Επικουρικές συντάξεις: Γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο
Επικουρικές συντάξεις: Γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο
Οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν χωρίς αυξήσεις, εκδίδονται με μεγάλες καθυστερήσεις και υπολογίζονται δυσμενέστερα για πολλούς νέους συνταξιούχους
Οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι παραμένουν χωρίς καμία αύξηση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ χιλιάδες ασφαλισμένοι εξακολουθούν να περιμένουν ακόμη και τρία χρόνια για την έκδοση της σύνταξής τους. Την ίδια στιγμή, ο τρόπος υπολογισμού που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε χαμηλότερα ποσά για πολλούς νέους συνταξιούχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλονται πρόσθετες κρατήσεις και μειώσεις.
Το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων και την άρση ορισμένων επιβαρύνσεων που εξακολουθούν να ισχύουν, επιχειρώντας να περιορίσει τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί στον e-ΕΦΚΑ.
Παρά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα, οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να ακολουθούν διαφορετική πορεία από τις κύριες συντάξεις, τόσο ως προς τις αυξήσεις όσο και ως προς τη διαδικασία απονομής τους.
Παρότι τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφάνισε το 2025 πλεόνασμα που ξεπέρασε τα 188 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις, οι επικουρικές συντάξεις εξακολούθησαν να παραμένουν αμετάβλητες.
Την ίδια περίοδο, από το 2023 έως και το 2026, οι κύριες συντάξεις ενισχύθηκαν συνολικά κατά 15,58%, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης δεν έλαβαν καμία από τις ετήσιες αυξήσεις που εφαρμόστηκαν στις κύριες αποδοχές τους.
Για τον χρόνο ασφάλισης έως το τέλος του 2014, η επικουρική υπολογίζεται με συντελεστή 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της περιόδου 2002-2014.
Αντίθετα, για τον ασφαλιστικό χρόνο από το 2015 και μετά, το ύψος της σύνταξης συνδέεται άμεσα με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και με την ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο περισσότερα χρόνια παραμένει κάποιος στην εργασία και όσο μεγαλύτερες είναι οι συνολικές εισφορές του, τόσο υψηλότερη διαμορφώνεται η επικουρική σύνταξη.
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Το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων και την άρση ορισμένων επιβαρύνσεων που εξακολουθούν να ισχύουν, επιχειρώντας να περιορίσει τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί στον e-ΕΦΚΑ.
Παρά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα, οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να ακολουθούν διαφορετική πορεία από τις κύριες συντάξεις, τόσο ως προς τις αυξήσεις όσο και ως προς τη διαδικασία απονομής τους.
Γιατί οι επικουρικές παραμένουν χωρίς αυξήσειςΗ απουσία αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις συνεχίζεται από το 2010, επηρεάζοντας περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Η βασική αιτία είναι η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, η οποία προβλέπει ότι αναπροσαρμογές μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφανίζει τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια.
Παρότι τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφάνισε το 2025 πλεόνασμα που ξεπέρασε τα 188 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις, οι επικουρικές συντάξεις εξακολούθησαν να παραμένουν αμετάβλητες.
Την ίδια περίοδο, από το 2023 έως και το 2026, οι κύριες συντάξεις ενισχύθηκαν συνολικά κατά 15,58%, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης δεν έλαβαν καμία από τις ετήσιες αυξήσεις που εφαρμόστηκαν στις κύριες αποδοχές τους.
Χαμηλότερες συντάξεις για τους νέους ασφαλισμένουςΑπό το 2015 και μετά εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, γεγονός που επηρεάζει κυρίως όσους αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια από την εργασία.
Για τον χρόνο ασφάλισης έως το τέλος του 2014, η επικουρική υπολογίζεται με συντελεστή 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της περιόδου 2002-2014.
Αντίθετα, για τον ασφαλιστικό χρόνο από το 2015 και μετά, το ύψος της σύνταξης συνδέεται άμεσα με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και με την ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο περισσότερα χρόνια παραμένει κάποιος στην εργασία και όσο μεγαλύτερες είναι οι συνολικές εισφορές του, τόσο υψηλότερη διαμορφώνεται η επικουρική σύνταξη.
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