JPMorgan: Βλέπει ισχυρό δεύτερο τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες – Διατηρεί τη σύσταση overweight
JPMorgan: Βλέπει ισχυρό δεύτερο τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες – Διατηρεί τη σύσταση overweight
Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε τροχιά αναβαθμίσεων εκτιμά o αμερικανικός οίκος, με τα κέρδη, τα δάνεια και οι προμήθειες να οδηγούν το β' τρίμηνο - Οι τιμές στόχοι που δίνει για Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και Alpha Bank
Με αισιοδοξία προσεγγίζει η JPMorgan την περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου για τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι όλες θα παρουσιάσουν υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την ισχυρή πιστωτική επέκταση, την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από προμήθειες.
Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί σύσταση Overweight και για τις τέσσερις τράπεζες, με τιμές στόχους τα 10,20 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 16,00 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 4,40 ευρώ τόσο για τη Eurobank όσο και για την Alpha Bank.
Η JPMorgan θεωρεί ότι, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, η δυναμική των χορηγήσεων εξακολουθεί να στηρίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης του πιστωτικού κινδύνου.
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Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί σύσταση Overweight και για τις τέσσερις τράπεζες, με τιμές στόχους τα 10,20 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 16,00 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 4,40 ευρώ τόσο για τη Eurobank όσο και για την Alpha Bank.
Η JPMorgan θεωρεί ότι, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, η δυναμική των χορηγήσεων εξακολουθεί να στηρίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης του πιστωτικού κινδύνου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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