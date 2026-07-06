Οι επαύλεις των θρυλικών σχεδιαστών μόδας
Οι επαύλεις των θρυλικών σχεδιαστών μόδας
Πού παραθέριζαν οι μετρ της μόδας; Σε μια Belle Époque βίλα στο Μονακό, σε ένα φουτουριστικό παλάτι στις Κάννες, σε ένα château στην Προβηγκία
La Pausa, Coco Chanel
Σε έναν ελαιώνα στο θαλασσοδαρμένο Roquebrune-Cap-Martin, ανάμεσα στο Μονακό και τη Μεντόν, έχτισε το ησυχαστήριό της η Coco Chanel στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Ανέθεσε τα σχέδια στον νεαρό αρχιτέκτονα Robert Streitz, ζητώντας του να εστιάσει στο φως, τη φύση και την ήσυχη πολυτέλεια. Τα χρόνια που ακολούθησαν, τη λιτή, μοντέρνα έπαυλη -ένα τετράγωνο κτίσμα γύρω από ένα αίθριο με πέτρινες αψίδες, εμπνευσμένο από το μοναστήρι όπου μεγάλωσε- επισκέφθηκαν φίλοι όπως ο Dalí, ο Cocteau και η Colette. Τα δείπνα ήταν ανεπιτήδευτα και οι προσκεκλημένοι διάλεγαν μόνοι τους τις θέσεις τους στο μεγάλο ξύλινο τραπέζι, που ήταν διακοσμημένο με φρέσκα φρούτα και αγριολούλουδα. Τα απογεύματα περπατούσαν στα μονοπάτια με τις λεβάντες ή έπαιζαν τένις· τα βράδια χόρευαν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Σε έναν ελαιώνα στο θαλασσοδαρμένο Roquebrune-Cap-Martin, ανάμεσα στο Μονακό και τη Μεντόν, έχτισε το ησυχαστήριό της η Coco Chanel στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Ανέθεσε τα σχέδια στον νεαρό αρχιτέκτονα Robert Streitz, ζητώντας του να εστιάσει στο φως, τη φύση και την ήσυχη πολυτέλεια. Τα χρόνια που ακολούθησαν, τη λιτή, μοντέρνα έπαυλη -ένα τετράγωνο κτίσμα γύρω από ένα αίθριο με πέτρινες αψίδες, εμπνευσμένο από το μοναστήρι όπου μεγάλωσε- επισκέφθηκαν φίλοι όπως ο Dalí, ο Cocteau και η Colette. Τα δείπνα ήταν ανεπιτήδευτα και οι προσκεκλημένοι διάλεγαν μόνοι τους τις θέσεις τους στο μεγάλο ξύλινο τραπέζι, που ήταν διακοσμημένο με φρέσκα φρούτα και αγριολούλουδα. Τα απογεύματα περπατούσαν στα μονοπάτια με τις λεβάντες ή έπαιζαν τένις· τα βράδια χόρευαν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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