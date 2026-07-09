Πώς πήγε το «Μητσοτάκης-Ερντογάν», ο… θεούλης Νίκος Παππάς και τα πρωτοβρόχια του Αλέξη, οι αλυκές, το ΠΑΣΟΚ και ο Γκάντι
Πώς πήγε το «Μητσοτάκης-Ερντογάν», ο… θεούλης Νίκος Παππάς και τα πρωτοβρόχια του Αλέξη, οι αλυκές, το ΠΑΣΟΚ και ο Γκάντι
Χαίρετε, σήμερα θα γίνει στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες από γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη
Στην κηδεία θα πάει ο Μητσοτάκης και πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου και στελέχη της ΝΔ, αλλά φυσικά αυτό δεν αρκεί. Γιατί -για την ώρα- ούτε οι δολοφόνοι έχουν συλληφθεί, ούτε και έχουμε ακούσει κάποια συγκεκριμένη εξαγγελία για να «μαζευτούν» από τους δρόμους όσοι τέτοιοι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι.
Τι είπαν Μητσοτάκης-Ερντογάν-Μπορεί να μην έκαναν διμερή συνάντηση, όμως ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν τα είπαν για λίγο εχθές στο όρθιο κατά την έναρξη του επίσημου σκέλους της συνόδου. Παρών ήταν και ο γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε που στη συνέχεια έκανε και λίγο τον Πόντιο Πιλάτο κατά την κλασική τακτική, λέγοντας ότι δεν μπλέκεται σε διμερείς διαφορές, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο παρασκήνιο όταν χρειάζεται. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Ερντογάν για το πολύ καλό κλίμα και την άρτια διοργάνωση της συνόδου. Όσο για διάφορα σχόλια που κυκλοφόρησαν και στο διαδίκτυο για το εμβατήριο που ακούστηκε κατά την εμφάνιση του πρωθυπουργού στο δείπνο στο Λευκό Παλάτι, η αίσθηση του Μητσοτάκη είναι ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε απόλυτα. Και γενικώς, παρά τις δηλώσεις και τις εντάσεις μπορεί να ακούστηκαν εκτός της συνόδου, εντός της συνόδου και στο δείπνο βεβαίως το πνεύμα ήταν πολύ χαλαρό και άκρως συμμαχικό.
Ο Μητσοτάκης και το casus belli-Πάντως ενόχλησε αρκετούς στην Τουρκία η υπόμνηση από μεριάς του Μητσοτάκη ότι το casus belli παραμένει ενεργό εδώ και 31 χρόνια και μάλιστα δια νόμου. Ήταν η προφανής απάντηση από μέρους του Μητσοτάκη, ενδεχομένως και μία απάντηση στους επικριτές που λένε ότι δεν τολμάει να πάει και να το πει μέσα στην Τουρκία ενώ όλοι οι… θαρραλέοι εδώ το έλεγαν διαρκώς στον Ερντογάν, συνδέοντάς το προφανώς με τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά. Ο Μητσοτάκης πάντως ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να υπαγορεύσει στους Αμερικανούς τι θα πουλήσουν και σε ποιον, αλλά ενδιαφέρεται πρωτίστως για το τι κάνουμε εμείς με τους δικούς μας εξοπλισμούς. Και με βάση τον δικό μας σχεδιασμό έως το τέλος του 2029 θα έχουμε παραλάβει το πρώτο μαχητικό πέμπτης γενιάς, για το οποίο ήδη προετοιμάζονται και νέες υποδομές στις ελληνικές αεροπορικές βάσεις.
Η ενημέρωση Γεραπετρίτη-Καθώς η ελληνική αποστολή επέστρεψε χθες από την Άγκυρα και επειδή δεδομένα υπάρχουν και προβληματισμοί και απορίες για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, μετά τις κολακείες του Τραμπ στον Ερντογάν, ο Γεραπετρίτης σήμερα θα κάνει μία πρώτη ενημέρωση στους διπλωματικούς συντάκτες. Καταλαβαίνω ότι και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει περιθώριο για ενημέρωση και των κομμάτων, όπως παγίως γίνεται μετά από τέτοιες κρίσιμες Συνόδους.
Οι πόντοι του Τάσου-Ενώ εξελισσόταν η σύνοδος στην Άγκυρα, στο Λαγονήσι ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο στον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας Νταβούτογλου που αποφάσισε να πει επί ελληνικού εδάφους ότι η κατοχή της Κύπρου έγινε με βάση το διεθνές δίκαιο. Πέρα από το προφανές της απάντησης, είναι επίσης προφανές ότι ο Χατζηβασιλείου πήρε και αρκετούς πολιτικούς πόντους, πέρα από το χειροκρότημα που εισέπραξε από το ακροατήριο.
Νέα πρόσωπα στη ΝΔ-Ανακοινώσεις νέων προσώπων αναμένονται στα ψηφοδέλτια της ΝΔ το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα θα ανακοινωθούν κάποια ονόματα αντιπεριφερειαρχών που μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουν παραιτηθεί από τις θέσεις τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Επίσης, άνθρωπός μου είδε τις προάλλες στο Μ.Μ τον άλλοτε διεθνή μπασκετμπολίστα Λάζαρο Παπαδόπουλο να συνομιλεί με κυβερνητικά στελέχη.
