Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street - AI, πετρέλαιο και Ιράν πίεσαν τους δείκτες
Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street - AI, πετρέλαιο και Ιράν πίεσαν τους δείκτες
Η αμερικανική αγορά συμπλήρωσε την πρώτη αρνητική εβδομάδα μετά από δύο συνεχόμενες ανοδικές, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας και το νέο ράλι του πετρελαίου αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό - Το ΑΙ σοκ από την Κίνα τάραξε τους επενδυτές
Με απώλειες έκλεισε η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, μετά την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης από κινεζική startup, το οποίο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά AI. Το κλίμα βάρυνε και το συνεχιζόμενο ράλι του πετρελαίου που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,77% στις 52.146 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 1,01% και τις 7.457 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» 1,40% φτάνοντας τις 25.520 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές, το αμερικανικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε την πρώτη αρνητική εβδομάδα μετά από δύο συνεχόμενες θετικές. Ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος χαμένος με πενθήμερες απώλειες άνω του 2%. Ο S&P 500 έχασε πάνω από 1% και ο Dow περίπου 1%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,54% και του 30ετούς στο 5,06%.
Παρά το θετικό κλίμα που δημιούργησαν τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τον πληθωρισμό, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή υπερίσχυσε, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πιέσεις στις τιμές και την αντίδραση της Fed.
Η προθεσμιακή τιμή του Brent εκτοξεύτηκε κατά 4,6% κλείνοντας στα 88,10 δολάρια και αντιστοίχως η τιμή του αμερικάνικου WTI ανέβηκε 4,5% στα 82,49 δολάρια το βαρέλι.
Με τα κέρδη αυτά, οι πετρελαϊκές τιμές κατέγραψαν την ισχυρότερη εβδομαδιαία άνοδο εδώ και τρεις μήνες, με αμφότερους τους δείκτες να προσθέτουν περίπου 12%! Για το Brent ήταν η τρίτη σερί εβδομαδιαία άνοδος και για το αμερικανικό αργό η δεύτερη, με τις ανοδικές προοπτικές να συνεχίζονται δεδομένης της επανεκκίνησης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, ενώ δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ πως αποστέλλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ενόψει ενδεχόμενης επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
«Είναι εντυπωσιακό πόσο μικρή επίδραση είχαν στις μετοχές τα εξαιρετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό. Τόσο ο δείκτης τιμών καταναλωτή όσο και ο δείκτης τιμών παραγωγού αποτέλεσαν ευχάριστες εκπλήξεις και, παρότι οδήγησαν τις αγορές να περιορίσουν σημαντικά τις πιθανότητες μιας άμεσης αύξησης επιτοκίων από τη Fed, αυτό δεν μεταφράστηκε σε ουσιαστική άνοδο των μετοχών. Τα εταιρικά αποτελέσματα και, σε μικρότερο βαθμό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες τις επόμενες εβδομάδες», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικής της Interactive Brokers, Στιβ Σόσνικ.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε και πάλι η τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνέχισαν να δέχονται πιέσεις μετά την αιφνιδιαστική παρουσίαση της κινεζικής startup Moonshot, η οποία υποστήριξε ότι το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Kimi K3, ένα σύστημα με 2,8 τρισ. παραμέτρους, μπορεί να ανταγωνιστεί τα κορυφαία μοντέλα της OpenAI και της Anthropic. Πολλοί επενδυτές συνέκριναν αρχικά την εξέλιξη με τη λεγόμενη «στιγμή DeepSeek» του προηγούμενου έτους.
Βέβαια, στη διάρκεια της συνεδρίασης οι πιέσεις στον κλάδο περιορίστηκαν κάπως, αλλά χωρίς οι ανησυχίες των επενδυτών να καταλαγιάσουν πλήρως.
Ο αναλυτής της Morgan Stanley, Γκάρι Γιου, σχολίασε ότι το Kimi K3 έδειξε πως οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν πλέον καλύψει μεγάλο μέρος της απόστασης από τους αμερικανικούς πρωτοπόρους, τόσο σε επιδόσεις όσο και σε κόστος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για μια ξαφνική τεχνολογική ανατροπή αλλά για αποτέλεσμα σταδιακής προόδου της κινεζικής βιομηχανίας AI.
Οι απώλειες των τεχνολογικών μετοχών περιορίστηκαν αργότερα, μετά από δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο η Meta Platforms βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις με την Anthropic για συμφωνία μίσθωσης υπολογιστικών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων. Η είδηση βοήθησε τη μετοχή της Meta να ανακτήσει σημαντικό μέρος των αρχικών απωλειών της.
