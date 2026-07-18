Έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού με θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς, γιατί οι πόλεις μετατρέπονται σε «θερμικές παγίδες»

Οι λύσεις για πιο δροσερές πόλεις

Ένα από τα σοβαρότερα χαρακτηριστικά της αστικήςείναι ότι τα κτίρια και οι επιφάνειες απελευθερώνουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας τη θερμότητα που συγκράτησαν μέσα στην ημέρα. Έτσι περιορίζεται η νυχτερινή δροσιά, η οποία είναι απαραίτητη για να ανακάμψει ο ανθρώπινος οργανισμός έπειτα από πολλές ώρες έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες.Η παρατεταμένη θερμική καταπόνηση επηρεάζει περισσότερο τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τα άτομα με προβλήματα υγείας, τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.Σύμφωνα με το meteo.gr, η αντιμετώπιση της αστικής ζέστης απαιτείΤο περισσότερο αστικό πράσινο, η δημιουργία σκιασμένων δημόσιων χώρων και κέντρων δροσιάς, οι ανοιχτοί χώροι που διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα, καθώς και τα σημεία με νερό και σκιά μπορούν να μειώσουν σημαντικά την έκθεση των πολιτών στις υψηλές θερμοκρασίες.Σημαντικό ρόλο μπορούν επίσης να διαδραματίσουν οι κανονισμοί δόμησης που είναι προσαρμοσμένοι στις νέες κλιματικές συνθήκες, αλλά και η χρήση ανακλαστικών ή ανοιχτόχρωμων υλικών στις στέγες, στους δρόμους και στις επιφάνειες των κτιρίων.Οι λύσεις, πάντως, δεν μπορούν να είναι ίδιες για όλες τις περιοχές. Χρειάζεται να σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πόλης και γειτονιάς, τα σημεία όπου συγκεντρώνεται περισσότερη θερμότητα, αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων που είναι περισσότερο ευάλωτοι στη ζέστη.Τα σχετικά γραφικά προέρχονται από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και αποδόθηκαν στα ελληνικά από το meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο πλαίσιο συνεργασίας για την καλύτερη ενημέρωση του ελληνόφωνου κοινού γύρω από τους κλιματικούς κινδύνους.