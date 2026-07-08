Flora Food: Η δεύτερη ζωή του ιστορικού εργοστασίου στο Νέο Φάληρο
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Flora Food: Η δεύτερη ζωή του ιστορικού εργοστασίου στο Νέο Φάληρο

Η μονάδα που επί δεκαετίες παρήγαγε τα προϊόντα της ΕΛΑΪΣ αποκτά νέο ρόλο μετά την πώληση των Άλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol στη Μινέρβα - Τι δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί

Flora Food: Η δεύτερη ζωή του ιστορικού εργοστασίου στο Νέο Φάληρο
Έναν χρόνο μετά την πώληση των ιστορικών σημάτων Άλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol στη Μινέρβα, οι πρώτοι ισολογισμοί της Flora Food στην Ελλάδα αποτυπώνουν την πρώτη πλήρη χρήση μετά τη μεγάλη στρατηγική αναδιάρθρωση του ομίλου. Παρά την απώλεια ενός σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου της στην ελληνική αγορά, τόσο η εμπορική όσο και η παραγωγική εταιρεία διατήρησαν την κερδοφορία τους, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο πραγματοποιήθηκε χωρίς ουσιαστικούς επιχειρησιακούς κραδασμούς.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη Flora Food στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Ιούνιο του 2025, ο όμιλος αποχώρησε από τέσσερα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands στην κατηγορία των ελαίων, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στις βασικές διεθνείς μάρκες του και στις κατηγορίες των προϊόντων επάλειψης και των φυτικών προϊόντων.

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