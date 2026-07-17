Trata: Πώς αύξησε τα κέρδη της χωρίς να αυξήσει τις πωλήσεις

Καλύτερα περιθώρια, χαμηλότεροι τόκοι και μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή οδήγησαν την Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου σε νέα άνοδο της κερδοφορίας και συνέχιση της μερισματικής πολιτικής