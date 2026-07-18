1 εκατομμύριο τον μήνα για τους Ζούκοβα-Νιάρχο: Τα χρυσά διαμερίσματα και το πάρτι στο real estate
1 εκατομμύριο τον μήνα για τους Ζούκοβα-Νιάρχο: Τα χρυσά διαμερίσματα και το πάρτι στο real estate
Τo κτίριο των 21 ορόφων μεταξύ των οδών East 125th και της 5ης λεωφόρου στην καρδιά της Νέας Υόρκης αποτελεί το απόλυτο χρυσορυχείο για το επιχειρηματικό ζεύγος Νιάρχου-Ζούκοβα καθώς τα 222 διαμερίσματα τους δίνουν μηνιαίο εισόδημα που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια τον μήνα
To κτίριο των 21 ορόφων μεταξύ των οδών East 125th και της 5ης λεωφόρου στην καρδιά της Νέας Υόρκης αποτελεί το απόλυτο χρυσωρυχείο για το επιχειρηματικό ζεύγος Νιάρχου-Ζούκοβα, καθώς τα 222 διαμερίσματα τους δίνουν μηνιαίο εισόδημα που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια τον μήνα.
Όταν η Ρώσικης καταγωγής Ντάσα Ζούκοβα έμπαινε πριν από δύο περίπου χρόνια στο real estate των ΗΠΑ, παρασύροντας στις συγκεκριμένες business και τον σύζυγό της, τον Ελληνα μεγιστάνα Σταύρο Νιάρχο κάποιοι την θεώρησαν ονειροπόλα και εκτός πραγματικότητας.
Σήμερα, κάποιους μήνες μετά τα εγκαίνια του Ray Harlem , όπως ονομάζεται το κτίριο των 222 διαμερισμάτων ο επιχειρηματικός κόσμος της Νέας Υόρκης βλέπει το project και τρίβει τα μάτια του για το success story της πανέξυπνης Ντάσας Ζούκοβα που σαφώς έχει μυηθεί στις business από τον πρώην σύζυγό της Ρομάν Αμπράμοβιτς.
Διαμερίσματα με ιδιαίτερο interior και έργα τέχνης
Η πρόσοψη του κτιρίου από κόκκινο τούβλο παραπέμπει στο Ιερό Άλσος Osun-Osogbo στη Νιγηρία από όπου είναι και τα περισσότερα έργα τέχνης στο εσωτερικό του. Σχεδιασμένο από τη βραβευμένη Frida Escobedo σε συνεργασία με τους Handel Architects, το Ray Harlem εκτείνεται σε 27.000 τετραγωνικά πόδια.
Από τους 21 ορόφους μόνο στους 17 διανέμονται τα διαμερίσματα. Στους υπόλοιπους υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι δράσεων, λειτουργικών αναγκών όπως πλυντήρια, πάρκινγκ ακόμη και θέατρο. «Το αρχιτεκτονικό όραμα για το Ray Harlem ήταν να δημιουργήσει έναν διάλογο μεταξύ του πλούσιου παρελθόντος του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου με έδρα το Χάρλεμ και του ζωντανού και σημαντικού μέλλοντός του», δηλώνει η Ζούκοβα.
Οι παροχές στο Ray Harlem περιλαμβάνουν κοινόχρηστη κουζίνα, γυμναστήριο και στούντιο γιόγκα, βιβλιοθήκη επιμελημένη από την Phaidon Press, σαλόνι-lounge, βεράντες στον 5ο και 21ο όροφο, έξυπνο αυτόματο πωλητή και χώρο αποθήκευσης ποδηλάτων. Σε συνεργασία με την Marvel Architects, οι νέες εγκαταστάσεις της NBT θα διαθέτουν σύντομα δύο θέατρα, αίθουσες πρόβας, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας και ένα εργαστήριο ζωγραφικής.
«Η μορφή του κτιρίου σέβεται την κλίμακα της γειτονιάς, εισάγοντας παράλληλα στοιχεία που μεγιστοποιούν το φως, τη θέα και τη σύνδεση της κοινότητας. To Ray Harlem καταδεικνύει πώς ο προσεγμένος σχεδιασμός μπορεί να δημιουργήσει χώρους που όχι μόνο στεγάζουν τους κατοίκους, αλλά και τους εμπνέουν και τους συνδέουν με τον πολιτιστικό παλμό της γειτονιάς τους», αναφέρει η υπερταλαντούχα Little Wing Lee από το Studio & Projects που ανέλαβε το interior. Μια γυναίκα που μόνο τυχαία δεν είναι. Πριν από την καριέρα της στο σχεδιασμό, η Little Wing εργάστηκε σε ντοκιμαντέρ και ταινίες, συμβάλλοντας σε πολλά έργα που ήταν υποψήφια για Όσκαρ και Emmy. Η Little Wing είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος εσωτερικής διακόσμησης στο Ινστιτούτο Pratt, σπούδασε αρχιτεκτονική τοπίου στο Μεταπτυχιακό Σχολείο Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Harvard και έλαβε το πτυχίο της από το Oberlin College.
Το Ray Harlem συνδυάζει τη σύγχρονη ζωή με τις ανέσεις φιλοξενίας, προσφέροντας διαμερίσματα σχεδιασμένα για να βελτιστοποιούν το φως και την απέραντη θέα στο Μανχάταν. Κάθε διαμέρισμα διαθέτει μεγάλα παράθυρα, απέραντη θέα και προσεγμένα φινιρίσματα.
