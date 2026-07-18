Ηλεκτρισμός αντί για φυσικό αέριο: Πώς η Κομισιόν αλλάζει το ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης

Επενδύσεις 100 δισ. για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και σχέδιο για την ηλεκτροδότηση της οικονομίας - Πώς θα μειώσει κατά 260 δισ. ετησίως τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων ως το 2040