Παρά τη μερική ανάκαμψη, ο κλάδος των ημιαγωγών με τον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τις αρχές Απριλίου, χάνοντας σχεδόν 10% μέσα σε πέντε συνεδριάσεις. Το ισχυρό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης που κυριάρχησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά έχει αρχίσει να υποχωρεί, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται όλο και περισσότερο για τις πολύ υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτεί η ανάπτυξη της AI.
Οι ανησυχίες αυτές έχουν επηρεάσει ακόμη και εταιρείες που ανακοίνωσαν ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα, όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) και η ολλανδική ASML.
«Οι επενδυτές συνεχίζουν να αναρωτιούνται αν οι εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δικαιολογήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις τους. Τα αποτελέσματα και η ζήτηση παραμένουν ισχυρά, όμως οι πρόσφατες ρευστοποιήσεις δείχνουν ότι αρκετοί αμφισβητούν πόσο μπορεί να διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης», υποστήριξε ο αναλυτής της Trade Nation, Ντέιβιντ Μόρισον.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βασικό ερώτημα είναι αν η τρέχουσα διόρθωση θα εξελιχθεί σε ακόμη μία ευκαιρία αγοράς ή αν οι πωλήσεις θα επιταχυνθούν, καθώς περισσότεροι επενδυτές επιχειρούν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους.
Πέρα από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, πιέσεις άσκησε και η Netflix, η οποία υποχώρησε μετά την ανακοίνωση προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο που υπολείπονται των εκτιμήσεων της Wall Street.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αυξήθηκε στις 54,4 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας άνοδο 9,9% σε σχέση με τον Ιούνιο και καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο.
Παράλληλα, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό τον επόμενο χρόνο υποχώρησαν στο 4,2% από 4,6%.
Ωστόσο, η εικόνα για τον πληθωρισμό έχει ήδη αλλάξει μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, τάχθηκε υπέρ μιας «ήπιας αύξησης» των επιτοκίων, ενώ η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, υποστήριξε ότι ο υψηλός πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την αμερικανική οικονομία.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται και στη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, με την αγορά να ελπίζει ότι η δυναμική των κερδών παραμένει ισχυρή και ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να μεταφράζονται σε υψηλότερα έσοδα και κερδοφορία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς και οι προβλέψεις τους για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.
Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν μέσο όρο αύξησης της κερδοφορίας των εταιρειών του S&P 500 κατά περίπου 24%, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για τελική άνοδο άνω του 29%, εφόσον οι εταιρείες ξεπεράσουν τα προγνωστικά.
«Καθώς μπαίνουμε στην περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, μια αγορά που χαρακτηρίζεται από ήπιες διορθώσεις και γρήγορες ανακάμψεις δείχνει ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο. Ωστόσο, περιμένουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τα εταιρικά αποτελέσματα πριν οδηγήσουν τις μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά», υποστήριξε ο επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Nationwide, Μαρκ Χάκετ.
Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, πέρα από τα μικροτσίπ η Netflix υποχώρησε κοντά στο 8%, αφού προέβλεψε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεών της, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τις προοπτικές ανάπτυξης της πλατφόρμας streaming.
Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι Meta Platforms και Alphabet, καθώς η εμφάνιση του κινεζικού μοντέλου Kimi K3 αναζωπύρωσε τους φόβους για εντονότερο ανταγωνισμό στην αγορά της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η Coca-Cola αφού ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά μέρος της παραγωγής του γάλακτος Fairlife στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από παραβίαση στα πληροφοριακά της συστήματα.
Στους μεγάλους χαμένους βρέθηκε ακόμη η Intuitive Surgical, η οποία κατέγραψε πτώση άνω του 13%, καθώς, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη των χειρουργικών ρομπότ da Vinci, απογοητεύοντας την αγορά.
Στην αντίπερα όχθη, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών του S&P 500 σημείωσε η ασφαλιστική Travelers, με κέρδη άνω του 9%, χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ανακοίνωσε, ενώ σε μίνι ράλι επιδόθηκε η Sweetgreen καθώς οι αμερικανικές αρχές απέδωσαν το πρόσφατο ξέσπασμα κρουσμάτων εντερικής λοίμωξης σε μαρούλι που διατέθηκε από την αλυσίδα Taco Bell και όχι στα δικά της προϊόντα σαλάτας.
