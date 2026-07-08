Γιατί τα καρπούζια της Ηλείας θεωρούνται κορυφαία στην Ευρώπη
Γιατί τα καρπούζια της Ηλείας θεωρούνται κορυφαία στην Ευρώπη
Tο φρούτο-σύμβολο που στους μεγαλύτερους ξυπνάει αναμνήσεις από παιδικά καλοκαίρια, βεράντες με μισοσκόταδο και φέτες που έσταζαν στα χέρια, ενώ στους μικρότερους χτίζει τις δικές τους πρώτες εμπειρίες
Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά αν έπρεπε να κλείσουμε όλη την εποχή μέσα σε μια μόνο γεύση, αυτή θα ήταν αναμφίβολα η γλυκιά, δροσερή σάρκα ενός κατακόκκινου καρπουζιού. Ακολουθεί ένα χρήσιμο Q&A για τον απόλυτο πρωταγωνιστή του καλοκαιριού.
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Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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