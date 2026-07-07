Το αυτοσχέδιο καλοκαιρινό τραγούδι της Κέιτ Χάντσον με κιθάρα στη Σκιάθο: «Φέτα, ροζέ και βόλτα με σκάφος», δείτε βίντεο
Το αυτοσχέδιο καλοκαιρινό τραγούδι της Κέιτ Χάντσον με κιθάρα στη Σκιάθο: «Φέτα, ροζέ και βόλτα με σκάφος», δείτε βίντεο
Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στο αγαπημένο της ελληνικό νησί και μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης με τους ακολούθους της
Με μια κιθάρα στα χέρια και πολλή καλοκαιρινή διάθεση, η Κέιτ Χάντσον έδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τη Σκιάθο. Η σταρ του Χόλιγουντ, που βρίσκεται για διακοπές στο νησί των Σποράδων, αυτοσχεδίασε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τις ελληνικές της διακοπές, κάνοντας αναφορές σε ταβέρνες, φέτα, ροζέ κρασί και βόλτες με σκάφος.
Μετά το άλμπουμ φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram από το νησί των Σποράδων, το οποίο χαρακτήρισε ως το «happy place» της, η 47χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok, αυτή τη φορά με πιο... μουσική διάθεση.
Κρατώντας μια κιθάρα και εμφανώς ευδιάθετη, η Χάντσον αυτοσχεδίασε τραγουδώντας για τις μικρές απολαύσεις των διακοπών της στην Ελλάδα.
«Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα», τραγούδησε η ηθοποιός, περιγράφοντας με χιούμορ το πρόγραμμά της στο νησί.
Η μητέρα της, Γκόλντι Χόουν, και ο σύντροφός της, Κερτ Ράσελ, επιλέγουν επίσης το νησί των Σποράδων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Το ζευγάρι περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιριών του στη Σκιάθο, όπου διαθέτει πολυτελή βίλα στην περιοχή Αχλαδιές.
Η μουσική στιγμή της στη ΣκιάθοΗ Κέιτ Χάντσον συνεχίζει να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι στη Σκιάθο και μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους εκατομμύρια ακολούθους της στα social media.
Μετά το άλμπουμ φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram από το νησί των Σποράδων, το οποίο χαρακτήρισε ως το «happy place» της, η 47χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok, αυτή τη φορά με πιο... μουσική διάθεση.
Κρατώντας μια κιθάρα και εμφανώς ευδιάθετη, η Χάντσον αυτοσχεδίασε τραγουδώντας για τις μικρές απολαύσεις των διακοπών της στην Ελλάδα.
«Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα», τραγούδησε η ηθοποιός, περιγράφοντας με χιούμορ το πρόγραμμά της στο νησί.
@thekatehudson
New summer song 🇬🇷♬ original sound - Kate Hudson
Η ιδιαίτερη σχέση της οικογένειας με το νησίΗ Κέιτ Χάντσον επισκέπτεται συχνά τη Σκιάθο, ένα μέρος με το οποίο η οικογένειά της έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς εδώ και χρόνια.
Η μητέρα της, Γκόλντι Χόουν, και ο σύντροφός της, Κερτ Ράσελ, επιλέγουν επίσης το νησί των Σποράδων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Το ζευγάρι περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιριών του στη Σκιάθο, όπου διαθέτει πολυτελή βίλα στην περιοχή Αχλαδιές.
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