Νίκος Παππάς, θεούλης…-Μου είπαν ότι ο Νίκος Παππάς του ΣΥΡΙΖΑ είπε προ ημερών ένα ωραίο και σας το μεταφέρω. Όταν τον ρώτησαν τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Θα τον πάρουμε εμείς, ας πάει ο Φάμελλος στον Τσίπρα, εγώ είμαι 50 χρόνων και είμαι βουλευτής 15 χρόνια, με κόβετε για να πηγαίνω σπίτι μου;». Ο Νίκος υπήρξε πάντοτε ειλικρινής, ωμά ειλικρινής πάντοτε και με την καλή και με την κακή έννοια, κάποια ώρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δημοσιοποιήσουμε την (ταραγμένη) σχέση μας την εποχή της παντοδυναμίας του που έκανε (και έλεγε) ό,τι ήθελε. Τώρα, μου λένε ότι το ηγετικό τρίο του νέου ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο και τη Ρένα (Δούρου) δεν είναι ακριβώς μια γροθιά. Αλλά απ’ ό,τι κατάλαβα εκεί στην Αριστερά… η «γροθιά», δηλαδή η ενότητα, δεν είναι και το φόρτε τους.
Τσίπρας-Στο μεταξύ, ρώτησα τι γίνεται με τους βουλευτές και τα στελέχη που φεύγουν όπως ας πούμε η Νοτοπούλου ή ο Ζαχαριάδης αν πάνε κατευθείαν στον Αλέξη μας και πήρα την απάντηση «θα δούμε από τον Οκτώβριο», με τα πρωτοβρόχια λέω εγώ, εκτός κι αν έχουμε εκλογές. Ρώτησα την πηγή μου επίσης στον πολυχρονεμένο μας ηγέτη για το πώς θα αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις του Άδωνι αλλά και της ΝΔ για τα «μη μας κουνάει το δάκτυλο για τη διαφθορά ο Τσίπρας» και μου είπε: «Εμείς δεν θα απαντάμε σε τέτοια σχόλια, θα ασχολούμαστε με την πολιτική και τις θέσεις του νέου κόμματος». Αυτό εγώ να το δω και να μην το πιστέψω, μάλλον το βλέπω για a la carte στρατηγική.
Η πορεία προς τις αλυκές, ο Γκάντι και το... ΠΑΣΟΚ-Στους συμβολισμούς το έχουν ρίξει στο ΠΑΣΟΚ, καθώς οι δημοσκοπήσεις είναι οδυνηρές. Ο «θεωρητικός» του κόμματος και υπεύθυνος διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης από τη Θεσσαλονίκη επιχείρησε να τονώσει το αφήγημα της πρώτης θέσης στις εκλογές και έφτασε να επικαλεστεί την «πορεία προς τις Αλυκές» του Μαχάτμα Γκάντι για να υποδηλώσει πως η πολιτική αλλαγή θα έρθει σταδιακά. «Ο Γκάντι ξεκίνησε μόνος του μια πορεία εκατοντάδων χιλιομέτρων προς τις Αλυκές. Στον δρόμο προστίθενταν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, μέχρι που χωρίς πόλεμο είχε ήδη κερδίσει τη μάχη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος» είπε. Πεθαίνω με το σχόλιο του Κώστα!
Τι γίνεται με τους ενεργούς κωδικούς στο Χρηματιστήριο-Έχει ξυπνήσει παλαιούς επενδυτές ή έχει φέρει νέους η μεγάλη άνοδος στου ελληνικού Χρηματιστηρίου; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΧΑ οι ενεργοί κωδικοί του στο τέλος Ιουνίου είναι 999.453, ωστόσο μόλις 452.123 μερίδες έχουν έστω μία μετοχή εισηγμένης εταιρίας στο ΧΑ. Από τους ενεργούς κωδικούς τον Ιούνιο, οι 31.939 έκαναν έστω μία συναλλαγή. Το ποσοστό είναι μόλις 3,2%. Στο όχι και τόσο μακρινό 2010, ο αριθμός των ενεργών κωδικών κάθε μήνα ήταν 56.418 και το 2007 είχε φτάσει τους 100.218 κωδικούς. Από αυτή την άποψη το δυνητικό περιθώριο ενδιαφέροντος και συμμετοχής των επενδυτών έχει ακόμα πολύ ψωμί. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνυπολογιστεί πως μεγάλος αριθμός επενδυτών διατηρεί και πραγματοποιεί συναλλαγές στο ελληνικό Χρηματιστήριο μέσω πλατφορμών, όπως για παράδειγμα η Freedom24 που πέρυσι είχε αναφέρει πως διαθέτει 100.000 πελάτες στην Ελλάδα, οι etoro, degiro και άλλες που δεν προσμετρώνται στα επίσημα στοιχεία. Σημειώστε, δε, πως το τελευταίο δίμηνο οι εισροές στο ΧΑ από ξένους επενδυτές έχουν ξεπεράσει τα 460 εκατ. ευρώ.
