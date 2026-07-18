Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις: Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Νέα δυνατότητα εξόφλησης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις προσφέρει η ΑΑΔΕ - Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπαγωγής