Καίτη Γαρμπή στην πρώτη εμφάνιση μετά την ακύρωση συναυλιών λόγω προβλήματος υγείας: Προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα
Καίτη Γαρμπή στην πρώτη εμφάνιση μετά την ακύρωση συναυλιών λόγω προβλήματος υγείας: Προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα
Έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, παίρνω φαρμακευτική αγωγή, σχολίασε η τραγουδίστρια από τη σκηνή
Στη σκηνή ανέβηκε ξανά η Καίτη Γαρμπή μετά την ακύρωση των συναυλιών της λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία της, εκφράζοντας τις σκέψεις της ότι θα ξεπεραστεί σύντομα.
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της πως θα ακύρωνε ένα μέρος της περιοδείας της «Με Εσένα Μόνο tour» λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας και σύστασης του γιατρού της. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε μαζί με τον Διονύση Σχοινά στη Βαμβακού Λακωνίας στο πλαίσιο του Vamvakou Experience Festival, αναφέροντας στο κοινό πως η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν η πρώτη μετά την ακύρωση συναυλιών της.
Αφού η τραγουδίστρια χαιρέτησε τους θαυμαστές της, στη συνέχεια σχολίασε ότι δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση να βρεθεί στον συγκεκριμένο προορισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «παράδεισο». Έπειτα, πρόσθεσε πως το πρόβλημα με τη φωνή της δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη πλήρως, συμπληρώνοντας πως για τον λόγο αυτό θα ήταν προσεκτική κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Όπως είπε: «Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον παράδεισο» και πρόσθεσε: «Πάμε να περάσουμε καλά, ό,τι μπορώ από την καρδιά μου θα το δώσω σήμερα, από τη φωνή μου θα κρατήσω λίγες δυνάμεις».
Δείτε το βίντεο
Η Καίτη Γαρμπή δημοσίευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας πως έπρεπε να ακολουθήσει αυστηρή αφωνία για τρεις εβδομάδες λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας. Όπως εξήγησε τότε, μία ψύξη που προκλήθηκε στο πλατό του Just The 2 Of Us εξελίχθηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου». Κλείνοντας η Καίτη Γαρμπή είπε: «Όλα θα πάνε τέλεια το ξέρω, να μην ανησυχείτε. Σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός και θα είμαι πολύ, πολύ καλά. Θέλω την αγάπη και την προσευχή σας».
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της πως θα ακύρωνε ένα μέρος της περιοδείας της «Με Εσένα Μόνο tour» λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας και σύστασης του γιατρού της. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε μαζί με τον Διονύση Σχοινά στη Βαμβακού Λακωνίας στο πλαίσιο του Vamvakou Experience Festival, αναφέροντας στο κοινό πως η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν η πρώτη μετά την ακύρωση συναυλιών της.
Αφού η τραγουδίστρια χαιρέτησε τους θαυμαστές της, στη συνέχεια σχολίασε ότι δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση να βρεθεί στον συγκεκριμένο προορισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «παράδεισο». Έπειτα, πρόσθεσε πως το πρόβλημα με τη φωνή της δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη πλήρως, συμπληρώνοντας πως για τον λόγο αυτό θα ήταν προσεκτική κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Όπως είπε: «Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον παράδεισο» και πρόσθεσε: «Πάμε να περάσουμε καλά, ό,τι μπορώ από την καρδιά μου θα το δώσω σήμερα, από τη φωνή μου θα κρατήσω λίγες δυνάμεις».
Δείτε το βίντεο
Η Καίτη Γαρμπή δημοσίευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας πως έπρεπε να ακολουθήσει αυστηρή αφωνία για τρεις εβδομάδες λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας. Όπως εξήγησε τότε, μία ψύξη που προκλήθηκε στο πλατό του Just The 2 Of Us εξελίχθηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου». Κλείνοντας η Καίτη Γαρμπή είπε: «Όλα θα πάνε τέλεια το ξέρω, να μην ανησυχείτε. Σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός και θα είμαι πολύ, πολύ καλά. Θέλω την αγάπη και την προσευχή σας».
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