Παιδί 18 μηνών στις ΗΠΑ βρέθηκε ζωντανό σε νεκροτομείο αφού γιατρός το κήρυξε νεκρό και έλεγε στους αστυνομικούς «για κάποιο λόγο πήγα στην ιατρική»

Μια αδιανόητη περιπέτεια βίωσε ένα παιδί
18 μηνών στην Αριζόνα
των ΗΠΑ
όταν γιατρός
το ανακήρυξε νεκρό ειρωνευόμενος τους διασώστες που έλεγαν ότι είχε ζωτικές ενδείξεις, αλλά τελικά βρέθηκε ζωντανό στο νεκροτομείου του νοσοκομείου στο οποίο είχε μεταφερθεί αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου όταν η οικογένεια του μικρού παιδιού κάλεσε την αστυνομία αφού βρήκαν το παιδί μπρούμυτα στην πισίνα του σπιτιού του.
Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο άρχισαν επιχείρηση ανάνηψης του μωρού το οποίο μετέφεραν στο νοσοκομείο.
Εκεί οι αστυνομικοί είπαν στον γιατρό Άριαν Τούσι ότι είχαν δει σημάδια ζωής στο παιδί, με εκείνον, όμως, να ανακηρύσσει τον θάνατο του βρέφους μια ώρα μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας ο γιατρός ήταν ειρωνικός απέναντι στους αστυνομικούς λέγοντας τους «παρακαλώ κάντε τα δικά σας και αφήστε με να κάνω τα δικά μου. Πήγα στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο».
«Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα ήθελα να ανακοινώσω την ώρα θανάτου» είπε ο Τούσι, σύμφωνα με βίντεο από κάμερα σε στολή ενός εκ των αστυνομικών που ενεπλάκησαν. «Ώρα θανάτου 18:20. Ένα λεπτό σιγής», είπε ο γιατρός.
Την αδιανόητη ανακάλυψη ότι το παιδί ήταν ζωντανό έκαναν στελέχη του γραφείου του ιατροδικαστή όταν έφτασαν στο νοσοκομείο πέντε ώρες αργότερα και διαπίστωσαν ότι το παιδί εξακολουθούσε να αναπνέει. Το παιδί μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε άλλο νοσοκομείο όπου ανάρρωσε και έκτοτε έχει λάβει εξιτήριο.
Ο δικηγόρος του γιατρού, Σκοτ Χόλντεν, δήλωσε στο BBC «από ευγένεια προς την οικογένεια και από σεβασμό στο απόρρητο των ασθενών, αρνούμαστε με σεβασμό να κάνουμε δήλωση αυτή τη στιγμή».
Από την πλευρά της η διοίκηση του νοσοκομείου σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι διεξήγαγε «ενδελεχή έλεγχο όλων των πτυχών της παρεχόμενης φροντίδας για να μάθει τι συνέβη και να κάνει ουσιαστικές αλλαγές για να ενισχύσει τη φροντίδα μας» χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σοκαριστική» χωρίς, όμως, να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.