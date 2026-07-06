Βασικός ο Μπάλογκαν στον αγώνα με το Βέλγιο μετά το τηλεφώνημα Τραμπ στη FIFA - Η αδιανόητη παρέμβαση και οι αντιδράσεις
Βασικός ο Μπάλογκαν στον αγώνα με το Βέλγιο μετά το τηλεφώνημα Τραμπ στη FIFA - Η αδιανόητη παρέμβαση και οι αντιδράσεις
Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση που προκάλεσε σάλο για την πρωτοφανή παρέμβαση - Τα τρία τηλεφωνήματα του Αμερικανού προέδρου, οι δικαιολογίες του επικεφαλής της FIFA και η αντίδραση του παίκτη
Η αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 είχε ήδη χαρακτήρα τελικού, όμως η παρουσία του Φόλαριν Μπάλογκαν στην ενδεκάδα των Αμερικανών την έκανε ακόμη μεγαλύτερο θέμα συζήτησης. Ο επιθετικός των ΗΠΑ ξεκινά βασικός μετά την απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του για την κόκκινη κάρτα κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλυψε ότι ζήτησε προσωπικά την επανεξέταση της υπόθεσης.
Ένα τηλεφώνημα του πλανητάρχη ήταν αρκετό για να αλλάξει τα δεδομένα πριν από το ΗΠΑ - Βέλγιο στους «16» του Μουντιάλ 2026 (σέντρα στις 03:00 ώρα Ελλάδας). Ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη στη FIFA ζητώντας να εξεταστεί ξανά η τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν, η ποινή του επιθετικού ανεστάλη και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τον συμπεριέλαβε κανονικά στη βασική ενδεκάδα για τη μεγάλη μάχη της πρόκρισης στους «8» της διοργάνωσης.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
ΗΠΑ: Φριζ - Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον - ΜακΚένι, Άνταμς, Τίλμαν - Ντεστ, Μπάλογκαν, Πούλισιτς
Βέλγιο: Κουρτουά - Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ - Ράσκιν, Ονάνα, Τίλεμανς - Λουκεμπάκιο, Ντε Κετελάρε, Τροσάρ
Η FIFA, επικαλούμενη μια διάταξη του κανονισμών που σχεδόν δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ, έδωσε αναστολή ενός έτους στον αποκλεισμό για έναν αγώνα λόγω της κάρτας. Ήταν μια απόφαση άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Δείτε τη φάση για την οποία ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ και κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα:
Χωρίς τον Μπαλογκάν η αμερικανική ομάδα θα κατέβαινε κατά του Βελγίου αποδυναμωμένη.
Ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία και τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο για να τι μπορεί να γίνει. Εκ των υστέρων και ο Αμερικανός πρόεδρος και ο επικεφαλής της FIFA παραδέχτηκαν ότι έγινε το τηλεφώνημα με τον δεύτερο να επιμένει ότι τα όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα στις αποφάσεις τους.
Σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal αναφέρει ότι το παρασκήνιο ήταν πολύ πλουσιότερο: Κεντρικό ρόλο είχαν ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και γιος του Ρούντι Τζουλιάνι. Οι δύο άνδρες φέρεται να θεώρησαν ότι η απόφαση ήταν άδικη και ότι η υπόθεση απαιτούσε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο.
Αυτοί έπεισαν τον Τραμπ να παρέμβει στον Ινφαντίνο, λέγοντας ότι η τιμωρία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις πιθανότητες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο. Ο Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε να αρθεί η τιμωρία.
Ένα τηλεφώνημα του πλανητάρχη ήταν αρκετό για να αλλάξει τα δεδομένα πριν από το ΗΠΑ - Βέλγιο στους «16» του Μουντιάλ 2026 (σέντρα στις 03:00 ώρα Ελλάδας). Ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη στη FIFA ζητώντας να εξεταστεί ξανά η τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν, η ποινή του επιθετικού ανεστάλη και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τον συμπεριέλαβε κανονικά στη βασική ενδεκάδα για τη μεγάλη μάχη της πρόκρισης στους «8» της διοργάνωσης.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
ΗΠΑ: Φριζ - Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον - ΜακΚένι, Άνταμς, Τίλμαν - Ντεστ, Μπάλογκαν, Πούλισιτς
Βέλγιο: Κουρτουά - Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ - Ράσκιν, Ονάνα, Τίλεμανς - Λουκεμπάκιο, Ντε Κετελάρε, Τροσάρ
Η FIFA, επικαλούμενη μια διάταξη του κανονισμών που σχεδόν δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ, έδωσε αναστολή ενός έτους στον αποκλεισμό για έναν αγώνα λόγω της κάρτας. Ήταν μια απόφαση άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Το χρονικό της ακύρωσηςΌλα άρχισαν από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Μπαλογκάν στον Βόσνιο αντίπαλό του την περασμένη εβδομάδα.
