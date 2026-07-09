Πολάκης: «Βαθιά ανήθικο» να ψηφίσουν για Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ όσοι έχουν αποφασίσει να πάνε σε άλλο κόμμα
Πολάκης: «Βαθιά ανήθικο» να ψηφίσουν για Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ όσοι έχουν αποφασίσει να πάνε σε άλλο κόμμα
«Αφήστε εμάς που «το πονάμε ακόμα το μαγαζί» να αποφασίσουμε για την τύχη μας» λέει ο βουλευτής Χανίων
Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την ψηφοφορία του Σαββάτου (11/07) στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης απηύθυνε έκκληση να μην πάνε να ψηφίσουν το Σάββατο όσοι έχουν ήδη αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή να ενταχθούν σε άλλο πολιτικό σχηματισμό, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «βαθιά ανήθικο».
Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για σεβασμό στους «κοινούς αγώνες» και ζητά να αφεθεί η απόφαση για το μέλλον του κόμματος σε όσους, όπως χαρακτηριστικά λέει, «το πονάνε ακόμα το μαγαζί».
Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο.
Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Για χάρη των κοινών μας αγώνων.
Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά.
Αφήστε εμάς που «το πονάμε ακόμα το μαγαζί» να αποφασίσουμε για την τύχη μας.
Παύλος Πολάκης
Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (και βεβαια ΟΧΙ «ανεξάρτητος» βουλευτής)»
Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για σεβασμό στους «κοινούς αγώνες» και ζητά να αφεθεί η απόφαση για το μέλλον του κόμματος σε όσους, όπως χαρακτηριστικά λέει, «το πονάνε ακόμα το μαγαζί».
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη«Το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό.
Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο.
Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Για χάρη των κοινών μας αγώνων.
Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά.
Αφήστε εμάς που «το πονάμε ακόμα το μαγαζί» να αποφασίσουμε για την τύχη μας.
Παύλος Πολάκης
Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (και βεβαια ΟΧΙ «ανεξάρτητος» βουλευτής)»
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