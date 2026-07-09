Πώς πήγε το «Μητσοτάκης-Ερντογάν», ο… θεούλης Νίκος Παππάς και τα πρωτοβρόχια του Αλέξη, οι αλυκές, το ΠΑΣΟΚ και ο Γκάντι

Τι είπαν Μητσοτάκης-Ερντογάν

Ο Μητσοτάκης και το casus belli

Η ενημέρωση Γεραπετρίτη

Οι πόντοι του Τάσου

Νέα πρόσωπα στη ΝΔ

Νίκος Παππάς, θεούλης…

Τσίπρας

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Η πορεία προς τις αλυκές, ο Γκάντι και το... ΠΑΣΟΚ

Τι γίνεται με τους ενεργούς κωδικούς στο Χρηματιστήριο

Digital Hub από την Coca-Cola HBC στην Αίγυπτο

LAMDA: Από τα 671 διαμερίσματα πούλησε τα 585

Στην κηδεία θα πάει ο Μητσοτάκης και πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου και στελέχη της ΝΔ, αλλά φυσικά αυτό δεν αρκεί. Γιατί -για την ώρα- ούτε οι δολοφόνοι έχουν συλληφθεί, ούτε και έχουμε ακούσει κάποια συγκεκριμένη εξαγγελία για να «μαζευτούν» από τους δρόμους όσοι τέτοιοι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι.-Μπορεί να μην έκαναν διμερή συνάντηση, όμως ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν τα είπαν για λίγο εχθές στο όρθιο κατά την έναρξη του επίσημου σκέλους της συνόδου. Παρών ήταν και ο γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε που στη συνέχεια έκανε και λίγο τον Πόντιο Πιλάτο κατά την κλασική τακτική, λέγοντας ότι δεν μπλέκεται σε διμερείς διαφορές, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο παρασκήνιο όταν χρειάζεται. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Ερντογάν για το πολύ καλό κλίμα και την άρτια διοργάνωση της συνόδου. Όσο για διάφορα σχόλια που κυκλοφόρησαν και στο διαδίκτυο για το εμβατήριο που ακούστηκε κατά την εμφάνιση του πρωθυπουργού στο δείπνο στο Λευκό Παλάτι, η αίσθηση του Μητσοτάκη είναι ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε απόλυτα. Και γενικώς, παρά τις δηλώσεις και τις εντάσεις μπορεί να ακούστηκαν εκτός της συνόδου, εντός της συνόδου και στο δείπνο βεβαίως το πνεύμα ήταν πολύ χαλαρό και άκρως συμμαχικό.-Πάντως ενόχλησε αρκετούς στην Τουρκία η υπόμνηση από μεριάς του Μητσοτάκη ότι το casus belli παραμένει ενεργό εδώ και 31 χρόνια και μάλιστα δια νόμου. Ήταν η προφανής απάντηση από μέρους του Μητσοτάκη, ενδεχομένως και μία απάντηση στους επικριτές που λένε ότι δεν τολμάει να πάει και να το πει μέσα στην Τουρκία ενώ όλοι οι… θαρραλέοι εδώ το έλεγαν διαρκώς στον Ερντογάν, συνδέοντάς το προφανώς με τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά. Ο Μητσοτάκης πάντως ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να υπαγορεύσει στους Αμερικανούς τι θα πουλήσουν και σε ποιον, αλλά ενδιαφέρεται πρωτίστως για το τι κάνουμε εμείς με τους δικούς μας εξοπλισμούς. Και με βάση τον δικό μας σχεδιασμό έως το τέλος του 2029 θα έχουμε παραλάβει το πρώτο μαχητικό πέμπτης γενιάς, για το οποίο ήδη προετοιμάζονται και νέες υποδομές στις ελληνικές αεροπορικές βάσεις.-Καθώς η ελληνική αποστολή επέστρεψε χθες από την Άγκυρα και επειδή δεδομένα υπάρχουν και προβληματισμοί και απορίες για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, μετά τις κολακείες του Τραμπ στον Ερντογάν, ο Γεραπετρίτης σήμερα θα κάνει μία πρώτη ενημέρωση στους διπλωματικούς συντάκτες. Καταλαβαίνω ότι και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει περιθώριο για ενημέρωση και των κομμάτων, όπως παγίως γίνεται μετά από τέτοιες κρίσιμες Συνόδους.-Ενώ εξελισσόταν η σύνοδος στην Άγκυρα, στο Λαγονήσι ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο στον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας Νταβούτογλου που αποφάσισε να πει επί ελληνικού εδάφους ότι η κατοχή της Κύπρου έγινε με βάση το διεθνές δίκαιο. Πέρα από το προφανές της απάντησης, είναι επίσης προφανές ότι ο Χατζηβασιλείου πήρε και αρκετούς πολιτικούς πόντους, πέρα από το χειροκρότημα που εισέπραξε από το ακροατήριο.