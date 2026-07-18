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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που έτρεχε με 170 χλμ./ώρα με κλεμμένη μηχανή
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που έτρεχε με 170 χλμ./ώρα με κλεμμένη μηχανή
Δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ το όριο στο σημείο ήταν 50 χλμ./ώρα – Συνελήφθη και 42χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στο κέντρο της πόλης
Σε πίστα ταχύτητας νόμιζε ότι βρισκόταν ένας 17χρονος που συνελήφθη να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης στη επαρχιακό οδό Σίνδου - Χαλάστρας να οδηγεί τη μοτοσικλέτα με 170 χλμ ενώ το όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ.
Από τον έλεγχο των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 17χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί σε προγενέστερο χρόνο από την περιοχή των Κύμινων.
Σε μια άλλη περίπτωση επίσης σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ένας 42χρονος που οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της πόλης υπό την επήρεια μέθης.
Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης στη επαρχιακό οδό Σίνδου - Χαλάστρας να οδηγεί τη μοτοσικλέτα με 170 χλμ ενώ το όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ.
Από τον έλεγχο των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 17χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί σε προγενέστερο χρόνο από την περιοχή των Κύμινων.
Σε μια άλλη περίπτωση επίσης σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ένας 42χρονος που οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της πόλης υπό την επήρεια μέθης.
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