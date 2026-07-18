1 εκατομμύριο τον μήνα για τους Ζούκοβα-Νιάρχο: Τα χρυσά διαμερίσματα και το πάρτι στο real estate

Τo κτίριο των 21 ορόφων μεταξύ των οδών East 125th και της 5ης λεωφόρου στην καρδιά της Νέας Υόρκης αποτελεί το απόλυτο χρυσορυχείο για το επιχειρηματικό ζεύγος Νιάρχου-Ζούκοβα καθώς τα 222 διαμερίσματα τους δίνουν μηνιαίο εισόδημα που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια τον μήνα