e-ΕΦΚΑ: Νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις, οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι
e-ΕΦΚΑ: Νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις, οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι
Ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποίησε τη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεων για χρέη έως το τέλος του 2023, με αιτήσεις μέσω ΚΕΑΟ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026
Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του e-ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους.
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η νέα διαδικασία αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Αντίθετα, ασφαλιστικές οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 ευρώ.
Το μήνυμα θα ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη ενεργής ρύθμισης ή για τον λόγο που δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η νέα διαδικασία αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμισηΣτη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με βασική προϋπόθεση να μην ήταν ενταγμένες σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Αντίθετα, ασφαλιστικές οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησηςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 ευρώ.
Τι θα βλέπουν όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσειςΓια τους οφειλέτες που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στη νέα ρύθμιση, το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ θα εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων.
Το μήνυμα θα ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη ενεργής ρύθμισης ή για τον λόγο που δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.
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