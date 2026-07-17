Trata: Πώς αύξησε τα κέρδη της χωρίς να αυξήσει τις πωλήσεις
Trata: Πώς αύξησε τα κέρδη της χωρίς να αυξήσει τις πωλήσεις
Καλύτερα περιθώρια, χαμηλότεροι τόκοι και μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή οδήγησαν την Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου σε νέα άνοδο της κερδοφορίας και συνέχιση της μερισματικής πολιτικής
Τη δεύτερη συνεχόμενη κερδοφόρα χρήση της κατέγραψε το 2025 η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου, η εταιρεία της οικογένειας Τζίκα που βρίσκεται πίσω από τα γνωστά εμπορικά σήματα Trata και Flokos, καταφέρνοντας να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη της παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 40,93 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,4% σε σχέση με τα 41,1 εκατ. ευρώ του 2024.
Ωστόσο η εικόνα στην κερδοφορία ήταν καλύτερη. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 14,07 εκατ. ευρώ από 13,67 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να βελτιώνεται στο 34,4% από 33,3%. Η διοίκηση αποδίδει την εξέλιξη στην προσαρμογή της παραγωγής στις διαθέσιμες πρώτες ύλες και στην εφαρμογή νέων εμπορικών πολιτικών.
Παράλληλα τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 33,7%, στα 1,34 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 34,2%, στα 953 χιλ. ευρώ από 710 χιλ. ευρώ ένα χρόνο πριν.
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Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 40,93 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,4% σε σχέση με τα 41,1 εκατ. ευρώ του 2024.
Ωστόσο η εικόνα στην κερδοφορία ήταν καλύτερη. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 14,07 εκατ. ευρώ από 13,67 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να βελτιώνεται στο 34,4% από 33,3%. Η διοίκηση αποδίδει την εξέλιξη στην προσαρμογή της παραγωγής στις διαθέσιμες πρώτες ύλες και στην εφαρμογή νέων εμπορικών πολιτικών.
Παράλληλα τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 33,7%, στα 1,34 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 34,2%, στα 953 χιλ. ευρώ από 710 χιλ. ευρώ ένα χρόνο πριν.
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