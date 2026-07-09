Παιδί 18 μηνών στις ΗΠΑ βρέθηκε ζωντανό σε νεκροτομείο αφού γιατρός το κήρυξε νεκρό και έλεγε στους αστυνομικούς «για κάποιο λόγο πήγα στην ιατρική»

«Παρακαλώ κάντε τα δικά σας και αφήστε με να κάνω τα δικά μου» έλεγε ο γιατρός Άριαν Τούσι στους αστυνομικούς που του έλεγαν ότι το παιδί είχε ζωτικές ενδείξεις