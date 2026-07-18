Τιμές στα σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για μειώσεις 5%-20%, ειδική σήμανση και έλεγχο μέσω PosoKanei

Νέο πλαίσιο εθελοντικών μειώσεων τιμών στα σούπερ μάρκετ τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου, με στόχο εκπτώσεις έως 20%, αυστηρά «στεγανά» μεταξύ επιχειρήσεων και πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της πλατφόρμας PosoKanei