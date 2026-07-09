Ράλι στα χρηματιστήρια της Ασίας, εκτοξεύεται το πετρέλαιο, αναταράξεις στις αγορές εμπορευμάτων

Νέο ράλι στο πετρέλαιο

Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τις μετοχές τεχνολογίας και ιδιαίτερα των κατασκευαστών ημιαγωγών να ανακάμπτουν μετά τις πρόσφατες πιέσεις. Ωστόσο, η αισιοδοξία περιορίστηκε από το νέο άλμα των τιμών του πετρελαίου, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για πληθωρισμό, διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία και υψηλότερα επιτόκια.Ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 2,3%, βάζοντας τέλος σε τριήμερο πτωτικό σερί, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 3,8%, με τη Samsung Electronics να κερδίζει 3,6% και τη SK Hynix 7,5%. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,8%, ενώ τα ευρωπαϊκά futures κινήθηκαν επίσης υψηλότερα.Η ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο ενισχύθηκε και από την άνοδο της Nvidia, μετά τις πληροφορίες ότι η Κίνα ενδέχεται να επιτρέψει σε μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν περιορισμένο αριθμό επεξεργαστών H200.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένει το πετρέλαιο, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον λήξει αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.



Το Brent ενισχύθηκε κοντά στα 78,8 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε περίπου στα 74,3 δολάρια, έχοντας ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 4% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και περιορισμένες διαταραχές στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και στο κόστος μεταφοράς.



«Η αγορά αναγκάζεται και πάλι να ενσωματώσει στις αποτιμήσεις της τον κίνδυνο ότι οι νέες επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας ή μια ευρύτερη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ομαλοποίηση της ναυτιλιακής κίνησης μέσω των Στενών του Ορμούζ», επισημαίνει η Saxo.



Όπως σημειώνει ο οίκος, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως και ακόμη και μια περιορισμένη διαταραχή στη διέλευση πλοίων μπορεί να έχει δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στις άμεσες τιμές του πετρελαίου, στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών και στο επενδυτικό κλίμα.

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