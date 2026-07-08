Flora Food: Η δεύτερη ζωή του ιστορικού εργοστασίου στο Νέο Φάληρο

Η μονάδα που επί δεκαετίες παρήγαγε τα προϊόντα της ΕΛΑΪΣ αποκτά νέο ρόλο μετά την πώληση των Άλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol στη Μινέρβα - Τι δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί