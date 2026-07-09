Σιδηρόδρομος: Αγώνας ταχύτητας για το RRF και σχέδιο για να ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα
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Σιδηρόδρομος: Αγώνας ταχύτητας για το RRF και σχέδιο για να ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα

Από το ΣΚΑ–Οινόη και τη Θεσσαλία έως τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής, το υπουργείο επιταχύνει αποφάσεις για χρηματοδοτήσεις και διαγωνισμούς - Στα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και ο τεχνικός σύμβουλος

Σιδηρόδρομος: Αγώνας ταχύτητας για το RRF και σχέδιο για να ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα
Μαριάννα Τζάννε
Με τα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης να στενεύουν, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιταχύνει τις διαδικασίες για τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, επιχειρώντας να διασφαλίσει κρίσιμες χρηματοδοτήσεις και να τηρήσει τα ορόσημα που έχει αναλάβει η χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές του Daniel, η προώθηση του έργου ΣΚΑ–Οινόη, η εξεύρεση λύσης για τη γραμμή Λάρισα–Βόλος, καθώς και η αντιμετώπιση των τεχνικών και θεσμικών εκκρεμοτήτων του Προαστιακού Δυτικής Αττικής.

ΣΚΑ–Οινόη: Το πρώτο μεγάλο ορόσημο

Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της μονάδας στρατηγικών συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου υπό την εποπτεία του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, με αντικείμενο την επιτάχυνση των διαδικασιών για το έργο αναβάθμισης του σιδηροδρομικού τμήματος ΣΚΑ–Οινόη.

Το έργο αποτελεί μία από τις δύο μεγάλες σιδηροδρομικές παρεμβάσεις που θα «τρέξει» το Υπερταμείο, μαζί με την αναβάθμιση του τμήματος Μουριές–Προμαχώνας, στη Βόρεια Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 400 εκατ. ευρώ.

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Μαριάννα Τζάννε
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