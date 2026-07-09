«Υπηρέτησα χρόνια εκεί, γνώριζα τις ανάγκες», λέει ο δήμαρχος Μάνδρας που έδωσε τους μισθούς ενός έτους για να αγοράσει στο Θριάσιο μηχάνημα για επεμβάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Δωρεά Θριάσιο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας

«Υπηρέτησα χρόνια εκεί, γνώριζα τις ανάγκες», λέει ο δήμαρχος Μάνδρας που έδωσε τους μισθούς ενός έτους για να αγοράσει στο Θριάσιο μηχάνημα για επεμβάσεις

«Έχουμε μοιραστεί αμέτρητες εφημερίες και δύσκολες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο κ. Αρμόδιος Δρίκος

«Υπηρέτησα χρόνια εκεί, γνώριζα τις ανάγκες», λέει ο δήμαρχος Μάνδρας που έδωσε τους μισθούς ενός έτους για να αγοράσει στο Θριάσιο μηχάνημα για επεμβάσεις
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Για την δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνολικής αξίας 11.500 ευρώ μίλησε ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας και ιατρός-επεμβατικός καρδιολόγος στο επάγγελμα, Αρμόδιος Γ. Δρίκος.

Όπως έγινε γνωστό χθες, η  δωρεά πραγματοποιήθηκε μέσω της διάθεσης του συνόλου των αποδοχών που έλαβε ο κ. Δρίκος ως δήμαρχος για ολόκληρο το έτος 2025.

«Γνώριζα πολύ καλά αυτή την ανάγκη, καθώς ως επεμβατικός καρδιολόγος υπηρέτησα επί πολλά χρόνια στο Θριάσιο Νοσοκομείο», σημείωσε σήμερα το πρωί μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Αναλυτικότερα μιλώντας στην «Πρωινή Ζώνη» ο κ. Δρίκος ανέφερε για την πρωτοβουλία του: 

«Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου στο αξίωμα του Δημάρχου, με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, είχα δηλώσει ότι δεν θα λαμβάνω την αντιμισθία του Δημάρχου. Το ίδιο έπραξα και το 2024, διαθέτοντας το σύνολο της αντιμισθίας μου σε οικογένειες που είχαν ανάγκη, καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Για το 2025 αποφασίσαμε να διαθέσουμε το σύνολο της αντιμισθίας στο Θριάσιο Νοσοκομείο, προκειμένου να αγοραστεί ένα εξειδικευμένο μηχάνημα που προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στις καρδιολογικές επεμβάσεις».

Και συνέχισε:

«Γνώριζα πολύ καλά αυτή την ανάγκη, καθώς ως επεμβατικός καρδιολόγος υπηρέτησα επί πολλά χρόνια στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται σε πολλές κορυφαίες κλινικές του εξωτερικού και η προμήθειά του αποτελούσε πάγιο αίτημα της Καρδιολογικής Κλινικής. Αμέσως μετά το σχετικό αίτημα της Διευθύντριας, η οποία επιτελεί εξαιρετικό έργο, αλλά και της ομάδας των συναδέλφων με τους οποίους έχουμε μοιραστεί αμέτρητες εφημερίες και δύσκολες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, αποφασίσαμε να διαθέσουμε ολόκληρη την αντιμισθία του 2025 για την αγορά του συγκεκριμένου μηχανήματος».

«Το μηχάνημα έχει ήδη παραδοθεί εδώ και τρεις έως τέσσερις εβδομάδες και έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 15 επεμβάσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παροχή ακόμη πιο ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς», κατέληξε.

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