίσεων εκτιμά o αμερικανικός οίκος, με τα κέρδη, τα δάνεια και οι προμήθειες να οδηγούν το β' τρίμηνο - Οι τιμές στόχοι που δίνει για Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και Alpha Bank