Digital Hub από την Coca-Cola HBC στην Αίγυπτο-Η απόφαση της Coca-Cola HBC να δημιουργήσει στο Κάιρο ένα διεθνές Digital Hub για την υποστήριξη 27 αγορών σε Ευρώπη και Αφρική επιβεβαιώνει ότι η Αίγυπτος βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου. Το στίγμα έδωσαν και τα στελέχη της Coca-Cola HBC κατά την παρουσίαση σε θεσμικούς επενδυτές στο Κάιρο, στο πλαίσιο της σειράς Bitesize Investor. Η Chief Operating Officer, Νάγια Καλογεράκη, χαρακτήρισε την Αίγυπτο αγορά με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, σημειώνοντας ότι μετά την εξαγορά της Coca-Cola Bottling Company of Egypt το 2022 ο όμιλος συνέχισε να επεκτείνει τη δραστηριότητά του, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στην περιοχή. Σήμερα, η Coca-Cola HBC απασχολεί περίπου 4.300 εργαζομένους στη χώρα, διαθέτει πέντε εργοστάσια και 24 γραμμές παραγωγής. Στην Αίγυπτο δρομολογεί η Coca-Cola HBC, η οποία ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,28 δισ. δολαρίων για την περίοδο 2026–2030. Η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην περιοχή ακολούθησε την πλήρη εξαγορά της Coca-Cola Bottling Company of Egypt το 2022 και συμπληρώθηκε πρόσφατα με την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, διευρύνοντας σημαντικά το αποτύπωμα της Coca-Cola HBC στην αφρικανική αγορά.
LAMDA: Από τα 671 διαμερίσματα πούλησε τα 585-Αμεσα, εντός του καλοκαιριού και μέσα στον μήνα Αύγουστο σκοπεύει να προωθήσει στην αγορά η LAMDA Development το επόμενο «κύμα» των 120 περίπου διαμερισμάτων εντός του project του The Ellinikon, από τα συνολικά 300 -350 επιπλέον σπίτια που θα βγουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης των αναλυτών, το οικονομικό επιτελείο της εταιρείας ανέφερε ότι οι ρυθμοί πωλήσεων θα επιταχυνθούν εκ νέου όσο ωριμάζει το έργο και προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι πέραν των κατοικιών του παραλιακού μετώπου, των οικοπέδων για τις βίλες, των χαμηλών κτηρίων και του Πύργου Κατοικιών, σύμφωνα με τη διοίκηση η ζήτηση παραμένει ισχυρή στα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens: Μέχρι το τέλος Μαΐου είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σε 585 διαμερίσματα δηλαδή στο 87% του συνόλου. Το project παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο πλην των δύο εμπορικών κέντρων για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν πιστωτικές γραμμές: Για το μεν (πιο προχωρημένο στην κατασκευή) Riviera Galleria κοντά στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά που παραδίδεται το 2027 έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη εγκεκριμένες πιστωτικές γραμμές, ενώ για το μεγαλύτερο mall της χώρας στη λ. Βουλιαγμένης, «δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα πιστωτικές γραμμές και μέχρι στιγμής κινούμαστε με ίδια κεφάλαια. Τώρα, εντός του β’ εξαμήνου, πρόκειται να οριστικοποιήσουμε τις σχετικές συμφωνίες με τις τράπεζες». Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους χρηματοδότησης για το The Ellinikon Mall και τη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης για το Riviera Galleria, μεσοπρόθεσμα και σταδιακά, ο όμιλος θα αντλήσει δανειακά κεφάλαια ύψους έως 855 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τα δύο έργα. Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από λίγες εβδομάδες, εντός του β’ τριμήνου του 2026.
Τιμητική διάκριση του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον Απόστολο Ταμβακάκη-Σε ειδική τελετή που έγινε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγόρευσε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, τον Απόστολο Ταμβακάκη, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Εταίρο της EOS Capital Partners, πρώην CEO της Εθνικής Τράπεζας με μακρά θητεία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η τελετή στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί επιχειρηματίες ξεκίνησε με προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μιχ. Σφακιανάκη, ακολούθησε παρουσίαση του έργου του Τιμωμένου (Laudatio) από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Καθηγητή Παν. Αρτίκη για να γίνει στη συνέχεια η αναγόρευση με την ανάγνωση του σχετικού ψηφίσματος και την περιένδυση με την τήβεννο του Πανεπιστημίου. Η τελετή ολοκληρώθηκε με ομιλία του Απόστολου Ταμβακάκη για να ακολουθήσει κοκτέιλ στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.
Τα σφυριά και το Ίδρυμα-Εδώ και καιρό η στήλη είχε αποκαλύψει δύο πλειστηριασμούς που ήταν προγραμματισμένοι για χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου και σχετίζονταν έμμεσα ή άμεσα με την οικογένεια Εφραίμογλου. Ο ένας που στρεφόταν κατά του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού -το μεγάλο όραμα και έργο του αείμνηστου Λάζαρου Εφραίμογλου- αφορούσε ένα οικόπεδο-φιλέτο στην περιοχή της Φιλοθέης. Ο πλειστηριασμός, λοιπόν, άρχισε στις 10 το πρωί αλλά λίγο αργότερα χαρακτηρίστηκε «ματαιωμένος». Οπότε εικάζω ότι τέθηκε στο… χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Ο δεύτερος πλειστηριασμός για το ίδιο χρέος στρεφόταν σε βάρος μέλους της οικογένειας και αφορούσε οικόπεδο «μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, τυχόν υπαρχόντων και μελλοντικών και μετά πάντων εν γένει των συστατικών, παρατημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του», επιφάνειας 3.098 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, στην περιοχή της Κηφισιάς. Αυτό βγήκε με τιμή πρώτης προσφοράς στα 2.030.000 ευρώ. Εκδηλώθηκε μάλιστα έντονο ενδιαφέρον κι έτσι δόθηκε παράταση μίας ώρας στη διαδικασία. Τελικά το ακίνητο κατακυρώθηκε με 2.510.999 ευρώ, δηλαδή 480.999 ευρώ πάνω από την τιμή πρώτης προσφοράς.
