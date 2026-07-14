Υπογράφηκε συνθήκη Βρετανίας - ΕΕ για το Γιβραλτάρ: Τι αλλάζει στις διελεύσεις των συνόρων
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Ευρωπαϊκή Ένωση Γιβραλτάρ Υπουργός Εξωτερικών

Υπογράφηκε συνθήκη Βρετανίας - ΕΕ για το Γιβραλτάρ: Τι αλλάζει στις διελεύσεις των συνόρων

Η συνθήκη υπεγράφη στις Βρυξέλλες από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, τον Βρετανό υφυπουργό για την Ευρώπη Στίβεν Ντόιτι, τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες Μπουένο και τον επικεφαλής υπουργό του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο

Υπογράφηκε συνθήκη Βρετανίας - ΕΕ για το Γιβραλτάρ: Τι αλλάζει στις διελεύσεις των συνόρων
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Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν επίσημα σήμερα συνθήκη για το καθεστώς του Γιβραλτάρ, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι με σκοπό τη χαλάρωση των μέτρων στις συνοριακές διελεύσεις και τον τερματισμό πολύχρονης πολιτικής αβεβαιότητας όσον αφορά το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Η συνθήκη υπεγράφη στις Βρυξέλλες από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, τον Βρετανό υφυπουργό για την Ευρώπη Στίβεν Ντόιτι, τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες Μπουένο και τον επικεφαλής υπουργό του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο.

Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ (θα) μπορούν να περνάνε στην Ισπανία χρησιμοποιώντας δελτίο διαμονής χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα στα διαβατήριά τους, ενώ οι Ισπανοί πολίτες (θα) μπορούν να διέρχονται χρησιμοποιώντας κυβερνητικό δελτίο ταυτότητας.

Όσοι φθάνουν στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ θα δείχνουν τα διαβατήριά τους σε αξιωματικούς των συνόρων του Γιβραλτάρ αλλά κα της Ισπανίας, και η Βρετανία θέλει να εφαρμοστεί ένα παρόμοιο σύστημα για τη γαλλική αστυνομία που επιχειρεί στον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras του Λονδίνου για την υπηρεσία Eurostar.

Η Βρετανία κέρδισε το Γιβραλτάρ -έναν στρατηγικά σημαντικό θύλακο που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ισπανίας- στη Συνθήκη της Ουτρέχτης που έβαλε τέλος στον Πόλεμο Ισπανικής Διαδοχής.
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