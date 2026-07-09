Πρόγραμμα «Ηρακλής»: Περί τα 400 εκατ. ευρώ η επίπτωση από την απόφαση του Αρείου Πάγου
Πρόγραμμα «Ηρακλής»: Περί τα 400 εκατ. ευρώ η επίπτωση από την απόφαση του Αρείου Πάγου
Δεν επηρεάζονται οι κρατικές εγγυήσεις - Δεν αλλάζει ούτε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των μεγάλων servicers
Στα περίπου 400 εκατ. ευρώ εκτιμάται, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), η επίπτωση στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος «Ηρακλής» από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη. Το ποσό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για επιβάρυνση που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 1,1 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, πηγές με γνώση της διαδικασίας επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί στο πλαίσιο του «Ηρακλή», ενώ δεν αλλάζει ούτε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των μεγάλων servicers. Αν και καταγράφονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων ανάκτησης απαιτήσεων, οι εταιρείες διαχείρισης δεν εκτιμούν ότι απαιτούνται ουσιαστικές αναθεωρήσεις των business plans τους.
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Παράλληλα, πηγές με γνώση της διαδικασίας επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί στο πλαίσιο του «Ηρακλή», ενώ δεν αλλάζει ούτε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των μεγάλων servicers. Αν και καταγράφονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων ανάκτησης απαιτήσεων, οι εταιρείες διαχείρισης δεν εκτιμούν ότι απαιτούνται ουσιαστικές αναθεωρήσεις των business plans τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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