H UniCredit δίνει μάχη στη Φρανκφούρτη-Ο επικεφαλής της UniCredit, Andrea Orcel, έγραψε χθες ιστορία με δύο ανακοινώσεις που μοιάζουν να είναι οι δύο όψεις της ίδιας στρατηγικής. Στη Φρανκφούρτη, η UniCredit ανακοίνωσε ότι μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς (3/7) κατέχει πλέον το 47,6% της Commerzbank (49,65% των δικαιωμάτων ψήφου). Η UniCredit αποτιμά τον γερμανικό όμιλο στα 42,5 δισ. ευρώ και συνιστά τη μεγαλύτερη τραπεζική διεκδίκηση στην Ευρώπη από την κρίση του 2008. Στην Αθήνα, την ίδια μέρα, UniCredit και Alpha Bank, ανακοίνωναν την επέκταση της συνεργασίας τους στη Βουλγαρία, με συναντήσεις κορυφής στη Σόφια. Επομένως στη Γερμανία, ο Orcel δίνει μάχες αφού το Βερολίνο (με 12,3% στην Commerzbank) απορρίπτει την προσφορά ως επιθετική και χωρίς premium, η διοίκηση της τράπεζας προσέφυγε στην BaFin για «παραπλανητικά στοιχεία», οι εργαζόμενοι πιστεύουν τις φήμες για 7.000 περικοπές και η έγκριση της ΕΚΤ αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η πλήρης ενοποίηση δεν προβλέπεται πριν το 2029. Στην Ελλάδα, αντίθετα, ο ίδιος άνθρωπος προχωρά σε φιλικό έδαφος. Έχοντας 29,8% άμεση συμμετοχή στην Alpha, συνολική θέση 32,1%, επένδυση άνω των 1,7 δισ., κοινή πλατφόρμα που από την Ελλάδα φτάνει (μέσω της βουλγαρικής αγοράς που από την πρωτοχρονιά έχει ευρώ) στο πανευρωπαϊκό δίκτυο του ομίλου.
Ο Βασίλης Κάτσος επενδύει (και πάλι) στο φάρμακο-Χθες το πρωί, με ανάρτησή του στο LinkedIn, ο πρόεδρος της VNK Capital Βασίλης Κάτσος ανακοίνωσε τη δημιουργία της Concordia Healthcare Partners, μια εξειδικευμένη επενδυτική εταιρεία για τον φαρμακευτικό κλάδο και τις υπηρεσίες φαρμάκου, με συνιδρυτή τον Περικλή Βασιλόπουλο. Η επιλογή του συνεταίρου έχει τη σημασία της αφού ο Περικλής Βασιλόπουλος ήταν μέτοχος 25% στην Innovis Pharma, το κοινό όχημα των οικογενειών Κάτσου-Βασιλόπουλου, μέχρι την πρόσφατη πώληση του 100% στην εταιρεία PharmaPath που ανήκει στον εξάδελφό του Πέτρο Βασιλόπουλο. Το δίδυμο, δηλαδή, που μόλις ρευστοποίησε, επανακάμπτει άμεσα με νέο σχήμα και καθαρό στόχο. Το επενδυτικό αφήγημα είναι σαφές: «Πέρα από το κεφάλαιο, το πλεονέκτημά μας είναι η hands-on λειτουργική υποστήριξη, χτισμένη σε χρόνια διοίκησης και ανάπτυξης φαρμακευτικών επιχειρήσεων». Με απλά λόγια η Concordia Healthcare Partners δεν είναι ακόμη ένα fund, φιλοδοξεί να είναι ένας επενδυτής operator. Ο Β. Κάτσος είχε αναλάβει την Pharmathen σε ηλικία 20 ετών. Την πούλησε, το 2015, κατά 80% στην BC Partners έναντι 475 εκατ. ευρώ και το 2021, μαζί με το ιδιωτικό κεφάλαιο, παρέδωσε το 100% στην Partners Group με αποτίμηση €1,6 δισ. Τότε ήταν ένα από τα ηχηρότερα ελληνικά deals της δεκαετίας. Η VNK έχει προηγουμένως ρευστοποιήσει τη θέση της στη Lamda Development, μετά από 8 χρόνια παρουσίας και στήριξης ενώ πούλησε και τις κλινικές της Μυκόνου στο Hellenic Healthcare Group. Με άλλα λόγια, ρευστότητα υπάρχει, τώρα δημιουργήθηκε ένα όχημα με θεματική εστίαση.
Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές επιστρέφουν-Τα τελευταία χρόνια είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον διαχωρισμό των οφειλετών κόκκινων δανείων μεταξύ εκείνων που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία αποπληρωμής και των στρατηγικών κακοπληρωτών. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις και η καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων προσδιορισμού είχαν κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση με ουσιαστικά αποτελέσματα (εξωδικαστικός μηχανισμός, βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη). Με αφετηρία την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, στρατηγικοί κακοπληρωτές θεώρησαν ότι έχουν ξανά την ευκαιρία να απαλλαγούν από τις οφειλές τους, διατηρώντας περιουσίες που ξεπερνούν -πολλές φορές κατά πολύ- τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Αυτοί, συχνά σε συνεργασία με τους δικηγόρους τους, απευθύνονται και παρασύρουν μέσα ενημέρωσης, παρέχοντας μερική ή στρεβλή εικόνα της πραγματικής τους κατάστασης, προκαλώντας δημοσιότητα με την προσδοκία ότι έτσι θα πετύχουν προνομιακές ρυθμίσεις ή απαλλαγή από οφειλές. Χαρακτηριστική και ακραία (αλλά όχι μεμονωμένη) περίπτωση αποτελεί η υπόθεση που έγινε πρωτοσέλιδο πρόσφατα σε εφημερίδα ως υποτιθέμενος «διωγμός» δανειολήπτη ακόμη και μετά θάνατον. Τα αντικειμενικά στοιχεία της υπόθεσης έχουν ως εξής: Η συνολική οφειλή φτάνει τις 585.000 ευρώ και προέρχεται από έξι διαφορετικά δάνεια, επιχειρηματικά και στεγαστικά, στα οποία η οφειλέτης ήταν πρωτοφειλέτης ή εγγυήτρια και κληρονόμος των οφειλετών που έχουν αποβιώσει. Τα ακίνητα που δόθηκαν ως εγγύηση των δανείων υπερκαλύπτουν την αξία τους και περιλαμβάνουν μια βίλα (διώροφη μεζονέτα με υπόγειο συνολικά πάνω από 200 τ.μ. και οικόπεδο πάνω από ένα στρέμμα, που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου έκτασης τριών στρεμμάτων) σε τουριστικό νησί των Κυκλάδων, σε μικρή απόσταση από την πιο κοσμική παραλία του. Η βίλα αυτή νοικιάζεται ως Airbnb, έναντι τιμήματος 250-350 ευρώ την ημέρα εκτός κορύφωσης της τουριστικής περιόδου. Ακόμη και σήμερα είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα του Airbnb. Περιλαμβάνουν επίσης κατοικία άνω των 120 τ.μ. στο ίδιο νησί/στη Χώρα της Νάξου και διαμέρισμα 90 τμ στην Πετρούπολη. Οι ίδιοι οφειλέτες έχουν επίσης εκκρεμότητες με το Δημόσιο, με χρέη πάνω από 50.000 ευρώ, και άλλες δανειακές υποχρεώσεις άνω των 200.000 ευρώ. Οι κληρονόμοι του αρχικού οφειλέτη αρνούνται να παράσχουν επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία - γιατί προφανώς δεν θέλουν να είναι γνωστά και να ρυθμιστεί το δάνειο στη βάση τους. Δεν καταθέτουν καν τα έγγραφα νομιμοποίησής τους ως κληρονόμων. Η κύρια οφειλέτης έχει αρνηθεί προτάσεις για πλήρη απαλλαγή από την οφειλή της με εφάπαξ καταβολή και μείωση του συνολικού ύψους της όπως και για ρύθμιση με προκαταβολή. Πρακτικά, αυτό που επιδιώκει η οφειλέτης είναι να κληρονομήσει όλη την περιουσία χωρίς να αποπληρώσει τα δάνεια με τα οποία αποκτήθηκε. Το συγκεκριμένο δάνειο έχει περιληφθεί σε τιτλοποίηση για την οποία έχουν παρασχεθεί κρατικές εγγυήσεις στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», που σημαίνει ότι μπορεί να το πληρώσουμε όλοι μαζί αν οι εγγυήσεις καταπέσουν.
Ξεκαθαρίζει το παιχνίδι στο «Ελ. Βενιζέλος»-Οι πιέσεις προς τη διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι διακριτικές αλλά έντονες. Είναι πλέον καιρός να ξεκινήσει -άμεσα- η καθοριστική φάση του διαγωνισμού για τη μεγάλη επέκταση του αεροδρομίου, το mega project του 1,1-1,3 δισ. ευρώ που θα ανεβάσει τη δυναμικότητα του αεροδρομίου σε πάνω από 40 εκατ. επιβάτες, έως το 2032. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ανάδοχο σχήμα επαναδιαμορφώνεται με συμμετοχή και της AKTOR. Δεν θα συμμετάσχει σίγουρα η τουρκική IC Ictas που είναι ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου IC Holding (3η γέφυρα Βοσπόρου, αεροδρόμιο Αττάλειας) η οποία συμμετείχε αρχικά σε κοινό σχήμα διεκδίκησης με τον όμιλο του Αλέξανδρου Εξάρχου. Μετά το «πάγωμα» της συμμετοχής ΤΕΡΝΑ-REDEX από τον Μάρτιο, στην κούρσα έμειναν ουσιαστικά AVAX-ΜΕΤΚΑ και AKTOR. Η AVAX διαθέτει εμπειρία κατασκευής-επέκτασης εν λειτουργία στο αεροδρόμιο Queen Alia του Αμμάν. Ο χρόνος πιέζει, η τουριστική κίνηση επίσης. Το κόστος, αρχικά 1,3 δισ., επιβαρύνεται ήδη κατά +10% έως 15% λόγω των συνεπειών του πολέμου στον Περσικό. Το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας λειτουργεί ήδη στα όριά του, έχοντας κατακτήσει τη 15η θέση στον κατάλογο των πλέον πολυσύχναστων αεροδρομίων της Ευρώπης. Το χρηματοδοτικό σχήμα έχει ολοκληρωθεί αφού ο ΔΑΑ έχει εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό 806 εκατ., ενώ τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη του 2026 πλησιάζουν κοντά στα 200 εκατ. ευρώ.