Οσο για τα ενοίκια; Ξεκινούν από τα 3.500 δολάρια τον μήνα που με έναν γρήγορο υπολογισμό σημαίνει ότι αποφέρουν στο ζεύγος Ζούκοβα-Νιάρχο ένα μηναίο εισόδημα της τάξης του ενός εκατομμύριου δολαρίων…
Πηγή: www.newmoney.gr
Όταν η Ρώσικης καταγωγής Ντάσα Ζούκοβα έμπαινε πριν από δύο περίπου χρόνια στο real estate των ΗΠΑ, παρασύροντας στις συγκεκριμένες business και τον σύζυγό της, τον Ελληνα μεγιστάνα Σταύρο Νιάρχο κάποιοι την θεώρησαν ονειροπόλα και εκτός πραγματικότητας.
Σήμερα, κάποιους μήνες μετά τα εγκαίνια του Ray Harlem , όπως ονομάζεται το κτίριο των 222 διαμερισμάτων ο επιχειρηματικός κόσμος της Νέας Υόρκης βλέπει το project και τρίβει τα μάτια του για το success story της πανέξυπνης Ντάσας Ζούκοβα που σαφώς έχει μυηθεί στις business από τον πρώην σύζυγό της Ρομάν Αμπράμοβιτς.
Διαμερίσματα με ιδιαίτερο interior και έργα τέχνης
Η πρόσοψη του κτιρίου από κόκκινο τούβλο παραπέμπει στο Ιερό Άλσος Osun-Osogbo στη Νιγηρία από όπου είναι και τα περισσότερα έργα τέχνης στο εσωτερικό του. Σχεδιασμένο από τη βραβευμένη Frida Escobedo σε συνεργασία με τους Handel Architects, το Ray Harlem εκτείνεται σε 27.000 τετραγωνικά πόδια.
Από τους 21 ορόφους μόνο στους 17 διανέμονται τα διαμερίσματα. Στους υπόλοιπους υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι δράσεων, λειτουργικών αναγκών όπως πλυντήρια, πάρκινγκ ακόμη και θέατρο. «Το αρχιτεκτονικό όραμα για το Ray Harlem ήταν να δημιουργήσει έναν διάλογο μεταξύ του πλούσιου παρελθόντος του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου με έδρα το Χάρλεμ και του ζωντανού και σημαντικού μέλλοντός του», δηλώνει η Ζούκοβα.
Οι παροχές στο Ray Harlem περιλαμβάνουν κοινόχρηστη κουζίνα, γυμναστήριο και στούντιο γιόγκα, βιβλιοθήκη επιμελημένη από την Phaidon Press, σαλόνι-lounge, βεράντες στον 5ο και 21ο όροφο, έξυπνο αυτόματο πωλητή και χώρο αποθήκευσης ποδηλάτων. Σε συνεργασία με την Marvel Architects, οι νέες εγκαταστάσεις της NBT θα διαθέτουν σύντομα δύο θέατρα, αίθουσες πρόβας, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας και ένα εργαστήριο ζωγραφικής.
«Η μορφή του κτιρίου σέβεται την κλίμακα της γειτονιάς, εισάγοντας παράλληλα στοιχεία που μεγιστοποιούν το φως, τη θέα και τη σύνδεση της κοινότητας. To Ray Harlem καταδεικνύει πώς ο προσεγμένος σχεδιασμός μπορεί να δημιουργήσει χώρους που όχι μόνο στεγάζουν τους κατοίκους, αλλά και τους εμπνέουν και τους συνδέουν με τον πολιτιστικό παλμό της γειτονιάς τους», αναφέρει η υπερταλαντούχα Little Wing Lee από το Studio & Projects που ανέλαβε το interior. Μια γυναίκα που μόνο τυχαία δεν είναι. Πριν από την καριέρα της στο σχεδιασμό, η Little Wing εργάστηκε σε ντοκιμαντέρ και ταινίες, συμβάλλοντας σε πολλά έργα που ήταν υποψήφια για Όσκαρ και Emmy. Η Little Wing είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος εσωτερικής διακόσμησης στο Ινστιτούτο Pratt, σπούδασε αρχιτεκτονική τοπίου στο Μεταπτυχιακό Σχολείο Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Harvard και έλαβε το πτυχίο της από το Oberlin College.
Το Ray Harlem συνδυάζει τη σύγχρονη ζωή με τις ανέσεις φιλοξενίας, προσφέροντας διαμερίσματα σχεδιασμένα για να βελτιστοποιούν το φως και την απέραντη θέα στο Μανχάταν. Κάθε διαμέρισμα διαθέτει μεγάλα παράθυρα, απέραντη θέα και προσεγμένα φινιρίσματα.
Οσο για τα ενοίκια; Ξεκινούν από τα 3.500 δολάρια τον μήνα που με έναν γρήγορο υπολογισμό σημαίνει ότι αποφέρουν στο ζεύγος Ζούκοβα-Νιάρχο ένα μηναίο εισόδημα της τάξης του ενός εκατομμύριου δολαρίων…
Πηγή: www.newmoney.gr
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