Κέρδη κατέγραψαν επίσης οι εταιρείες αποθήκευσης δεδομένων Seagate Technology και Western Digital, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αυξανόμενη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικά συστήματα παραμένει ισχυρή, παρά τη διόρθωση στον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
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Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,77% στις 52.146 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 1,01% και τις 7.457 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» 1,40% φτάνοντας τις 25.520 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές, το αμερικανικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε την πρώτη αρνητική εβδομάδα μετά από δύο συνεχόμενες θετικές. Ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος χαμένος με πενθήμερες απώλειες άνω του 2%. Ο S&P 500 έχασε πάνω από 1% και ο Dow περίπου 1%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,54% και του 30ετούς στο 5,06%.
Παρά το θετικό κλίμα που δημιούργησαν τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τον πληθωρισμό, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή υπερίσχυσε, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πιέσεις στις τιμές και την αντίδραση της Fed.
Η προθεσμιακή τιμή του Brent εκτοξεύτηκε κατά 4,6% κλείνοντας στα 88,10 δολάρια και αντιστοίχως η τιμή του αμερικάνικου WTI ανέβηκε 4,5% στα 82,49 δολάρια το βαρέλι.
Με τα κέρδη αυτά, οι πετρελαϊκές τιμές κατέγραψαν την ισχυρότερη εβδομαδιαία άνοδο εδώ και τρεις μήνες, με αμφότερους τους δείκτες να προσθέτουν περίπου 12%! Για το Brent ήταν η τρίτη σερί εβδομαδιαία άνοδος και για το αμερικανικό αργό η δεύτερη, με τις ανοδικές προοπτικές να συνεχίζονται δεδομένης της επανεκκίνησης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, ενώ δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ πως αποστέλλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ενόψει ενδεχόμενης επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
«Είναι εντυπωσιακό πόσο μικρή επίδραση είχαν στις μετοχές τα εξαιρετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό. Τόσο ο δείκτης τιμών καταναλωτή όσο και ο δείκτης τιμών παραγωγού αποτέλεσαν ευχάριστες εκπλήξεις και, παρότι οδήγησαν τις αγορές να περιορίσουν σημαντικά τις πιθανότητες μιας άμεσης αύξησης επιτοκίων από τη Fed, αυτό δεν μεταφράστηκε σε ουσιαστική άνοδο των μετοχών. Τα εταιρικά αποτελέσματα και, σε μικρότερο βαθμό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες τις επόμενες εβδομάδες», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικής της Interactive Brokers, Στιβ Σόσνικ.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε και πάλι η τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνέχισαν να δέχονται πιέσεις μετά την αιφνιδιαστική παρουσίαση της κινεζικής startup Moonshot, η οποία υποστήριξε ότι το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Kimi K3, ένα σύστημα με 2,8 τρισ. παραμέτρους, μπορεί να ανταγωνιστεί τα κορυφαία μοντέλα της OpenAI και της Anthropic. Πολλοί επενδυτές συνέκριναν αρχικά την εξέλιξη με τη λεγόμενη «στιγμή DeepSeek» του προηγούμενου έτους.
Βέβαια, στη διάρκεια της συνεδρίασης οι πιέσεις στον κλάδο περιορίστηκαν κάπως, αλλά χωρίς οι ανησυχίες των επενδυτών να καταλαγιάσουν πλήρως.
Ο αναλυτής της Morgan Stanley, Γκάρι Γιου, σχολίασε ότι το Kimi K3 έδειξε πως οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν πλέον καλύψει μεγάλο μέρος της απόστασης από τους αμερικανικούς πρωτοπόρους, τόσο σε επιδόσεις όσο και σε κόστος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για μια ξαφνική τεχνολογική ανατροπή αλλά για αποτέλεσμα σταδιακής προόδου της κινεζικής βιομηχανίας AI.
Οι απώλειες των τεχνολογικών μετοχών περιορίστηκαν αργότερα, μετά από δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο η Meta Platforms βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις με την Anthropic για συμφωνία μίσθωσης υπολογιστικών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων. Η είδηση βοήθησε τη μετοχή της Meta να ανακτήσει σημαντικό μέρος των αρχικών απωλειών της.
