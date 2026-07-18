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Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ διασκέδασαν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι, ζητωκραύγαζαν οι θεατές όταν τους έδειξε η γιγαντοοθόνη
Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ διασκέδασαν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι, ζητωκραύγαζαν οι θεατές όταν τους έδειξε η γιγαντοοθόνη
Το ζευγάρι εθεάθη στις κερκίδες - Κρατούσαν στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs
Την παράσταση έκλεψαν ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μπριζίτ Μακρόν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, απόλαυσε το sold out σόου με τη σύζυγό του, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με τους θεατές να τους αποθεώνουν μόλις εμφανίστηκαν στις γιγαντοοθόνες.
Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ οι δυο τους χαιρέτησαν χαμογελαστοί, κρατώντας στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs, τις φωτεινές συσκευές σε σφαιρικό σχήμα που μοιράζονται στα στάδια για τους θαυμαστές, ώστε όταν σβήνουν τα φώτα, να μένουν αυτά ανοιχτά, δημιουργώντας μία μαγική εικόνα.
Δείτε βίντεο
Ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη συναυλία, σηειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Καλώς ήρθατε στο Παρίσι!».
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, απόλαυσε το sold out σόου με τη σύζυγό του, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με τους θεατές να τους αποθεώνουν μόλις εμφανίστηκαν στις γιγαντοοθόνες.
Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ οι δυο τους χαιρέτησαν χαμογελαστοί, κρατώντας στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs, τις φωτεινές συσκευές σε σφαιρικό σχήμα που μοιράζονται στα στάδια για τους θαυμαστές, ώστε όταν σβήνουν τα φώτα, να μένουν αυτά ανοιχτά, δημιουργώντας μία μαγική εικόνα.
Δείτε βίντεο
France’s first couple are ARMY’s newest recruits 😅🇫🇷 President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron were spotted enjoying BTS’s sold-out concert in Paris, earning a huge cheer from the crowd and even waving ARMY bombs 💣— HELLO! Canada (@HelloCanada) July 18, 2026
📽️: brutofficiel / tess_elyon#bts #macron… pic.twitter.com/WduG67uBoB
Emmanuel and Brigitte Macron attended BTS’ sold-out Paris concert carrying ARMY Bombs, making BTS the first Asian act to have a sitting president and first lady attend a concert outside Asia. pic.twitter.com/447gUktE0J— Hit Signal (@hitsignal) July 17, 2026
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