Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street - AI, πετρέλαιο και Ιράν πίεσαν τους δείκτες

Η αμερικανική αγορά συμπλήρωσε την πρώτη αρνητική εβδομάδα μετά από δύο συνεχόμενες ανοδικές, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας και το νέο ράλι του πετρελαίου αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό - Το ΑΙ σοκ από την Κίνα τάραξε τους επενδυτές