Παρά τη μερική ανάκαμψη, ο κλάδος των ημιαγωγών με τον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τις αρχές Απριλίου, χάνοντας σχεδόν 10% μέσα σε πέντε συνεδριάσεις. Το ισχυρό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης που κυριάρχησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά έχει αρχίσει να υποχωρεί, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται όλο και περισσότερο για τις πολύ υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτεί η ανάπτυξη της AI.
Οι ανησυχίες αυτές έχουν επηρεάσει ακόμη και εταιρείες που ανακοίνωσαν ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα, όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) και η ολλανδική ASML.
«Οι επενδυτές συνεχίζουν να αναρωτιούνται αν οι εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δικαιολογήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις τους. Τα αποτελέσματα και η ζήτηση παραμένουν ισχυρά, όμως οι πρόσφατες ρευστοποιήσεις δείχνουν ότι αρκετοί αμφισβητούν πόσο μπορεί να διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης», υποστήριξε ο αναλυτής της Trade Nation, Ντέιβιντ Μόρισον.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βασικό ερώτημα είναι αν η τρέχουσα διόρθωση θα εξελιχθεί σε ακόμη μία ευκαιρία αγοράς ή αν οι πωλήσεις θα επιταχυνθούν, καθώς περισσότεροι επενδυτές επιχειρούν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους.
Πέρα από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, πιέσεις άσκησε και η Netflix, η οποία υποχώρησε μετά την ανακοίνωση προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο που υπολείπονται των εκτιμήσεων της Wall Street.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αυξήθηκε στις 54,4 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας άνοδο 9,9% σε σχέση με τον Ιούνιο και καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο.
Παράλληλα, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό τον επόμενο χρόνο υποχώρησαν στο 4,2% από 4,6%.
Ωστόσο, η εικόνα για τον πληθωρισμό έχει ήδη αλλάξει μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, τάχθηκε υπέρ μιας «ήπιας αύξησης» των επιτοκίων, ενώ η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, υποστήριξε ότι ο υψηλός πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την αμερικανική οικονομία.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται και στη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, με την αγορά να ελπίζει ότι η δυναμική των κερδών παραμένει ισχυρή και ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να μεταφράζονται σε υψηλότερα έσοδα και κερδοφορία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς και οι προβλέψεις τους για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.
Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν μέσο όρο αύξησης της κερδοφορίας των εταιρειών του S&P 500 κατά περίπου 24%, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για τελική άνοδο άνω του 29%, εφόσον οι εταιρείες ξεπεράσουν τα προγνωστικά.
«Καθώς μπαίνουμε στην περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, μια αγορά που χαρακτηρίζεται από ήπιες διορθώσεις και γρήγορες ανακάμψεις δείχνει ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο. Ωστόσο, περιμένουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τα εταιρικά αποτελέσματα πριν οδηγήσουν τις μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά», υποστήριξε ο επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Nationwide, Μαρκ Χάκετ.
Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, πέρα από τα μικροτσίπ η Netflix υποχώρησε κοντά στο 8%, αφού προέβλεψε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεών της, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τις προοπτικές ανάπτυξης της πλατφόρμας streaming.
Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι Meta Platforms και Alphabet, καθώς η εμφάνιση του κινεζικού μοντέλου Kimi K3 αναζωπύρωσε τους φόβους για εντονότερο ανταγωνισμό στην αγορά της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η Coca-Cola αφού ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά μέρος της παραγωγής του γάλακτος Fairlife στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από παραβίαση στα πληροφοριακά της συστήματα.
Στους μεγάλους χαμένους βρέθηκε ακόμη η Intuitive Surgical, η οποία κατέγραψε πτώση άνω του 13%, καθώς, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη των χειρουργικών ρομπότ da Vinci, απογοητεύοντας την αγορά.
Στην αντίπερα όχθη, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών του S&P 500 σημείωσε η ασφαλιστική Travelers, με κέρδη άνω του 9%, χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ανακοίνωσε, ενώ σε μίνι ράλι επιδόθηκε η Sweetgreen καθώς οι αμερικανικές αρχές απέδωσαν το πρόσφατο ξέσπασμα κρουσμάτων εντερικής λοίμωξης σε μαρούλι που διατέθηκε από την αλυσίδα Taco Bell και όχι στα δικά της προϊόντα σαλάτας.
Κέρδη κατέγραψαν επίσης οι εταιρείες αποθήκευσης δεδομένων Seagate Technology και Western Digital, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αυξανόμενη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικά συστήματα παραμένει ισχυρή, παρά τη διόρθωση στον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
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