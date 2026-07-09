Δάνεια: Ασπίδα 52 δισ. από τα ακίνητα για τις ελληνικές τράπεζες – Τι ενέχυρα καταγράφει η ΕΒΑ στην Ευρώπη

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο δανείων με εξασφαλίσεις ακινήτων άνω των 52 δισ. ευρώ, όμως η EBA αξιολογεί τον σχετικό κίνδυνο ως χαμηλό. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια αποεπένδυσης από ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά την κρίση