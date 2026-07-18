Τιμές στα σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για μειώσεις 5%-20%, ειδική σήμανση και έλεγχο μέσω PosoKanei
Τιμές στα σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για μειώσεις 5%-20%, ειδική σήμανση και έλεγχο μέσω PosoKanei
Νέο πλαίσιο εθελοντικών μειώσεων τιμών στα σούπερ μάρκετ τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου, με στόχο εκπτώσεις έως 20%, αυστηρά «στεγανά» μεταξύ επιχειρήσεων και πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της πλατφόρμας PosoKanei
Με πραγματικές μειώσεις στις κανονικές τιμές του ραφιού και όχι με προσωρινές προσφορές επιχειρείται η νέα παρέμβαση στην αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών, όπως έγραψε την Παρασκευή το newmoney. Η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα συνοδευτεί από ένα αυστηρό πλαίσιο εμπιστευτικότητας, ώστε οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν χωρίς ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών δεδομένων και χωρίς κίνδυνο συντονισμού.
Κεντρικός στόχος είναι η υποχώρηση των τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας. Για το νωπό κρέας το ενδεικτικό εύρος διαμορφώνεται από 5% έως 15%, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες προτεραιότητας μπορεί να φτάνει έως 20%. Τα ποσοστά δεν είναι υποχρεωτικά ούτε κοινά για όλους, καθώς κάθε προμηθευτής θα καταθέτει αυτόνομα τη δική του πρόταση.
Η πρωτοβουλία θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν θα συμμετέχει για τουλάχιστον δύο μήνες. Η ένταξη των επιχειρήσεων είναι προαιρετική, αλλά όσες επιλέξουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένους κανόνες, από την υποβολή των κωδικών μέχρι την τελική διαμόρφωση της τιμής στο ράφι.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Κεντρικός στόχος είναι η υποχώρηση των τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας. Για το νωπό κρέας το ενδεικτικό εύρος διαμορφώνεται από 5% έως 15%, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες προτεραιότητας μπορεί να φτάνει έως 20%. Τα ποσοστά δεν είναι υποχρεωτικά ούτε κοινά για όλους, καθώς κάθε προμηθευτής θα καταθέτει αυτόνομα τη δική του πρόταση.
Η πρωτοβουλία θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν θα συμμετέχει για τουλάχιστον δύο μήνες. Η ένταξη των επιχειρήσεων είναι προαιρετική, αλλά όσες επιλέξουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένους κανόνες, από την υποβολή των κωδικών μέχρι την τελική διαμόρφωση της τιμής στο ράφι.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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