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Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ διασκέδασαν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι, ζητωκραύγαζαν οι θεατές όταν τους έδειξε η γιγαντοοθόνη
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Εμανουέλ Μακρόν Μπριζίτ Μακρόν BTS Συναυλία

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ διασκέδασαν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι, ζητωκραύγαζαν οι θεατές όταν τους έδειξε η γιγαντοοθόνη

Το ζευγάρι εθεάθη στις κερκίδες - Κρατούσαν στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ διασκέδασαν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι, ζητωκραύγαζαν οι θεατές όταν τους έδειξε η γιγαντοοθόνη
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την παράσταση έκλεψαν ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μπριζίτ Μακρόν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, απόλαυσε το sold out σόου με τη σύζυγό του, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με τους θεατές να τους αποθεώνουν μόλις εμφανίστηκαν στις γιγαντοοθόνες.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ οι δυο τους χαιρέτησαν χαμογελαστοί, κρατώντας στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs, τις φωτεινές συσκευές σε σφαιρικό σχήμα που μοιράζονται στα στάδια για τους θαυμαστές, ώστε όταν σβήνουν τα φώτα, να μένουν αυτά ανοιχτά, δημιουργώντας μία μαγική εικόνα.

Δείτε βίντεο

Ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη συναυλία, σηειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Καλώς ήρθατε στο Παρίσι!».

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Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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