Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές, ποια είναι η διαδικασία
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΠΑ Voucher Βιβλία

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές, ποια είναι η διαδικασία

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για αιτήσεις έως 15 Ιουλίου και ώρα 23:59

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές, ποια είναι η διαδικασία
Από την Πέμπτη, 9 Ιουλίου και ώρα 14:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις έως την Τετάρτη, 15 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Σκοπός του προγράμματος της ΔΥΠΑ είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 vouchers αξίας 25 ευρώ το καθένα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1.9.2026 έως τις 31.12.2026.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ,
οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών,

οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Κλείσιμο
Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επιλογή των υπόλοιπων δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

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