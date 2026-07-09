Δάνεια: Ασπίδα 52 δισ. από τα ακίνητα για τις ελληνικές τράπεζες – Τι ενέχυρα καταγράφει η ΕΒΑ στην Ευρώπη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες Ακίνητα

Δάνεια: Ασπίδα 52 δισ. από τα ακίνητα για τις ελληνικές τράπεζες – Τι ενέχυρα καταγράφει η ΕΒΑ στην Ευρώπη

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο δανείων με εξασφαλίσεις ακινήτων άνω των 52 δισ. ευρώ, όμως η EBA αξιολογεί τον σχετικό κίνδυνο ως χαμηλό. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια αποεπένδυσης από ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά την κρίση

Δάνεια: Ασπίδα 52 δισ. από τα ακίνητα για τις ελληνικές τράπεζες – Τι ενέχυρα καταγράφει η ΕΒΑ στην Ευρώπη
Ειρήνη Σακελλάρη
Σε πάνω από 52 δισ. ευρώ ανέρχεται το χαρτοφυλάκιο δανείων των ελληνικών τραπεζών με διασφαλίσεις ακίνητα εμπορικά και αστικά.

To ελπιδοφόρο στοιχείο είναι τουλάχιστον για την εποπτεία των τραπεζών πως ο κίνδυνος αυτών των εγγυήσεων είναι εξαιρετικά χαμηλός.

Έτσι μαζί με την πορεία της αγοράς ακινήτων μέχρι τα τώρα οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από τις ασκήσεις προσομοίωσης που στρεσάρουν τις εγγυήσεις.

Παρά το γεγονός αυτό οι ελληνικές τράπεζες κουβαλούν από τον καιρό της κρίσης ακίνητα πάνω από 3 δις. ευρώ στο χαρτοφυλάκιό τους και την υποχρέωση από τον επόπτη να εκκαθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από αυτά.

Για τον λόγο αυτόν έχει μεγάλη σημασία πως αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τον κίνδυνο από τις εγγυήσεις των χορηγήσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης