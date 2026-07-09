Θρίλερ σε βενζινάδικο στη Βρετανία: Αστυνομικός όρμησε σε άντρα που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί και να τα ανατινάξει όλα, δείτε βίντεο

Έπεσε πάνω σε άνδρα που κρατούσε αναπτήρα μέσα σε βενζινάδικο - Προτάθηκε για τα Εθνικά Βραβεία Ανδρείας





Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από επείγουσα κλήση στις







Η στιγμή που ο δράστης λούστηκε με βενζίνη



Η στιγμή που απέτρεψε την καταστροφή Ανάμεσα στους πρώτους



Παρά τις προσπάθειες των ειδικών διαπραγματευτών, ο άνδρας συνέχιζε να προβάλλει αλλοπρόσαλλες απαιτήσεις, με τον κίνδυνο να αυξάνεται όσο περνούσε η ώρα.



Εκτιμώντας ότι δεν υπήρχε πλέον περιθώριο καθυστέρησης, ο Thompson πήρε μια απόφαση που θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή. Αφαίρεσε μέρος του προστατευτικού εξοπλισμού του για να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και, μόλις παρουσιάστηκε η κατάλληλη ευκαιρία, όρμησε πάνω στον δράστη, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.



Κλείσιμο Ο αστυνομικός που ορμάει πάνω στον δράστη



Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το δοχείο με τη βενζίνη αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα τόσο ο δράστης όσο και ο ίδιος ο αστυνομικός να καλυφθούν από καύσιμα. Οι δύο άνδρες πάλευαν πάνω σε έδαφος εμποτισμένο με βενζίνη, ενώ ο λοχίας προσπαθούσε να αποσπάσει τον αναπτήρα πριν αυτός χρησιμοποιηθεί.



Την ίδια στιγμή, πυροσβέστες έριχναν συνεχώς πυροσβεστικό υλικό πάνω στους δύο άνδρες, ώστε να περιοριστεί κάθε πιθανότητα ανάφλεξης. Τελικά, ο Thompson κατάφερε να αφαιρέσει τον αναπτήρα από τα χέρια του δράστη, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη με τη συνδρομή των υπόλοιπων





Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν σε πρατήριο καυσίμων της Tesco στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον της Μεγάλης Βρετανίας , όταν ένας άνδρας απείλησε να προκαλέσει έκρηξη, περιλούζοντας τον εαυτό του και τις αντλίες καυσίμων με εύφλεκτα υλικά. Η άμεση και αποφασιστική επέμβαση του αστυνομικού λοχία Charlie Thompson απέτρεψε, μια πιθανή τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες.Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από επείγουσα κλήση στις αστυνομικές αρχές για έναν άνδρα που βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας έντασης μέσα στον χώρο του πρατηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας πήρε ένα δοχείο καυσίμων, περιέλουσε το κεφάλι και το σώμα του με βενζίνη , ενώ στη συνέχεια άπλωσε εύφλεκτο τζελ ανάφλεξης στις αντλίες καυσίμων. Κρατώντας έναν αναπτήρα, απειλούσε να βάλει φωτιά τόσο στον εαυτό του όσο και στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.Οι υπάλληλοι και οι πελάτες πανικοβλήθηκαν και εγκατέλειψαν άμεσα το σημείο, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος έκρηξης. Μέσα στην αναστάτωση δεν είχε επιβεβαιωθεί αν είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα διακοπής της παροχής καυσίμων, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς οι αντλίες παρέμεναν ενεργές.Ανάμεσα στους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ήταν ο λοχίας Charlie Thompson της Αστυνομίας του Γουόρικσιρ. Αρχικά επιχείρησε να προσεγγίσει τον άνδρα με διάλογο, προσπαθώντας να κερδίσει πολύτιμο χρόνο, ενώ παράλληλα οι συνάδελφοί του δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας περίπου 200 μέτρων και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προετοιμάζονταν για το χειρότερο ενδεχόμενο.Παρά τις προσπάθειες των ειδικών διαπραγματευτών, ο άνδρας συνέχιζε να προβάλλει αλλοπρόσαλλες απαιτήσεις, με τον κίνδυνο να αυξάνεται όσο περνούσε η ώρα.Εκτιμώντας ότι δεν υπήρχε πλέον περιθώριο καθυστέρησης, ο Thompson πήρε μια απόφαση που θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή. Αφαίρεσε μέρος του προστατευτικού εξοπλισμού του για να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και, μόλις παρουσιάστηκε η κατάλληλη ευκαιρία, όρμησε πάνω στον δράστη, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το δοχείο με τη βενζίνη αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα τόσο ο δράστης όσο και ο ίδιος ο αστυνομικός να καλυφθούν από καύσιμα. Οι δύο άνδρες πάλευαν πάνω σε έδαφος εμποτισμένο με βενζίνη, ενώ ο λοχίας προσπαθούσε να αποσπάσει τον αναπτήρα πριν αυτός χρησιμοποιηθεί.Την ίδια στιγμή, πυροσβέστες έριχναν συνεχώς πυροσβεστικό υλικό πάνω στους δύο άνδρες, ώστε να περιοριστεί κάθε πιθανότητα ανάφλεξης. Τελικά, ο Thompson κατάφερε να αφαιρέσει τον αναπτήρα από τα χέρια του δράστη, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη με τη συνδρομή των υπόλοιπων αστυνομικών



Αναγνώριση για την πράξη αυτοθυσίας Η ηρωική επέμβαση του λοχία Charlie Thompson προκάλεσε τον θαυμασμό τόσο των συναδέλφων του όσο και της ηγεσίας της Αστυνομίας του Γουόρικσιρ. Για την πράξη γενναιότητάς του προτάθηκε επίσημα για τα Εθνικά Βραβεία Ανδρείας της Police Federation.



Ο επικεφαλής της αστυνομίας, David Gardner, εξήρε δημόσια τη στάση του αστυνομικού, τονίζοντας ότι «οι ενέργειες του Charlie αντιπροσωπεύουν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το αστυνομικό σώμα. Βάζοντας τον εαυτό του σε θανάσιμο κίνδυνο για να προστατεύσει τους άλλους, επέδειξε εξαιρετικό θάρρος, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, αποτρέποντας μια πιθανή καταστροφή στην καρδιά του Γουόρικσιρ».