Σιδηρόδρομος: Αγώνας ταχύτητας για το RRF και σχέδιο για να ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα
Σιδηρόδρομος: Αγώνας ταχύτητας για το RRF και σχέδιο για να ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα
Από το ΣΚΑ–Οινόη και τη Θεσσαλία έως τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής, το υπουργείο επιταχύνει αποφάσεις για χρηματοδοτήσεις και διαγωνισμούς - Στα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και ο τεχνικός σύμβουλος
Με τα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης να στενεύουν, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιταχύνει τις διαδικασίες για τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, επιχειρώντας να διασφαλίσει κρίσιμες χρηματοδοτήσεις και να τηρήσει τα ορόσημα που έχει αναλάβει η χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές του Daniel, η προώθηση του έργου ΣΚΑ–Οινόη, η εξεύρεση λύσης για τη γραμμή Λάρισα–Βόλος, καθώς και η αντιμετώπιση των τεχνικών και θεσμικών εκκρεμοτήτων του Προαστιακού Δυτικής Αττικής.
Το έργο αποτελεί μία από τις δύο μεγάλες σιδηροδρομικές παρεμβάσεις που θα «τρέξει» το Υπερταμείο, μαζί με την αναβάθμιση του τμήματος Μουριές–Προμαχώνας, στη Βόρεια Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 400 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές του Daniel, η προώθηση του έργου ΣΚΑ–Οινόη, η εξεύρεση λύσης για τη γραμμή Λάρισα–Βόλος, καθώς και η αντιμετώπιση των τεχνικών και θεσμικών εκκρεμοτήτων του Προαστιακού Δυτικής Αττικής.
ΣΚΑ–Οινόη: Το πρώτο μεγάλο ορόσημοΤις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της μονάδας στρατηγικών συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου υπό την εποπτεία του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, με αντικείμενο την επιτάχυνση των διαδικασιών για το έργο αναβάθμισης του σιδηροδρομικού τμήματος ΣΚΑ–Οινόη.
Το έργο αποτελεί μία από τις δύο μεγάλες σιδηροδρομικές παρεμβάσεις που θα «τρέξει» το Υπερταμείο, μαζί με την αναβάθμιση του τμήματος Μουριές–Προμαχώνας, στη Βόρεια Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 400 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα