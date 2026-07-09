Samsung Wallet: Ανάβει η μάχη για το ψηφιακό πορτοφόλι των Ελλήνων

Η Samsung ενεργοποιεί το Wallet στην Ελλάδα με Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Viva.com, μπαίνοντας σε μια αγορά όπου ήδη μία στις πέντε ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών πορτοφολιών και ο ανταγωνισμός μεταφέρεται πολύ πέρα από τις πληρωμές