-Ανακοινώσεις νέων προσώπων αναμένονται στα ψηφοδέλτια της ΝΔ το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα θα ανακοινωθούν κάποια ονόματα αντιπεριφερειαρχών που μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουν παραιτηθεί από τις θέσεις τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Επίσης, άνθρωπός μου είδε τις προάλλες στο Μ.Μ τον άλλοτε διεθνή μπασκετμπολίστα Λάζαρο Παπαδόπουλο να συνομιλεί με κυβερνητικά στελέχη.-Μου είπαν ότι ο Νίκος Παππάς του ΣΥΡΙΖΑ είπε προ ημερών ένα ωραίο και σας το μεταφέρω. Όταν τον ρώτησαν τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Θα τον πάρουμε εμείς, ας πάει ο Φάμελλος στον Τσίπρα, εγώ είμαι 50 χρόνων και είμαι βουλευτής 15 χρόνια, με κόβετε για να πηγαίνω σπίτι μου;». Ο Νίκος υπήρξε πάντοτε ειλικρινής, ωμά ειλικρινής πάντοτε και με την καλή και με την κακή έννοια, κάποια ώρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δημοσιοποιήσουμε την (ταραγμένη) σχέση μας την εποχή της παντοδυναμίας του που έκανε (και έλεγε) ό,τι ήθελε. Τώρα, μου λένε ότι το ηγετικό τρίο του νέου ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο και τη Ρένα (Δούρου) δεν είναι ακριβώς μια γροθιά. Αλλά απ’ ό,τι κατάλαβα εκεί στην Αριστερά… η «γροθιά», δηλαδή η ενότητα, δεν είναι και το φόρτε τους.-Στο μεταξύ, ρώτησα τι γίνεται με τους βουλευτές και τα στελέχη που φεύγουν όπως ας πούμε η Νοτοπούλου ή ο Ζαχαριάδης αν πάνε κατευθείαν στον Αλέξη μας και πήρα την απάντηση «θα δούμε από τον Οκτώβριο», με τα πρωτοβρόχια λέω εγώ, εκτός κι αν έχουμε εκλογές. Ρώτησα την πηγή μου επίσης στον πολυχρονεμένο μας ηγέτη για το πώς θα αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις του Άδωνι αλλά και της ΝΔ για τα «μη μας κουνάει το δάκτυλο για τη διαφθορά ο Τσίπρας» και μου είπε: «Εμείς δεν θα απαντάμε σε τέτοια σχόλια, θα ασχολούμαστε με την πολιτική και τις θέσεις του νέου κόμματος». Αυτό εγώ να το δω και να μην το πιστέψω, μάλλον το βλέπω για a la carte στρατηγική.-Στους συμβολισμούς το έχουν ρίξει στο ΠΑΣΟΚ, καθώς οι δημοσκοπήσεις είναι οδυνηρές. Ο «θεωρητικός» του κόμματος και υπεύθυνος διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης από τη Θεσσαλονίκη επιχείρησε να τονώσει το αφήγημα της πρώτης θέσης στις εκλογές και έφτασε να επικαλεστεί την «πορεία προς τις Αλυκές» του Μαχάτμα Γκάντι για να υποδηλώσει πως η πολιτική αλλαγή θα έρθει σταδιακά. «Ο Γκάντι ξεκίνησε μόνος του μια πορεία εκατοντάδων χιλιομέτρων προς τις Αλυκές. Στον δρόμο προστίθενταν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, μέχρι που χωρίς πόλεμο είχε ήδη κερδίσει τη μάχη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος» είπε. Πεθαίνω με το σχόλιο του Κώστα!-Έχει ξυπνήσει παλαιούς επενδυτές ή έχει φέρει νέους η μεγάλη άνοδος στου ελληνικού Χρηματιστηρίου; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΧΑ οι ενεργοί κωδικοί του στο τέλος Ιουνίου είναι 999.453, ωστόσο μόλις 452.123 μερίδες έχουν έστω μία μετοχή εισηγμένης εταιρίας στο ΧΑ. Από τους ενεργούς κωδικούς τον Ιούνιο, οι 31.939 έκαναν έστω μία συναλλαγή. Το ποσοστό είναι μόλις 3,2%. Στο όχι και τόσο μακρινό 2010, ο αριθμός των ενεργών κωδικών κάθε μήνα ήταν 56.418 και το 2007 είχε φτάσει τους 100.218 κωδικούς. Από αυτή την άποψη το δυνητικό περιθώριο ενδιαφέροντος και συμμετοχής των επενδυτών έχει ακόμα πολύ ψωμί. