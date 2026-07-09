Δάνεια: Ασπίδα 52 δισ. από τα ακίνητα για τις ελληνικές τράπεζες – Τι ενέχυρα καταγράφει η ΕΒΑ στην Ευρώπη
Δάνεια: Ασπίδα 52 δισ. από τα ακίνητα για τις ελληνικές τράπεζες – Τι ενέχυρα καταγράφει η ΕΒΑ στην Ευρώπη
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο δανείων με εξασφαλίσεις ακινήτων άνω των 52 δισ. ευρώ, όμως η EBA αξιολογεί τον σχετικό κίνδυνο ως χαμηλό. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια αποεπένδυσης από ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά την κρίση
Σε πάνω από 52 δισ. ευρώ ανέρχεται το χαρτοφυλάκιο δανείων των ελληνικών τραπεζών με διασφαλίσεις ακίνητα εμπορικά και αστικά.
To ελπιδοφόρο στοιχείο είναι τουλάχιστον για την εποπτεία των τραπεζών πως ο κίνδυνος αυτών των εγγυήσεων είναι εξαιρετικά χαμηλός.
Έτσι μαζί με την πορεία της αγοράς ακινήτων μέχρι τα τώρα οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από τις ασκήσεις προσομοίωσης που στρεσάρουν τις εγγυήσεις.
Παρά το γεγονός αυτό οι ελληνικές τράπεζες κουβαλούν από τον καιρό της κρίσης ακίνητα πάνω από 3 δις. ευρώ στο χαρτοφυλάκιό τους και την υποχρέωση από τον επόπτη να εκκαθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από αυτά.
Για τον λόγο αυτόν έχει μεγάλη σημασία πως αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τον κίνδυνο από τις εγγυήσεις των χορηγήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
To ελπιδοφόρο στοιχείο είναι τουλάχιστον για την εποπτεία των τραπεζών πως ο κίνδυνος αυτών των εγγυήσεων είναι εξαιρετικά χαμηλός.
Έτσι μαζί με την πορεία της αγοράς ακινήτων μέχρι τα τώρα οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από τις ασκήσεις προσομοίωσης που στρεσάρουν τις εγγυήσεις.
Παρά το γεγονός αυτό οι ελληνικές τράπεζες κουβαλούν από τον καιρό της κρίσης ακίνητα πάνω από 3 δις. ευρώ στο χαρτοφυλάκιό τους και την υποχρέωση από τον επόπτη να εκκαθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από αυτά.
Για τον λόγο αυτόν έχει μεγάλη σημασία πως αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τον κίνδυνο από τις εγγυήσεις των χορηγήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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