Τα τρία λάθη που κάνουν το μποτιλιάρισμα χειρότερο, γιατί δεν κερδίζουμε χρόνο όταν αλλάζουμε λωρίδα

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι η διπλανή λωρίδα κινείται πιο γρήγορα, όμως οι επιστήμονες εξηγούν γιατί οι συνεχείς αλλαγές λωρίδας συνήθως δεν βοηθούν





Μέσα σε αυτή την κατάσταση, σχεδόν όλοι οι







Οι ειδικοί εξηγούν ότι πολλά μποτιλιαρίσματα δεν προκαλούνται από ατυχήματα, έργα ή κλειστές λωρίδες. Αντίθετα, αρκετές φορές εμφανίζονται χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος.



Πρόκειται για τα λεγόμενα «φαντάσματα μποτιλιαρίσματα» (phantom traffic jams), δηλαδή κύματα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης που μετακινούνται προς τα πίσω μέσα στην κυκλοφορία, παρότι όλα τα οχήματα κινούνται προς τα εμπρός.







Παρότι δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο στον δρόμο, μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε ένα διαρκές κύμα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης. Η εξήγηση ήταν απλή: ένας οδηγός φρέναρε λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, ο επόμενος αντέδρασε με μικρή καθυστέρηση και φρέναρε ακόμη πιο έντονα, και η ίδια συμπεριφορά επαναλήφθηκε από τους υπόλοιπους.



Έτσι, μια μικρή διαταραχή μεγάλωσε σταδιακά καθώς μεταφερόταν προς τα πίσω, μέχρι που οδηγοί αρκετές εκατοντάδες μέτρα πιο πίσω αναγκάστηκαν να σταματήσουν εντελώς, χωρίς να γνωρίζουν τι προκάλεσε την ουρά.



Κλείσιμο Γιατί η αλλαγή λωρίδας συνήθως δεν βοηθά Οι μαθηματικοί δεν εξετάζουν την κυκλοφορία ως μεμονωμένα αυτοκίνητα, αλλά ως ένα συνεχές ρεύμα κίνησης, παρόμοιο με τη ροή του νερού μέσα σε έναν σωλήνα.



Μία από τις βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στη θεωρία της κυκλοφοριακής ροής είναι η q = ρv, όπου:



- q είναι η κυκλοφοριακή ροή, δηλαδή πόσα οχήματα περνούν από ένα σημείο ανά ώρα,



- ρ είναι η πυκνότητα της κυκλοφορίας,



- v είναι η μέση ταχύτητα των οχημάτων.



Εκατομμύρια άνθρωποι περνούν κάθε χρόνο ατελείωτες ώρες κολλημένοι στην κίνηση , ιδιαίτερα στις περιόδους των διακοπών. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση δεν κοστίζει μόνο χρόνο και καύσιμα, αλλά αυξάνει επίσης την ατμοσφαιρική ρύπανση και επιβαρύνει σημαντικά τα οδικά δίκτυα.Μέσα σε αυτή την κατάσταση, σχεδόν όλοι οι οδηγοί έχουν βρεθεί κάποια στιγμή να κοιτούν με ζήλια τη διπλανή λωρίδα, πιστεύοντας ότι κινείται πιο γρήγορα. Η αυθόρμητη αντίδραση είναι να αλλάξουν λωρίδα με την ελπίδα ότι θα φτάσουν νωρίτερα στον προορισμό τους.Ωστόσο, σύμφωνα με τους μαθηματικούς που μελετούν την κυκλοφορία, η συγκεκριμένη αντίληψη είναι συνήθως λανθασμένη. Μάλιστα, οι συνεχείς αλλαγές λωρίδας όχι μόνο δεν εξοικονομούν ουσιαστικό χρόνο, αλλά συχνά συμβάλλουν στη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης συμφόρησης.Οι ειδικοί εξηγούν ότι πολλά μποτιλιαρίσματα δεν προκαλούνται από ατυχήματα, έργα ή κλειστές λωρίδες. Αντίθετα, αρκετές φορές εμφανίζονται χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος.Πρόκειται για τα λεγόμενα «φαντάσματα μποτιλιαρίσματα» (phantom traffic jams), δηλαδή κύματα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης που μετακινούνται προς τα πίσω μέσα στην κυκλοφορία, παρότι όλα τα οχήματα κινούνται προς τα εμπρός.Το 2008, Ιάπωνες ερευνητές πραγματοποίησαν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πείραμα. Ζήτησαν από 22 οδηγούς να κινηθούν σε μια κυκλική πίστα, διατηρώντας σταθερή ταχύτητα και ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.Παρότι δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο στον δρόμο, μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε ένα διαρκές κύμα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης. Η εξήγηση ήταν απλή: ένας οδηγός φρέναρε λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, ο επόμενος αντέδρασε με μικρή καθυστέρηση και φρέναρε ακόμη πιο έντονα, και η ίδια συμπεριφορά επαναλήφθηκε από τους υπόλοιπους.Έτσι, μια μικρή διαταραχή μεγάλωσε σταδιακά καθώς μεταφερόταν προς τα πίσω, μέχρι που οδηγοί αρκετές εκατοντάδες μέτρα πιο πίσω αναγκάστηκαν να σταματήσουν εντελώς, χωρίς να γνωρίζουν τι προκάλεσε την ουρά.Οι μαθηματικοί δεν εξετάζουν την κυκλοφορία ως μεμονωμένα αυτοκίνητα, αλλά ως ένα συνεχές ρεύμα κίνησης, παρόμοιο με τη ροή του νερού μέσα σε έναν σωλήνα.- q είναι η κυκλοφοριακή ροή, δηλαδή πόσα οχήματα περνούν από ένα σημείο ανά ώρα,- ρ είναι η πυκνότητα της κυκλοφορίας,- v είναι η μέση ταχύτητα των οχημάτων.

