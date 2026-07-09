Samsung Wallet: Ανάβει η μάχη για το ψηφιακό πορτοφόλι των Ελλήνων
Samsung Wallet: Ανάβει η μάχη για το ψηφιακό πορτοφόλι των Ελλήνων
Η Samsung ενεργοποιεί το Wallet στην Ελλάδα με Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Viva.com, μπαίνοντας σε μια αγορά όπου ήδη μία στις πέντε ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών πορτοφολιών και ο ανταγωνισμός μεταφέρεται πολύ πέρα από τις πληρωμές
Με τα ψηφιακά πορτοφόλια να χρησιμοποιούνται ήδη σε περίπου μία στις πέντε ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα και να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις ανέπαφες πληρωμές, η Samsung μπαίνει στη μάχη των ψηφιακών πορτοφολιών, ενεργοποιώντας το Samsung Wallet μέσα από συνεργασίες με την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Viva.com.
Η κίνηση φέρνει έναν ακόμη ισχυρό διεθνή παίκτη απέναντι στα οικοσυστήματα της Apple και της Google, σε μια αγορά που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και όπου το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα εκτελέσει την πληρωμή, αλλά ποια πλατφόρμα θα αποκτήσει μόνιμη θέση στην καθημερινότητα του χρήστη.
«Για τη Samsung, το ψηφιακό πορτοφόλι είναι πολύ περισσότερα από μια λύση πληρωμών. Είναι η βάση ενός οικοσυστήματος που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται με ασφάλεια και ευκολία τις καθημερινές τους ανάγκες», τόνισε στην εκδήλωση παρουσίασης χθες ο πρόεδρος της Samsung Electronics Ελλάδας και Κύπρου, Hansoo Kim. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το Samsung Wallet.
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Η κίνηση φέρνει έναν ακόμη ισχυρό διεθνή παίκτη απέναντι στα οικοσυστήματα της Apple και της Google, σε μια αγορά που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και όπου το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα εκτελέσει την πληρωμή, αλλά ποια πλατφόρμα θα αποκτήσει μόνιμη θέση στην καθημερινότητα του χρήστη.
«Για τη Samsung, το ψηφιακό πορτοφόλι είναι πολύ περισσότερα από μια λύση πληρωμών. Είναι η βάση ενός οικοσυστήματος που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται με ασφάλεια και ευκολία τις καθημερινές τους ανάγκες», τόνισε στην εκδήλωση παρουσίασης χθες ο πρόεδρος της Samsung Electronics Ελλάδας και Κύπρου, Hansoo Kim. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το Samsung Wallet.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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