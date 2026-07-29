Νεμπής: Μεγάλο έργο για το ΝΑΤΟ κέρδισε ο ΟΤΕ – Ποιοι πυλώνες θα στηρίξουν την ανάπτυξη
Νεμπής: Μεγάλο έργο για το ΝΑΤΟ κέρδισε ο ΟΤΕ – Ποιοι πυλώνες θα στηρίξουν την ανάπτυξη
Έργο του ΝΑΤΟ για data center ανέλαβε ο ΟΤΕ - Τι ειπώθηκε στη τηλεδιάσκεψη για ΔΕΗ – Vodafone, Starlink, ICT και Ταμείο Ανάκαμψης
Αισιόδοξη ότι ο ΟΤΕ θα διατηρήσει την αναπτυξιακή του τροχιά για το υπόλοιπο του 2026, παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά, εμφανίστηκε η διοίκηση του Ομίλου στη τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου 2026. Βασικά στηρίγματα παραμένουν οι υπηρεσίες οπτικών ινών, η κινητή τηλεφωνία, η συνδρομητική τηλεόραση και το ICT, η διεθνή επέκταση μέσω μεγάλων οργανισμών (όπως το ΝΑΤΟ που εξασφάλισε σημαντικό έργο για data center), καθώς και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες όσο και στις εμπορικές υπηρεσίες του ομίλου, ενώ το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα των εσόδων.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του ομίλου στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής του και ενισχύουν την προοπτική επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για το 2026. Όπως ανέφερε, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στηρίχθηκε στις ισχυρές επιδόσεις της κινητής τηλεφωνίας, των υπηρεσιών οπτικών ινών (FTTH), του Fixed Wireless Access (FWA), της συνδρομητικής τηλεόρασης και των λύσεων ICT, σε συνδυασμό με τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου του ομίλου.
Ο κ. Νεμπής υπογράμμισε ότι οι συνδέσεις FTTH κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών επιβεβαιώνει τόσο την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων σε υποδομές όσο και τη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, στάθηκε στη διάκριση του δικτύου κινητής του ΟΤΕ από την Ookla ως του ταχύτερου στην Ελλάδα για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, χαρακτηρίζοντάς την διεθνώς μοναδική επίδοση για πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
Αναφερόμενος στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, επισήμανε ότι η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε «Α-» από τη Standard & Poor’s αποτελεί αναγνώριση της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών του, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική ελληνική εταιρεία με αξιολόγηση στην κατηγορία «Α».
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Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του ομίλου στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής του και ενισχύουν την προοπτική επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για το 2026. Όπως ανέφερε, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στηρίχθηκε στις ισχυρές επιδόσεις της κινητής τηλεφωνίας, των υπηρεσιών οπτικών ινών (FTTH), του Fixed Wireless Access (FWA), της συνδρομητικής τηλεόρασης και των λύσεων ICT, σε συνδυασμό με τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου του ομίλου.
Ο κ. Νεμπής υπογράμμισε ότι οι συνδέσεις FTTH κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών επιβεβαιώνει τόσο την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων σε υποδομές όσο και τη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, στάθηκε στη διάκριση του δικτύου κινητής του ΟΤΕ από την Ookla ως του ταχύτερου στην Ελλάδα για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, χαρακτηρίζοντάς την διεθνώς μοναδική επίδοση για πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
Αναφερόμενος στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, επισήμανε ότι η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε «Α-» από τη Standard & Poor’s αποτελεί αναγνώριση της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών του, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική ελληνική εταιρεία με αξιολόγηση στην κατηγορία «Α».
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