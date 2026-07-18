Ηλεκτρισμός αντί για φυσικό αέριο: Πώς η Κομισιόν αλλάζει το ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης
Ηλεκτρισμός αντί για φυσικό αέριο: Πώς η Κομισιόν αλλάζει το ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης
Επενδύσεις 100 δισ. για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και σχέδιο για την ηλεκτροδότηση της οικονομίας - Πώς θα μειώσει κατά 260 δισ. ετησίως τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων ως το 2040
Με ένα πακέτο μέτρων που συνδυάζει επενδύσεις ύψους 100 δισ. ευρώ για την απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με ένα φιλόδοξο σχέδιο μαζικού εξηλεκτρισμού της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να αναδιαμορφώσει το ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης.
Στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελιχθεί στην πρώτη «ηλεκτροδοτούμενη» ήπειρο του κόσμου, περιορίζοντας δραστικά την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, προχωρά στη μεγαλύτερη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) από την έναρξη λειτουργίας του, μετατρέποντάς το από μηχανισμό τιμολόγησης του άνθρακα σε βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της βιομηχανικής μετάβασης και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
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Στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελιχθεί στην πρώτη «ηλεκτροδοτούμενη» ήπειρο του κόσμου, περιορίζοντας δραστικά την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, προχωρά στη μεγαλύτερη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) από την έναρξη λειτουργίας του, μετατρέποντάς το από μηχανισμό τιμολόγησης του άνθρακα σε βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της βιομηχανικής μετάβασης και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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