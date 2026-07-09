Σούπερ Καπ: Στις 12 Αυγούστου ο τελικός της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ
SPORTS
Super Cup ΑΕΚ ΟΦΗ

Σούπερ Καπ: Στις 12 Αυγούστου ο τελικός της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ

Ο αγώνας ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στον Κυπελλούχο ΟΦΗ θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο

Σούπερ Καπ: Στις 12 Αυγούστου ο τελικός της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ
Η αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου ανοίγει με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Superbet Super Cup επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά!

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με πέντε κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών.

Το πιο πρόσφατο, που αναβίωσε από την Ομοσπονδία ύστερα από 18 χρόνια, φιλοξενήθηκε στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου 2026 με νικητή τον Ολυμπιακό απέναντι στον ΟΦΗ (3-0).

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης