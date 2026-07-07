FIFA για Μπάλογκαν: «Δεν ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα» - Η εξήγηση για την αναστολή της ποινής μετά την παρέμβαση Τραμπ
Η Πειθαρχική Επιτροπή υπερασπίστηκε την απόφαση που επιτρέπει στον Αμερικανό επιθετικό να παίξει κόντρα στο Βέλγιο και ο Ποτσετίνο τον ξεκινάει βασικό
Η κόκκινη, η παρέμβαση και η απόφαση της FIFAΟ Φόλαριν Μπάλογκαν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση των ΗΠΑ για την αναμέτρηση με το Βέλγιο, παρά την αποβολή του στον προηγούμενο αγώνα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Μάλιστα ο προπονητής της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ Μαουρίσιο Ποτσετίνο τον έχει στην βασική ενδεκάδα.
Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία του διεθνή επιθετικού, λέγοντας πως κατά την άποψή του «δεν ήταν φάουλ».
Η FIFA, μέσω αναλυτικής ανακοίνωσης της Πειθαρχικής Επιτροπής, εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση, τονίζοντας πως δεν υπήρξε ανατροπή της απόφασης του διαιτητή.
Τι συνέβη στο παιχνίδι με τη ΒοσνίαΣύμφωνα με την ανακοίνωση, την 1η Ιουλίου 2026, στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Μπάλογκαν αποβλήθηκε στο 64ο λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα για σοβαρό επικίνδυνο μαρκάρισμα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.
Μετά το τέλος του αγώνα, παρότι είχε αποβληθεί, μπήκε ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του.
Στις 2 Ιουλίου η FIFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 66 του Πειθαρχικού Κώδικα, που αφορά την αποβολή και την τιμωρία λόγω κόκκινης κάρτας, αλλά και του άρθρου 14 για ανάρμοστη συμπεριφορά ποδοσφαιριστών.
Ποινή μίας αγωνιστικής, πρόστιμο 40.000 δολαρίων και αναστολήΣτις 5 Ιουλίου, η Πειθαρχική Επιτροπή έκρινε τον Μπάλογκαν ένοχο και για τις δύο παραβάσεις.
Το μισό ποσό αφορά την παράβαση για την ανάρμοστη συμπεριφορά και το άλλο μισό την υπόθεση της κόκκινης κάρτας, ενώ η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ κρίθηκε αλληλεγγύως υπεύθυνη για την καταβολή του.
Χωρίς την αναστολή της ποινής, ο Μπάλογκαν δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με το Βέλγιο.
«Η κόκκινη κάρτα δεν ανακλήθηκε»Η FIFA υπογράμμισε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της είναι ανεξάρτητο όργανο και πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν άλλαξε όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο.
«Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δεν ανέτρεψε την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον κ. Μπάλογκαν. Αντιθέτως, επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που απορρέει από την κόκκινη κάρτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Όπως εξηγεί η Ομοσπονδία, η Επιτροπή αποφάσισε αποκλειστικά για τις πρόσθετες πειθαρχικές συνέπειες μετά την αποβολή.
Statement from the Chairperson of the FIFA Disciplinary Committee - 6 July 2026— FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026
🗞️🔗➡️ https://t.co/XQEOfjjDN8#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EkEg7aAkTa
Η επίκληση του άρθρου 27 και οι προηγούμενες περιπτώσειςΗ FIFA ανέφερε πως η απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να αναστέλλει την εκτέλεση μιας ποινής, εφόσον δεν πρόκειται για υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή αποφασίστηκε αφού εξετάστηκαν «όλες οι ειδικές περιστάσεις του συμβάντος και το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό».
Παράλληλα, η FIFA σημείωσε ότι δεν πρόκειται για πρωτοφανή πρακτική, καθώς αντίστοιχες αποφάσεις είχαν ληφθεί και στη διάρκεια της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026.
Η Ομοσπονδία επισήμανε ακόμη ότι η επανεξέταση των συνεπειών μιας κόκκινης κάρτας αποτελεί συνηθισμένη διαδικασία σε μεγάλα πρωταθλήματα, ειδικά στην Ευρώπη.
«Η κόκκινη κάρτα δεν ανακλήθηκε. Η αναστολή των αποτελεσμάτων μιας κόκκινης κάρτας βάσει ρητής διάταξης των εφαρμοστέων κανονισμών αποτελεί ένα πολύ πιο ισορροπημένο μέτρο», κατέληξε η FIFA.
Το χρονικό της ακύρωσηςΌλα άρχισαν από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Μπαλογκάν στον Βόσνιο αντίπαλό του την περασμένη εβδομάδα.
Δείτε τη φάση για την οποία ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ και κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα:
THIS is the red card Donald Trump had overturned 👇— kerry ✊💙Save Our NHS (@hewitson10) July 5, 2026
The White House called Gianni Infantino at FIFA & had it overturned
Corruption doesn’t even hide anymore pic.twitter.com/o6VQZEF57S
Ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία και τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο για να τι μπορεί να γίνει. Εκ των υστέρων και ο Αμερικανός πρόεδρος και ο επικεφαλής της FIFA παραδέχτηκαν ότι έγινε το τηλεφώνημα με τον δεύτερο να επιμένει ότι τα όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα στις αποφάσεις τους.
Σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal αναφέρει ότι το παρασκήνιο ήταν πολύ πλουσιότερο: Κεντρικό ρόλο είχαν ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και γιος του Ρούντι Τζουλιάνι. Οι δύο άνδρες φέρεται να θεώρησαν ότι η απόφαση ήταν άδικη και ότι η υπόθεση απαιτούσε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο.
Αυτοί έπεισαν τον Τραμπ να παρέμβει στον Ινφαντίνο, λέγοντας ότι η τιμωρία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις πιθανότητες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο. Ο Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε να αρθεί η τιμωρία.
Η αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ενημερώθηκε γρήγορα για το σχέδιο, ενώ δημόσια διαμαρτυρόταν ότι δεν είχε τρόπο να προσβάλει την απόφαση και ότι δεν υπήρχε προφανής αντικαταστάτης του Μπαλογκάν στο ρόστερ. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον άνθρωπο που γνώριζε ότι είχε την ισχύ να αλλάξει τα δεδομένα, τον Τζιάνι Ινφαντίνο.
Σύμφωνα με τον Guardian, τα τηλεφωνήματα του προέδρου των ΗΠΑ στον Ινφαντίνο ήταν τρία και όχι ένα, όπως έγραψαν πρώτοι οι New York Times, αρχής γενομένης από την Τετάρτη (την ίδια ημέρα του αγώνα), προκειμένου να πείσει ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπαλογκάν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε να επανεξεταστεί.
Αρχικά, ο Ινφαντίνο συμφώνησε να εξετάσει το θέμα, χωρίς όμως να δεσμευτεί ότι η τιμωρία θα ανατραπεί. Όταν οι δύο άνδρες μίλησαν εκ νέου μερικές ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η τιμωρία αίρεται. Η FIFA χρησιμοποίησε μια λιγότερο γνωστή διάταξη, το άρθρο 27, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την εξέταση κυρώσεων.
Ο Τραμπ έσπευσε να πανηγυρίσει την εξέλιξη. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε το απόγευμα της Κυριακής στα κοινωνικά δίκτυα.
.@POTUS on Balogun's red card: "I've never seen anything like it. I saw the play... that wasn't a foul. That wasn’t even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other... So yes, I asked for a review by FIFA." pic.twitter.com/25PzmogkEt— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2026
Δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς άφησε αιχμές για τον διαιτητή της αναμέτρησης: «Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του... δεν θέλω να το πω γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό» είπε στους δημοσιογράφους.
Αντιδρούν Βέλγιο και UEFAΑν και ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο επιχείρησαν να δείξουν ότι το ζήτημα είναι πια λήξαν, στην πραγματικότητα τότε μόλις γιγαντωνόταν.
H UEFA εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της FIFA σχετικά με την αναστολή της τιμωρίας του παίκτη των ΗΠΑ. Τονίζει πως «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αλλά και ότι «ξεπεράστηκε κάθε όριο».
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου δήλωσε «έκπληκτη» από την ανατροπή της τιμωρίας, ενώ προχώρησε σε έφεση για την απόφαση σχετικά με την κόκκινη. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, η έφεση απορρίφθηκε. Το σκεπτικό ήταν ότι το Βέλγιο δεν είχε άμεση εμπλοκή στο ζήτημα και συνεπώς δεν είχε δικαίωμα ν' ασκήσει έφεση στην αρχική απόφαση.
Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, διερωτήθηκε αν η υπόθεση ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα μέσα στον Ιούλιο, ενώ ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, χαρακτήρισε την απόφαση «κακή, κακή, κακή, κακή, κακή» και προειδοποίησε ότι θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Εν τω μεταξύ, φίλαθλοι, σχολιαστές και διάσημοι πρώην ποδοσφαιριστές (Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, Γουέιν Ρούνεϊ) σε όλο τον κόσμο κατήγγειλαν ότι ένας αρχηγός κράτους έβαλε το χέρι του στη ζυγαριά, πλήττοντας την ακεραιότητα της διοργάνωσης.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάντως δεν έχει τοποθετηθεί, αντιθέτως επέλεξε πριν μερικές ώρες να δημοσιεύσει μία φωτογραφία στο Instagram, στην οποία βρίσκεται στο γήπεδο με γυρισμένη πλάτη, έτσι ώστε να φαίνεται το όνομά του στη φανέλα.
Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ακόμη και ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Μετά την αποβολή του Μπαλογκάν είχε επιμείνει ότι «δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα», τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο και ότι αυτό ήταν ήδη αρκετή τιμωρία. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν ήταν θεμιτό να εμπλακεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ποδοσφαιρική απόφαση.
«Στο τέλος, δεν είναι ότι είμαστε θύματα», είπε ο Ποτσετίνο στα ισπανικά. «Αλλά δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ».
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