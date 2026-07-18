Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις: Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις
Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις: Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις
Νέα δυνατότητα εξόφλησης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις προσφέρει η ΑΑΔΕ - Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπαγωγής
Νέα διέξοδο για φορολογουμένους που εξακολουθούν να επιβαρύνονται με χρέη προηγούμενων ετών ανοίγει η ενεργοποίηση της ρύθμισης των 72 δόσεων. Η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, προσφέροντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο αποπληρωμής και χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με κατώτατο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ τον μήνα. Η τελική διάρκεια θα εξαρτάται από το ύψος του χρέους και τη δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα πληρωμών.
Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην βρίσκονται, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η παράλληλη υπαγωγή του ίδιου χρέους σε διαφορετικά καθεστώτα και διασφαλίζεται ότι η νέα διαδικασία αφορά πραγματικά αρρύθμιστες ή απολεσθείσες παλαιές οφειλές.
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Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με κατώτατο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ τον μήνα. Η τελική διάρκεια θα εξαρτάται από το ύψος του χρέους και τη δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα πληρωμών.
Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην βρίσκονται, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η παράλληλη υπαγωγή του ίδιου χρέους σε διαφορετικά καθεστώτα και διασφαλίζεται ότι η νέα διαδικασία αφορά πραγματικά αρρύθμιστες ή απολεσθείσες παλαιές οφειλές.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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