Συνελήφθη 32χρονος που πήδηξε με αλεξίπτωτο στα χρώματα της Παλαιστίνης από το Ντουόμο του Μιλάνου, δείτε βίντεο
Λίγο μετά την προσγείωσή του στην πλατεία, αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Μιλάνου, όταν ένας 32χρονος Ιταλός πραγματοποίησε άλμα με αλεξίπτωτο από τις κορυφές του ιστορικού Καθεδρικού Ναού (Ντουόμο), έχοντας αλεξίπτωτο στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.
Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7), με τον άνδρα να καταφέρνει να ανέβει στο μνημείο και στη συνέχεια να πηδάει στην πλατεία. Λίγο μετά την προσγείωσή του στην πλατεία, αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν.
Βίντεο που φαίνεται πως κατέγραψε περαστικός και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον 32χρονο αμέσως μετά το άλμα του από τον καθεδρικό ναό και την προσγείωσή του μπροστά από το Ντουόμο.
Δείτε το βίντεο:
Ο νεαρός μαζεύει το αλεξίπτωτό του και επιχειρεί να απομακρυνθεί, ωστόσο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επεμβαίνουν αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο και τον σταματούν.
Το περιστατικό θυμίζει ανάλογη υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τον Ιούλιο του 2013, όταν ένας 34χρονος τότε είχε καταφέρει να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας, να φτάσει στην ταράτσα του Ντουόμο και να πέσει με αλεξίπτωτο στην πλατεία.