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνυπολογιστεί πως μεγάλος αριθμός επενδυτών διατηρεί και πραγματοποιεί συναλλαγές στο ελληνικό Χρηματιστήριο μέσω πλατφορμών, όπως για παράδειγμα η Freedom24 που πέρυσι είχε αναφέρει πως διαθέτει 100.000 πελάτες στην Ελλάδα, οι etoro, degiro και άλλες που δεν προσμετρώνται στα επίσημα στοιχεία. Σημειώστε, δε, πως το τελευταίο δίμηνο οι εισροές στο ΧΑ από ξένους επενδυτές έχουν ξεπεράσει τα 460 εκατ. ευρώ.-Η απόφαση της Coca-Cola HBC να δημιουργήσει στο Κάιρο ένα διεθνές Digital Hub για την υποστήριξη 27 αγορών σε Ευρώπη και Αφρική επιβεβαιώνει ότι η Αίγυπτος βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου. Το στίγμα έδωσαν και τα στελέχη της Coca-Cola HBC κατά την παρουσίαση σε θεσμικούς επενδυτές στο Κάιρο, στο πλαίσιο της σειράς Bitesize Investor. Η Chief Operating Officer, Νάγια Καλογεράκη, χαρακτήρισε την Αίγυπτο αγορά με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, σημειώνοντας ότι μετά την εξαγορά της Coca-Cola Bottling Company of Egypt το 2022 ο όμιλος συνέχισε να επεκτείνει τη δραστηριότητά του, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στην περιοχή. Σήμερα, η Coca-Cola HBC απασχολεί περίπου 4.300 εργαζομένους στη χώρα, διαθέτει πέντε εργοστάσια και 24 γραμμές παραγωγής. Στην Αίγυπτο δρομολογεί η Coca-Cola HBC, η οποία ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,28 δισ. δολαρίων για την περίοδο 2026–2030. Η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην περιοχή ακολούθησε την πλήρη εξαγορά της Coca-Cola Bottling Company of Egypt το 2022 και συμπληρώθηκε πρόσφατα με την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, διευρύνοντας σημαντικά το αποτύπωμα της Coca-Cola HBC στην αφρικανική αγορά.-Αμεσα, εντός του καλοκαιριού και μέσα στον μήνα Αύγουστο σκοπεύει να προωθήσει στην αγορά η LAMDA Development το επόμενο «κύμα» των 120 περίπου διαμερισμάτων εντός του project του The Ellinikon, από τα συνολικά 300 -350 επιπλέον σπίτια που θα βγουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης των αναλυτών, το οικονομικό επιτελείο της εταιρείας ανέφερε ότι οι ρυθμοί πωλήσεων θα επιταχυνθούν εκ νέου όσο ωριμάζει το έργο και προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι πέραν των κατοικιών του παραλιακού μετώπου, των οικοπέδων για τις βίλες, των χαμηλών κτηρίων και του Πύργου Κατοικιών, σύμφωνα με τη διοίκηση η ζήτηση παραμένει ισχυρή στα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens: Μέχρι το τέλος Μαΐου είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σε 585 διαμερίσματα δηλαδή στο 87% του συνόλου. Το project παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο πλην των δύο εμπορικών κέντρων για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν πιστωτικές γραμμές: Για το μεν (πιο προχωρημένο στην κατασκευή) Riviera Galleria κοντά στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά που παραδίδεται το 2027 έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη εγκεκριμένες πιστωτικές γραμμές, ενώ για το μεγαλύτερο mall της χώρας στη λ. Βουλιαγμένης, «δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα πιστωτικές γραμμές και μέχρι στιγμής κινούμαστε με ίδια κεφάλαια. Τώρα, εντός του β’ εξαμήνου, πρόκειται να οριστικοποιήσουμε τις σχετικές συμφωνίες με τις τράπεζες». Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους χρηματοδότησης για το The Ellinikon Mall και τη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης για το Riviera Galleria, μεσοπρόθεσμα και σταδιακά, ο όμιλος θα αντλήσει δανειακά κεφάλαια ύψους έως 855 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τα δύο έργα. Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από λίγες εβδομάδες, εντός του β’ τριμήνου του 2026.