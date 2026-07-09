To μεγάλο παζάρι του Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η ατάκα για το casus belli, η ανησυχία για τα F-35 και τα «ζητήματα» του Αιγαίου

Ο Τούρκος πρόεδρος δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι η στάση της Ελλάδας είναι κρίσιμη και αποφασιστική συγχρόνως, για το μεγάλο εγχείρημα της ευρωτουρκικής προσέγγισης και της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα

Γιατί ενοχλήθηκε η Τουρκία από την αναφορά στο casus belli

Η δημόσια αναφορά δύο φορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο casus belli είναι αυτή που ενόχλησε την τουρκική πλευρά, η οποία αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την Αθήνα να αλλάξει τη στάση της σε ό,τι αφορά και τα ευρωτουρκικά, ενώ ήταν προφανής και η ενόχληση από την επίκληση του casus belli από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όταν εξέφρασε, μιλώντας σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, τις αντιρρήσεις του για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.



Διότι η αναφορά στην ύπαρξη απειλής πολέμου εναντίον ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μην ασκήσει δικαίωμα το οποίο του αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι εξαιρετικά πειστικό επιχείρημα τόσο προς τους εταίρους όσο ακόμη και προς τους Αμερικανούς νομοθέτες.



Έτσι, ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να υποβαθμίσει το casus belli, λέγοντας ότι «η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του casus belli. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν. Γι’ αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά».







Βεβαίως, ο Τούρκος πρόεδρος δεν εξηγεί πειστικά, αφού είναι τόσο αδιάφορο το θέμα για την Τουρκία, τότε γιατί διατηρεί, και μάλιστα με μεγάλο κόστος, το casus belli ως επίσημη κρατική πολιτική.



Τα «ζητήματα» του Αιγαίου

Ο Τούρκος πρόεδρος, πάντως, εμφανίσθηκε, λόγω και του κοινού που αποτελούνταν από δεκάδες ξένους δημοσιογράφους, πρόθυμος να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού, δηλώνοντας ότι συμμερίζεται την άποψή του για το Αιγαίο. «Και εγώ μοιράζομαι την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των “ζητημάτων” του Αιγαίου. Ελπίζω, πρώτα οι υπουργοί Εξωτερικών μας και μετά, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα…».



Αυτή η δήλωση, βεβαίως, δεν σημαίνει πολλά, καθώς μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους (2023) οι δύο ηγέτες είχαν συμφωνήσει σε μια νέα διαδικασία, που οδήγησε και στη Διακήρυξη των Αθηνών, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, είχαν αναλάβει να διερευνήσουν τις δυνατότητες είτε επίλυσης του ζητήματος της οριοθέτησης είτε της παραπομπής του σε διεθνή δικαστικό μηχανισμό.



Τρία χρόνια μετά και έπειτα από αρκετές συναντήσεις των δύο υπουργών, δεν βρέθηκε κοινός τόπος, καθώς παραμένει ως πρώτη διαδικαστική αλλά και ουσιαστική διαφορά ο καθορισμός του εύρους της διαφοράς. Με την Ελλάδα να επιμένει στην ύπαρξη μίας μόνο διαφοράς και την Τουρκία να επιδιώκει την εξέταση, υπό μορφή πακέτου, ολόκληρου του πλαισίου των διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων εις βάρος της χώρας μας.