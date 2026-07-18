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Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ανατράπηκε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ανατράπηκε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ο 63χρονος απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από άνδρες της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος των Πολυκλαδικών Ηλιούπολης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα Hyundai Atos, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο 63χρονος οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο οδηγό.
Ο 63χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
πηγή: notia
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα Hyundai Atos, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο 63χρονος οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο οδηγό.
Ο 63χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
πηγή: notia
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