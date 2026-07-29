ΟΠΕΚΑ: Αύριο η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου ύψους 276.036.591 ευρώ σε 1.007.152 δικαιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Προπληρωμένες κάρτες Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Επίδομα στέγασης Επίδομα παιδιού Πληρωμές

ΟΠΕΚΑ: Αύριο η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου ύψους 276.036.591 ευρώ σε 1.007.152 δικαιούχους

Τι πληρώνεται και πότε

ΟΠΕΚΑ: Αύριο η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου ύψους 276.036.591 ευρώ σε 1.007.152 δικαιούχους
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Την Πέμπτη 30/07/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιούλιο, συνολικού ύψους 276.036.591,42 ευρώ, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε 1.007.152 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, αναλυτικά θα πληρωθούν:

Επίδομα Παιδιού: 434.267 δικαιούχοι - 89.778.379,39 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 166.533 δικαιούχοι - 19.772.469,48 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι - 32.837.417,46 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι - 138.771,13 ευρώ

Αναπηρικά: 193.033 δικαιούχοι - 100.735.408,56 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.858 δικαιούχοι - 172.648,43 ευρώ

Κλείσιμο
Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι - 4.565.773,09 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.909 δικαιούχοι - 10.258.341,04 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 463 δικαιούχοι - 158.894,29 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 86 δικαιούχοι - 68.800 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.046 δικαιούχοι - 11.927.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι - 3.300 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι- 230.121,62 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι - 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 404 δικαιούχοι - 42.521,37 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 640 δικαιούχοι - 493.830,90 ευρώ

Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι - 14.800 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι - 1.884.833,72 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 12.196 δικαιούχοι - 2.936.130,94 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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