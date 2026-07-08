Γιατί τα καρπούζια της Ηλείας θεωρούνται κορυφαία στην Ευρώπη

Tο φρούτο-σύμβολο που στους μεγαλύτερους ξυπνάει αναμνήσεις από παιδικά καλοκαίρια, βεράντες με μισοσκόταδο και φέτες που έσταζαν στα χέρια, ενώ στους μικρότερους χτίζει τις δικές τους πρώτες εμπειρίες