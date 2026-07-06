Βασικός ο Μπάλογκαν στον αγώνα με το Βέλγιο μετά το τηλεφώνημα Τραμπ στη FIFA - Η αδιανόητη παρέμβαση και οι αντιδράσεις

Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση που προκάλεσε σάλο για την πρωτοφανή παρέμβαση - Τα τρία τηλεφωνήματα του Αμερικανού προέδρου, οι δικαιολογίες του επικεφαλής της FIFA και η αντίδραση του παίκτη