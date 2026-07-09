e-ΕΦΚΑ: Νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις, οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Τι θα βλέπουν όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

Σε εφαρμογή τίθεταιγια την αποπληρωμή, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους.Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η νέα διαδικασία αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με βασική προϋπόθεση να μην ήταν ενταγμένες σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.Αντίθετα, ασφαλιστικές οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 ευρώ.Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στη νέα ρύθμιση, το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ θα εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων.Το μήνυμα θα ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη ενεργής ρύθμισης ή για τον λόγο που δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.