Πειραιώς: Πώς αποτιμούν τη μετοχή JP Morgan, Goldman Sachs και Autonomous – Ισχυρό το β’ τρίμηνο

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση «Overweight» και τιμή στόχο 10,20 ευρώ, η Goldman Sachs σύσταση αγοράς και τιμή στόχο 11,25 ευρώ και η Autonomous ουδέτερη σύσταση και τιμή στόχο 9,77 ευρώ