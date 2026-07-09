Βαρθολομαίος: Σε θέση μάχης η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στο €1,8 δισ. ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα
Βαρθολομαίος: Σε θέση μάχης η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στο €1,8 δισ. ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα
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Με αιχμή την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού τζόγου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) περνά σε νέα φάση παρεμβάσεων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Αρχής, Αντώνης Βαρθολομαίος, σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους. Όπως εξήγησε, βασική προτεραιότητα είναι η θωράκιση της αγοράς τυχερών παιγνίων απέναντι στην παράνομη δραστηριότητα, καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αγορά των τυχερών παιχνιδιών ενισχύει τις αρμοδιότητες της Αρχής, αυστηροποιεί τις κυρώσεις και αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία εποπτείας ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση των παικτών σε παράνομα δίκτυα και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ, η εκρηκτική ανάπτυξη του διαδικτυακού τζόγου και η χρήση νέων τεχνολογιών έχουν αλλάξει πλήρως το τοπίο της αγοράς, καθιστώντας αδήριτη ανάγκη την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΕΠ αποκτά περισσότερες οργανικές θέσεις, ενισχυμένες κανονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων για τον εντοπισμό παράνομων δικτύων και των πραγματικών δικαιούχων αδειοδοτημένων εταιρειών.
Ο Αντώνης Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι ο νέος νόμος θωρακίζει θεσμικά την ΕΕΕΠ, ενισχύοντας τόσο τη στελέχωσή της όσο και τις εποπτικές και κανονιστικές της δυνατότητες. Ταυτόχρονα, η Αρχή αποκτά νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, με βασική επιδίωξη την αποτελεσματικότερη προστασία των παικτών, τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων και την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης αγοράς τυχερών παιγνίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, τα χρήματα που παίχτηκαν πέρυσι σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ και υπολογίζονται σε 894.000 τα άτομα που έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον από την Ελλάδα, με μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη σε περίπου €2.000. Αντίστοιχα, οι ιστότοποι που έχουν μπει στη black list της Επιτροπής υπολογίζονται σε 14.467 με μία αύξηση τη χρονιά 2024-2025 της τάξεως του 51%.
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Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ, η εκρηκτική ανάπτυξη του διαδικτυακού τζόγου και η χρήση νέων τεχνολογιών έχουν αλλάξει πλήρως το τοπίο της αγοράς, καθιστώντας αδήριτη ανάγκη την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΕΠ αποκτά περισσότερες οργανικές θέσεις, ενισχυμένες κανονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων για τον εντοπισμό παράνομων δικτύων και των πραγματικών δικαιούχων αδειοδοτημένων εταιρειών.
Ο Αντώνης Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι ο νέος νόμος θωρακίζει θεσμικά την ΕΕΕΠ, ενισχύοντας τόσο τη στελέχωσή της όσο και τις εποπτικές και κανονιστικές της δυνατότητες. Ταυτόχρονα, η Αρχή αποκτά νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, με βασική επιδίωξη την αποτελεσματικότερη προστασία των παικτών, τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων και την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης αγοράς τυχερών παιγνίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, τα χρήματα που παίχτηκαν πέρυσι σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ και υπολογίζονται σε 894.000 τα άτομα που έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον από την Ελλάδα, με μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη σε περίπου €2.000. Αντίστοιχα, οι ιστότοποι που έχουν μπει στη black list της Επιτροπής υπολογίζονται σε 14.467 με μία αύξηση τη χρονιά 2024-2025 της τάξεως του 51%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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