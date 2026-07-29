Πειραιώς: Πώς αποτιμούν τη μετοχή JP Morgan, Goldman Sachs και Autonomous – Ισχυρό το β’ τρίμηνο
Πειραιώς: Πώς αποτιμούν τη μετοχή JP Morgan, Goldman Sachs και Autonomous – Ισχυρό το β’ τρίμηνο
Η JP Morgan διατηρεί σύσταση «Overweight» και τιμή στόχο 10,20 ευρώ, η Goldman Sachs σύσταση αγοράς και τιμή στόχο 11,25 ευρώ και η Autonomous ουδέτερη σύσταση και τιμή στόχο 9,77 ευρώ
Ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις ήταν η εικόνα της Τράπεζας Πειραιώς στο β’ τρίμηνο, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 336 εκατ. ευρώ και τους διεθνείς οίκους να εστιάζουν κυρίως στην ποιότητα της υπέρβασης. JP Morgan, Goldman Sachs και Autonomous συμφωνούν ότι το θετικό αποτέλεσμα προήλθε από τα βασικά έσοδα, κυρίως από τόκους και προμήθειες, ενώ ως βασικό αντίβαρο αναδεικνύουν την αύξηση των προβλέψεων και του κόστους κινδύνου.
Οι διαφορές μεταξύ των τριών προσεγγίσεων εμφανίζονται περισσότερο στην αποτίμηση της μετοχής και λιγότερο στην αξιολόγηση του τριμήνου. Η Goldman Sachs και η JP Morgan παραμένουν θετικές για τη μετοχή, ενώ η Autonomous διατηρεί ουδέτερη στάση, θεωρώντας ότι μέρος της ισχυρής λειτουργικής εικόνας έχει ήδη αποτυπωθεί στην τιμή. Η JP Morgan διατηρεί σύσταση «Overweight» και τιμή στόχο 10,20 ευρώ. Η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή στόχο 11,25 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου 15,5%. Η Autonomous διατηρεί ουδέτερη σύσταση και τιμή στόχο 9,77 ευρώ.
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Οι διαφορές μεταξύ των τριών προσεγγίσεων εμφανίζονται περισσότερο στην αποτίμηση της μετοχής και λιγότερο στην αξιολόγηση του τριμήνου. Η Goldman Sachs και η JP Morgan παραμένουν θετικές για τη μετοχή, ενώ η Autonomous διατηρεί ουδέτερη στάση, θεωρώντας ότι μέρος της ισχυρής λειτουργικής εικόνας έχει ήδη αποτυπωθεί στην τιμή. Η JP Morgan διατηρεί σύσταση «Overweight» και τιμή στόχο 10,20 ευρώ. Η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή στόχο 11,25 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου 15,5%. Η Autonomous διατηρεί ουδέτερη σύσταση και τιμή στόχο 9,77 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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