Η εξίσωση αυτή εξηγεί ένα φαινόμενο που φαίνεται παράδοξο. Αρχικά, όσο περισσότερα αυτοκίνητα εισέρχονται σε έναν δρόμο, τόσο αυξάνεται η συνολική ροή.



Όταν όμως ο δρόμος γεμίσει υπερβολικά, όλοι οι οδηγοί αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα. Σε κάποιο σημείο, η μείωση της ταχύτητας είναι τόσο μεγάλη που η συνολική απόδοση του δρόμου αρχίζει να πέφτει, παρότι υπάρχουν περισσότερα οχήματα.



Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα ιδανικό επίπεδο κυκλοφορίας που επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ροή. Από τη στιγμή που αυτό ξεπεραστεί, κάθε επιπλέον όχημα κάνει το σύστημα λιγότερο αποτελεσματικό.



Η ίδια λογική εξηγεί και γιατί η συνεχής αλλαγή λωρίδας δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος.



Κάθε φορά που ένα αυτοκίνητο μετακινείται σε άλλη λωρίδα, οι οδηγοί γύρω του αναγκάζονται να προσαρμόσουν την ταχύτητά τους. Κάποιοι φρενάρουν, άλλοι αφήνουν μεγαλύτερο κενό ασφαλείας και άλλοι αλλάζουν πορεία.



Μία μόνο αλλαγή λωρίδας δημιουργεί μια μικρή διαταραχή. Όταν όμως δεκάδες ή εκατοντάδες οδηγοί κάνουν το ίδιο, αυτές οι διαταραχές συσσωρεύονται και αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας κυμάτων επιβράδυνσης.



Έτσι, μια κίνηση που φαίνεται έξυπνη για έναν οδηγό μπορεί τελικά να επιδεινώσει την κατάσταση για ολόκληρο το οδικό δίκτυο.



Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι οδηγοί συχνά πέφτουν θύματα μιας ψευδαίσθησης. Όταν αλλάζουν λωρίδα και η νέα λωρίδα κινείται λίγο γρηγορότερα για λίγα δευτερόλεπτα, πιστεύουν ότι πήραν τη σωστή απόφαση. Στην πραγματικότητα, μετά από λίγα λεπτά, οι διαφορές μεταξύ των λωρίδων συνήθως εξισώνονται και το κέρδος χρόνου είναι ελάχιστο ή ανύπαρκτο.



Πώς τα μαθηματικά μπορούν να μειώσουν τα μποτιλιαρίσματα Οι ερευνητές χρησιμοποιούν σήμερα προηγμένα μαθηματικά μοντέλα για να προβλέπουν πού και πότε είναι πιθανό να εμφανιστεί συμφόρηση.



Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται δεδομένα από αισθητήρες δρόμων, κάμερες, συνδεδεμένα οχήματα και άλλα συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας.



Οι μέθοδοι αυτές συνδυάζουν:



- επεξεργασία σημάτων από αισθητήρες και κάμερες,



- μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη την αβεβαιότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς,



- αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που εντοπίζουν πρότυπα συμφόρησης,



- θεωρία ελέγχου που βοηθά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω φαναριών, ορίων ταχύτητας και εναλλακτικών διαδρομών.



Στόχος δεν είναι να βελτιωθεί η διαδρομή ενός μόνο οδηγού, αλλά να βελτιωθεί η λειτουργία ολόκληρου του δικτύου.



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πειράματα πραγματοποιήθηκε το 2018, όταν ερευνητές επανέλαβαν το ιαπωνικό πείραμα της κυκλικής πίστας. Αυτή τη φορά, όμως, αντικατέστησαν ένα από τα ανθρώπινα οχήματα με ένα αυτόνομο αυτοκίνητο προγραμματισμένο να επιταχύνει και να φρενάρει ομαλά.



Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Ένα μόνο όχημα, που αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 5% της συνολικής κυκλοφορίας, κατάφερε να μειώσει σημαντικά τα κύματα επιβράδυνσης σε ολόκληρη την πίστα, βελτιώνοντας τη ροή της κυκλοφορίας και μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου για όλους τους οδηγούς.



Παρότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση δεν πρόκειται να εξαφανιστεί εντελώς, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ορισμένες απλές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.



Οι τρεις βασικές συμβουλές που προκύπτουν από τα μαθηματικά μοντέλα είναι:



- Να διατηρείτε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.



- Να επιταχύνετε και να φρενάρετε όσο το δυνατόν πιο ομαλά.



- Να αντιστέκεστε στον πειρασμό των συνεχών αλλαγών λωρίδας αναζητώντας μικρά κέρδη χρόνου.



Το βασικό συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι ο ταχύτερος τρόπος για να φτάσει κανείς στον προορισμό του δεν είναι η πιο επιθετική οδήγηση ούτε οι συνεχείς ελιγμοί μέσα στην κίνηση. Αντίθετα, είναι η συμβολή στη διατήρηση μιας σταθερής και ομαλής κυκλοφοριακής ροής, η οποία τελικά ωφελεί όλους τους οδηγούς.