Δείτε τη φάση για την οποία ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ και κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα:
THIS is the red card Donald Trump had overturned 👇— kerry ✊💙Save Our NHS (@hewitson10) July 5, 2026
The White House called Gianni Infantino at FIFA & had it overturned
Corruption doesn’t even hide anymore pic.twitter.com/o6VQZEF57S
Ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία και τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο για να τι μπορεί να γίνει. Εκ των υστέρων και ο Αμερικανός πρόεδρος και ο επικεφαλής της FIFA παραδέχτηκαν ότι έγινε το τηλεφώνημα με τον δεύτερο να επιμένει ότι τα όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα στις αποφάσεις τους.
Σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal αναφέρει ότι το παρασκήνιο ήταν πολύ πλουσιότερο: Κεντρικό ρόλο είχαν ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και γιος του Ρούντι Τζουλιάνι. Οι δύο άνδρες φέρεται να θεώρησαν ότι η απόφαση ήταν άδικη και ότι η υπόθεση απαιτούσε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο.
Αυτοί έπεισαν τον Τραμπ να παρέμβει στον Ινφαντίνο, λέγοντας ότι η τιμωρία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις πιθανότητες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο. Ο Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε να αρθεί η τιμωρία.
Η αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ενημερώθηκε γρήγορα για το σχέδιο, ενώ δημόσια διαμαρτυρόταν ότι δεν είχε τρόπο να προσβάλει την απόφαση και ότι δεν υπήρχε προφανής αντικαταστάτης του Μπαλογκάν στο ρόστερ. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον άνθρωπο που γνώριζε ότι είχε την ισχύ να αλλάξει τα δεδομένα, τον Τζιάνι Ινφαντίνο.
Σύμφωνα με τον Guardian, τα τηλεφωνήματα του προέδρου των ΗΠΑ στον Ινφαντίνο ήταν τρία και όχι ένα, όπως έγραψαν πρώτοι οι New York Times, αρχής γενομένης από την Τετάρτη (την ίδια ημέρα του αγώνα), προκειμένου να πείσει ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπαλογκάν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε να επανεξεταστεί.
Αρχικά, ο Ινφαντίνο συμφώνησε να εξετάσει το θέμα, χωρίς όμως να δεσμευτεί ότι η τιμωρία θα ανατραπεί. Όταν οι δύο άνδρες μίλησαν εκ νέου μερικές ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η τιμωρία αίρεται. Η FIFA χρησιμοποίησε μια λιγότερο γνωστή διάταξη, το άρθρο 27, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την εξέταση κυρώσεων.
Ο Τραμπ έσπευσε να πανηγυρίσει την εξέλιξη. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε το απόγευμα της Κυριακής στα κοινωνικά δίκτυα.
Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα: «Δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους», ήταν το… πόρισμά του.
Δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς άφησε αιχμές για τον διαιτητή της αναμέτρησης: «Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του... δεν θέλω να το πω γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό» είπε στους δημοσιογράφους.
H UEFA εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της FIFA σχετικά με την αναστολή της τιμωρίας του παίκτη των ΗΠΑ. Τονίζει πως «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αλλά και ότι «ξεπεράστηκε κάθε όριο».
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου δήλωσε «έκπληκτη» από την ανατροπή της τιμωρίας, ενώ προχώρησε σε έφεση για την απόφαση σχετικά με την κόκκινη. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, η έφεση απορρίφθηκε. Το σκεπτικό ήταν ότι το Βέλγιο δεν είχε άμεση εμπλοκή στο ζήτημα και συνεπώς δεν είχε δικαίωμα ν' ασκήσει έφεση στην αρχική απόφαση.
Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, διερωτήθηκε αν η υπόθεση ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα μέσα στον Ιούλιο, ενώ ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, χαρακτήρισε την απόφαση «κακή, κακή, κακή, κακή, κακή» και προειδοποίησε ότι θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Εν τω μεταξύ, φίλαθλοι, σχολιαστές και διάσημοι πρώην ποδοσφαιριστές (Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, Γουέιν Ρούνεϊ) σε όλο τον κόσμο κατήγγειλαν ότι ένας αρχηγός κράτους έβαλε το χέρι του στη ζυγαριά, πλήττοντας την ακεραιότητα της διοργάνωσης.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάντως δεν έχει τοποθετηθεί, αντιθέτως επέλεξε πριν μερικές ώρες να δημοσιεύσει μία φωτογραφία στο Instagram, στην οποία βρίσκεται στο γήπεδο με γυρισμένη πλάτη, έτσι ώστε να φαίνεται το όνομά του στη φανέλα.
Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ακόμη και ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Μετά την αποβολή του Μπαλογκάν είχε επιμείνει ότι «δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα», τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο και ότι αυτό ήταν ήδη αρκετή τιμωρία. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν ήταν θεμιτό να εμπλακεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ποδοσφαιρική απόφαση.
«Στο τέλος, δεν είναι ότι είμαστε θύματα», είπε ο Ποτσετίνο στα ισπανικά. «Αλλά δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ».
Σύμφωνα με τον Guardian, τα τηλεφωνήματα του προέδρου των ΗΠΑ στον Ινφαντίνο ήταν τρία και όχι ένα, όπως έγραψαν πρώτοι οι New York Times, αρχής γενομένης από την Τετάρτη (την ίδια ημέρα του αγώνα), προκειμένου να πείσει ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπαλογκάν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε να επανεξεταστεί.
Αρχικά, ο Ινφαντίνο συμφώνησε να εξετάσει το θέμα, χωρίς όμως να δεσμευτεί ότι η τιμωρία θα ανατραπεί. Όταν οι δύο άνδρες μίλησαν εκ νέου μερικές ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η τιμωρία αίρεται. Η FIFA χρησιμοποίησε μια λιγότερο γνωστή διάταξη, το άρθρο 27, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την εξέταση κυρώσεων.
Ο Τραμπ έσπευσε να πανηγυρίσει την εξέλιξη. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε το απόγευμα της Κυριακής στα κοινωνικά δίκτυα.
.@POTUS on Balogun's red card: "I've never seen anything like it. I saw the play... that wasn't a foul. That wasn’t even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other... So yes, I asked for a review by FIFA." pic.twitter.com/25PzmogkEt— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2026
Δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς άφησε αιχμές για τον διαιτητή της αναμέτρησης: «Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του... δεν θέλω να το πω γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό» είπε στους δημοσιογράφους.
Αντιδρούν Βέλγιο και UEFAΑν και ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο επιχείρησαν να δείξουν ότι το ζήτημα είναι πια λήξαν, στην πραγματικότητα τότε μόλις γιγαντωνόταν.
H UEFA εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της FIFA σχετικά με την αναστολή της τιμωρίας του παίκτη των ΗΠΑ. Τονίζει πως «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αλλά και ότι «ξεπεράστηκε κάθε όριο».
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου δήλωσε «έκπληκτη» από την ανατροπή της τιμωρίας, ενώ προχώρησε σε έφεση για την απόφαση σχετικά με την κόκκινη. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, η έφεση απορρίφθηκε. Το σκεπτικό ήταν ότι το Βέλγιο δεν είχε άμεση εμπλοκή στο ζήτημα και συνεπώς δεν είχε δικαίωμα ν' ασκήσει έφεση στην αρχική απόφαση.
Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, διερωτήθηκε αν η υπόθεση ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα μέσα στον Ιούλιο, ενώ ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, χαρακτήρισε την απόφαση «κακή, κακή, κακή, κακή, κακή» και προειδοποίησε ότι θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Εν τω μεταξύ, φίλαθλοι, σχολιαστές και διάσημοι πρώην ποδοσφαιριστές (Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, Γουέιν Ρούνεϊ) σε όλο τον κόσμο κατήγγειλαν ότι ένας αρχηγός κράτους έβαλε το χέρι του στη ζυγαριά, πλήττοντας την ακεραιότητα της διοργάνωσης.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάντως δεν έχει τοποθετηθεί, αντιθέτως επέλεξε πριν μερικές ώρες να δημοσιεύσει μία φωτογραφία στο Instagram, στην οποία βρίσκεται στο γήπεδο με γυρισμένη πλάτη, έτσι ώστε να φαίνεται το όνομά του στη φανέλα.
Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ακόμη και ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Μετά την αποβολή του Μπαλογκάν είχε επιμείνει ότι «δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα», τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο και ότι αυτό ήταν ήδη αρκετή τιμωρία. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν ήταν θεμιτό να εμπλακεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ποδοσφαιρική απόφαση.
«Στο τέλος, δεν είναι ότι είμαστε θύματα», είπε ο Ποτσετίνο στα ισπανικά. «Αλλά δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ».
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