Τα 3,8 δισ. δολάρια, το πλαφόν της G7 και η επόμενη μέρα για τους Έλληνες εφοπλιστές-Το δημοσίευμα των Financial Times δεν αφορά απλώς τα δισεκατομμύρια που εισέπραξαν ελληνικές ναυτιλιακές από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Στην πραγματικότητα, φωτίζει μια μεγάλη αντίφαση της δυτικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι χώρες της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγόρευσαν πλήρως τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Αντίθετα, δημιούργησαν έναν μηχανισμό που επέτρεπε τη συνέχιση των εξαγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι το πετρέλαιο πωλείται κάτω από ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο τιμής (price cap). Ο στόχος ήταν διπλός: Να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας, χωρίς όμως να προκληθεί ενεργειακή κρίση και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως. Μέσα σε αυτό το απολύτως νόμιμο πλαίσιο κινήθηκαν και πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Οι μεταφορές αυτές προσέφεραν 30%-40% υψηλότερους ναύλους, επειδή συνοδεύονταν από αυξημένο γεωπολιτικό και ασφαλιστικό κίνδυνο. Έτσι εξηγείται γιατί ελληνικά δεξαμενόπλοια συνέχισαν να έχουν ισχυρή παρουσία στις συγκεκριμένες διαδρομές. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται αλλού. Οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον εξετάζουν αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων, ενώ αυξάνονται οι φωνές που θεωρούν ότι το σύστημα του price cap άφησε μεγάλα περιθώρια ερμηνειών. Αν το πλαίσιο αλλάξει, δεν αποκλείεται να αλλάξουν και οι ισορροπίες στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, με τις εταιρείες που παρέμειναν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα να βρίσκονται στο μικροσκόπιο πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί μεγάλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι άρχισαν ήδη από τα τέλη του 2023 και ακόμη περισσότερο μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις του 2025 να αποχωρούν σταδιακά από αυτή την αγορά. Όχι επειδή οι ναύλοι έπαψαν να είναι ελκυστικοί, αλλά επειδή ο κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωποι με νέες κυρώσεις ή με περιορισμούς στη χρηματοδότηση, στις ασφαλίσεις και στις σχέσεις τους με τις δυτικές τράπεζες αυξήθηκε σημαντικά. Με άλλα λόγια, το πραγματικό μήνυμα δεν είναι τα 3,8 δισ. δολάρια που εκτιμάται ότι εισέπραξαν οι ελληνικές εταιρείες. Είναι ότι το παράθυρο που άφηνε μέχρι σήμερα η Δύση για τη νόμιμη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου φαίνεται να κλείνει σταδιακά. Και αν αυτό συμβεί, η αγορά των δεξαμενόπλοιων θα αλλάξει ξανά, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να καλούνται να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους σε ένα ακόμη πιο αυστηρό γεωπολιτικό περιβάλλον.
Η κίνηση της Danaos που έκανε τη Wall Street να κοιτάξει δύο φορές-Στους κύκλους της Wall Street υπάρχει μια λεπτομέρεια που σπάνια περνά απαρατήρητη. Όταν μια εταιρεία έχει μπροστά της ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα, συνήθως κρατά το χέρι της πιο σφιχτό στα μερίσματα. Η Danaos επέλεξε τον αντίθετο δρόμο. Συνεχίζει να επιβραβεύει τους μετόχους της, ενώ ταυτόχρονα «τρέχει» ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της. Το μήνυμα δεν βρίσκεται στα 0,90 δολάρια της διανομής. Βρίσκεται στο γεγονός ότι η διοίκηση δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να τα κρατήσει στο ταμείο. Και στις αγορές, τέτοιες αποφάσεις σπάνια είναι τυχαίες.
