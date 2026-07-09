Φορολογικές δηλώσεις Ε1: παράταση λίγων ημερών εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών
Φορολογικές δηλώσεις Ε1: παράταση λίγων ημερών εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών
Έχουν υποβληθεί οι 9 στις 10 αλλά λείπουν στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή τους
Το ενδεχόμενο παράτασης έως και μία εβδομάδα στη διορία για υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος που κανονικά εκπνέει στις 15 Ιουλίου, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο.
Σε τέτοια περίπτωση, η προθεσμία υποβολής μπορεί να παραταθεί έως Τετάρτη 22 Ιουλίου. Καταλύτης για την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί -όπως και πέρυσι- το σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλε χθες το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ).
Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα του ΟΕΕ, πέρυσι είχε ανακοινωθεί παράταση υποβολής έως 21 Ιουλίου 2025, αντί 14 Ιουλίου που θα έληγαν κανονικά.
Όσον αφορά τις εφετινές δηλώσεις Ε1, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μαρκόπουλο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή, με την οποία ζητά «ολιγοήμερη παράταση» υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, παρότι η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής, «διαπιστώνεται συστηματικά η ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών και εκτάκτων περιστάσεων που καθιστούν επιβεβλημένη την επαναξιολόγηση της καθορισμένης προθεσμίας».
Και συγκεκριμένα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ως ο θεσμικός φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού) επισημαίνει τα εξής ζητήματα:
• Καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές: ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, ανάρτηση αποσβέσεων κ.λπ. απαιτούν πλέον από 24 έως και 48 ώρες προκειμένου να εμφανιστούν στην πλατφόρμα του mydata και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, γεγονός που παρεμποδίζει τη ροή της εργασίας.
• Εκκρεμότητα Claw Back και Rebate για το φορολογικό έτος 2025: καταγράφεται καθυστέρηση στην έκδοση και ανάρτηση των σημειωμάτων Claw Back και Rebate, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων του υγειονομικού κλάδου (κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κ.λ.π.) να μην μπορούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της φορολογικής περιόδου 2025, καθώς μέχρι και σήμερα αυτά δεν έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα.
• Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α., λόγω εργασιών αναβάθμισής της, με συνέπεια τη μη λειτουργίας της και την αδυναμία ανάκτησης των απαραίτητων, για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το φορολογικό έτος 2025.
Σε κάθε περίπτωση , πάντως, τυχόν παράταση υποβολής δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, η οποία λήγει και πρέπει να καταβληθεί έως 31 Ιουλίου 2025.
Παρόλα αυτά, από τα 6,9 εκατομμύρια δηλώσεις που αναμένονται συνολικά, μέχρι εχθές είχαν υποβληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια. Δηλαδή οι 9 στις 10 έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά ενώ για τις υπόλοιπες εκκρεμούν προβλήματα όπως αυτά τα οποία επισημαίνει στην επιστολή του το Οικονομικό Επιμελητήριο.
Σε τέτοια περίπτωση, η προθεσμία υποβολής μπορεί να παραταθεί έως Τετάρτη 22 Ιουλίου. Καταλύτης για την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί -όπως και πέρυσι- το σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλε χθες το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ).
Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα του ΟΕΕ, πέρυσι είχε ανακοινωθεί παράταση υποβολής έως 21 Ιουλίου 2025, αντί 14 Ιουλίου που θα έληγαν κανονικά.
Όσον αφορά τις εφετινές δηλώσεις Ε1, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μαρκόπουλο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή, με την οποία ζητά «ολιγοήμερη παράταση» υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, παρότι η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής, «διαπιστώνεται συστηματικά η ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών και εκτάκτων περιστάσεων που καθιστούν επιβεβλημένη την επαναξιολόγηση της καθορισμένης προθεσμίας».
Και συγκεκριμένα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ως ο θεσμικός φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού) επισημαίνει τα εξής ζητήματα:
• Καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές: ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, ανάρτηση αποσβέσεων κ.λπ. απαιτούν πλέον από 24 έως και 48 ώρες προκειμένου να εμφανιστούν στην πλατφόρμα του mydata και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, γεγονός που παρεμποδίζει τη ροή της εργασίας.
• Εκκρεμότητα Claw Back και Rebate για το φορολογικό έτος 2025: καταγράφεται καθυστέρηση στην έκδοση και ανάρτηση των σημειωμάτων Claw Back και Rebate, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων του υγειονομικού κλάδου (κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κ.λ.π.) να μην μπορούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της φορολογικής περιόδου 2025, καθώς μέχρι και σήμερα αυτά δεν έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα.
• Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α., λόγω εργασιών αναβάθμισής της, με συνέπεια τη μη λειτουργίας της και την αδυναμία ανάκτησης των απαραίτητων, για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το φορολογικό έτος 2025.
Σε κάθε περίπτωση , πάντως, τυχόν παράταση υποβολής δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, η οποία λήγει και πρέπει να καταβληθεί έως 31 Ιουλίου 2025.
Παρόλα αυτά, από τα 6,9 εκατομμύρια δηλώσεις που αναμένονται συνολικά, μέχρι εχθές είχαν υποβληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια. Δηλαδή οι 9 στις 10 έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά ενώ για τις υπόλοιπες εκκρεμούν προβλήματα όπως αυτά τα οποία επισημαίνει στην επιστολή του το Οικονομικό Επιμελητήριο.
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