Η σύγκρουση (στις αποτιμήσεις) ΔΕΗ και Εθνικής-Η χθεσινή συνεδρίαση είχε και μια στιγμή απόλυτης συμμετρίας. Οι κεφαλαιοποιήσεις της ΔΕΗ και της Εθνικής Τράπεζας ισοφάρισαν, στο ίδιο ακριβώς νούμερο. Στο κλείσιμο, όμως, της συνεδρίασης η ζυγαριά έδειξε τη νέα πραγματικότητα. Η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ έφτασε στα €14,278 δισ. (στα €23,90, -0,83%) και της Εθνικής έπεσε στα €13,922 δισ. (στα €15,22, -2,93%). Η απόσταση άνοιξε στα 356 εκατ. και το 3ο σκαλί του βάθρου του Euronext Athens έχει πλέον ένοικο τη μετοχή που πριν από 7 χρόνια τον Ιούλιο του 2019 ήταν η 33η σε κεφαλαιοποίηση του ΧΑ και δεν άξιζε περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της αγοράς μας που ένας ενεργειακός όμιλος κατακτά μια θέση που επί χρόνια θεωρούνταν «μόνιμη» για το συστημικό banking. Η εξέλιξη ήταν σταδιακή. Από την 9η θέση πριν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΔΕΗ προσέθεσε 4,5 δισ. αποτίμησης σε λιγότερο από δύο μήνες. Το καύσιμο ήταν η πραγματική ζήτηση που δεν ικανοποιήθηκε στην ΑΜΚ, η BlackRock (14 τρισ. δολ. υπό διαχείριση) πήρε το 42% όσων ζήτησε, το Capital Group μόλις το 28%, QIA-Al Rayyan 42%, Covalis 57%. Τα «σπίτια» που έμειναν διψασμένα βγήκαν αγοραστές στο ταμπλό και η σχέση ζήτησης-προσφοράς έκανε τα υπόλοιπα. Ακολούθησαν οι θεσμικές σφραγίδες: JP Morgan στα €25, S&P σε «ΒΒ» (18/6), Morgan Stanley με overweight και στόχο τα €27, Goldman Sachs με Buy στα €26,50. Σ' αυτό το παιχνίδι, η Εθνική δεν «έχασε», παρά τη σημερινή διόρθωση, παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά της, με διψήφια άνοδο φέτος και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σε εξέλιξη. Απλά η ΔΕΗ, με άνοδο άνω του 30% από την αρχή του έτους, τρέχει γρηγορότερα. Σε μια αγορά συνολικής αξίας €184,2 δισ., όπου τα funds αναπτυγμένων αγορών επενδύουν με γνώμονα τη θέση κατάταξης, η 3η θέση μεταφράζεται σε εντολές, εισροές, στάθμιση σε δείκτες. Το ελληνικό ταμπλό αποκτά δεύτερο πόλο βαρύτητας δίπλα στις τράπεζες: την Ενέργεια.
Η Αργεντινή κέρδισε και μια θέση ψηλά στην ιεραρχία του ΔΝΤ-Η νέα επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατάγεται από τη χώρα που είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης του. Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον διορισμό της Σιλβάνα Τενρέιρο ως Economic Counsellor και επικεφαλής του Research Department, σε διαδοχή του Πιερ-Ολιβιέ Γκουρενσά που επέστρεψε στην ακαδημαϊκή ζωή. Η πρώτη Λατινοαμερικάνα σ’ αυτή την καίρια θέση του ΔΝΤ, αναλαμβάνει στις 10 Αυγούστου. Το βιογραφικό της είναι βαρύ, πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Τουκουμάν στην Αργεντινή, διδακτορικό από το Χάρβαρντ, καθηγήτρια στο LSE από το 2004, εξωτερικό μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας το κρίσιμο διάστημα 2017-2023 (πανδημία και πληθωριστικό σοκ) με προϋπηρεσία στη FED της Βοστώνης και στην κεντρική τράπεζα του Μαυρίκιου. Έχει τριπλή υπηκοότητα (Αργεντινή, Ιταλία, Βρετανία), πρώην πρόεδρος της European Economic Association, ήδη μέλος της εξωτερικής συμβουλευτικής ομάδας της Γκεοργκίεβα. Στους κύκλους των οικονομολόγων είναι γνωστή για κάτι ακόμη. Στο Λονδίνο θεωρούνταν η πιο "dove" (περιστέρι, μετριοπαθής) φωνή της MPC, ψηφίζοντας επανειλημμένα εναντίον των επιθετικών αυξήσεων επιτοκίων, το 2022. Η νέα επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ θα υπογράψει το World Economic Outlook, σε μια συγκυρία όπου οι ΗΠΑ επαναφέρουν κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Μέση Ανατολή, οι δασμολογικές εντάσεις παραμένουν ανοιχτό μέτωπο και η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται. Η Γκεοργκίεβα μίλησε για «βαθύ μετασχηματισμό και αυξημένη αβεβαιότητα». Είναι μια διπλωματική διατύπωση για ένα περιβάλλον όπου το Ταμείο καλείται να πει αλήθειες που ενοχλούν και τους μεγάλους μετόχους του.
H εφαρμογή του Τραμπ σπάει ταμεία-Στην πρώτη θέση στο App Store της Apple, πάνω από κάθε social και κάθε παιχνίδι, βρίσκεται, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό FOX, μια εφαρμογή του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Είναι το «Trump Accounts app», η ψηφιακή βιτρίνα του προγράμματος που εγκαινιάστηκε επίσημα στην Εθνική γιορτή της 4ης Ιουλίου και μετατρέπει τη λαϊκή αποταμίευση σε πολιτικό σλόγκαν. Το κράτος μετατρέπεται σε χρηματοοικονομική πλατφόρμα. Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ ανήμερα της εθνικής επετείου προβλέπει ότι κάθε παιδί που γεννιέται στις ΗΠΑ μεταξύ 1/1/2025 και 31/12/2028 λαμβάνει 1.000 δολάρια εκκίνησης από το Αμερικανικό Κράτος, σε λογαριασμό που θα επενδύει στον δείκτη S&P 500. Όλα τα ανήλικα που διαθέτουν ΑΜΚΑ (Social Security Number), μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό, με ετήσιες εισφορές έως 5.000 δολάρια. Στην ηλικία των 18 ετών, ο λογαριασμός μετατρέπεται σε παραδοσιακό IRA. (Individual Retirement Account Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός που είναι ο βασικός αμερικανικός φορολογικά προνομιούχος λογαριασμός ιδιωτικής αποταμίευσης για τη σύνταξη). Σύμφωνα με το Time, ήδη 1,4 εκατομμύρια παιδιά πληρούν τα κριτήρια για το «προικοδότημα». Προφανώς πίσω από κάθε πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ υπάρχει παρασκήνιο. Trustee και υπεύθυνη για τη χρηματιστηριακή υποδομή του προγράμματος είναι η Robinhood που λειτουργεί για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών, με τη συμμετοχή της BNY Mellon. Με άλλα λόγια το Αμερικανικό Δημόσιο «κλείδωσε» εκατομμύρια μελλοντικούς πελάτες σε μια ιδιωτική πλατφόρμα, το μεγαλύτερο customer acquisition deal στην ιστορία του αμερικανικού fintech. Επιπλέον, ο ζάπλουτος Michael Dell με τη σύζυγό του, δεσμεύτηκαν για 6,25 δισ. δολάρια ώστε να πάρουν από 250 δολάρια και παιδιά που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα. Αμέσως μετά μια σειρά εταιρειών ανακοίνωσαν ότι θα συμπληρώσουν με δικά τους λεφτά, τα κρατικά 1.000 δολάρια. Ενδεχόμενες αναλήψεις από αυτόν τον λογαριασμό, θα φορολογούνται ως εισόδημα. Ουδείς φυσικά γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η πορεία των χρηματιστηρίων στα επόμενα χρόνια. Το όνομα του προγράμματος είναι «Trump Accounts» και όχι φυσικά «American Savings» ή κάτι ανάλογο. Η «λαϊκή βάση» του καπιταλισμού απέκτησε app.
Το «δράμα» του Γιαπωνέζου δανειολήπτη-Αυτόν τον μήνα, εκατομμύρια Ιάπωνες δανειολήπτες ανοίγουν το ειδοποιητήριο του στεγαστικού τους και βλέπουν κάτι που για δύο γενιές δεν είχαν δει ποτέ. Αύξηση της δόσης. Με το 70-80% των στεγαστικών της χώρας, σε κυμαινόμενο επιτόκιο και αναπροσαρμογές ανά εξάμηνο, η αύξηση της Bank of Japan του Δεκεμβρίου αποτυπώθηκε στα ειδοποιητήρια του Ιουλίου ενώ ακολουθεί η επόμενη, αφού στα τέλη Ιουνίου το βασικό επιτόκιο ανέβηκε στο 1%. Το μέλος του Δ.Σ.τ Ναόκι Ταμούρα να μιλά ανοιχτά για πορεία προς το «ουδέτερο» 2%. Το σοκ, προς το παρόν, είναι περισσότερο ψυχολογικό παρά ταμειακό. Στην Ιαπωνία, τα κυμαινόμενα επιτόκια παραμένουν στο 0,3%-0,8% και ισχύει ο περιβόητος ιαπωνικός «κανόνας της 5ετίας», με πλαφόν αύξησης δόσης στο +125% που απλώνει την επιβάρυνση στον χρόνο. Το απλήρωτο επιτόκιο, όμως, δεν χαρίζεται· σωρεύεται στο τέλος του δανείου. Το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε στο 2,87% που είναι υψηλό 30ετίας, επίπεδα 1996, ενώ το 30ετές ξεπέρασε ξανά το 4%, κοντά στο ρεκόρ του 4,2% του Μαΐου. Καταλύτης, το σχέδιο της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι για κινητοποίηση 370 τρισ. γεν ($2,3 τρισ) σε επενδύσεις έως το 2040. Ένα πρόγραμμα που η αγορά διαβάζει ως συνταγή για περισσότερο χρέος σε μια χώρα με δείκτη Χρέους/ΑΕΠ κοντά στο 230%, τον υψηλότερο του πλανήτη. Το πιο ανησυχητικό σήμα έρχεται από τη διαφορά απόδοσης 10ετίας με τη 2ετία η οποία εκτινάχθηκε στις 1,4 μονάδες. Ήταν κάτω από 1% τον Απρίλιο. Στις ΗΠΑ και τη Γερμανία το αντίστοιχο premium μένει στάσιμο ή υποχωρεί. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά τιμολογεί ειδικά το ιαπωνικό δημοσιονομικό ρίσκο. Αναλυτές τοποθετούν το «σημείο ανατροπής» στο 3% για τη 10ετία, όπου το κόστος εξυπηρέτησης αρχίζει να τρέχει ταχύτερα από τα έσοδα. Η Ιαπωνία έχτισε το μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο πάνω στη λογική του «δωρεάν χρήμα». Το χρήμα όμως τώρα απέκτησε ξανά αξία και τιμή. Ο λογαριασμός έρχεται με το ταχυδρομείο σε κάθε δανειολήπτη.
Πηγή: www.newmoney.gr
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