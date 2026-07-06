Παπαγεωργίου για τη δικαστική διαμάχη με τη Χριστοπούλου: Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει
Παπαγεωργίου για τη δικαστική διαμάχη με τη Χριστοπούλου: Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει
Δίνω προτεραιότητα στην καριέρα μου, στην ψυχική και σωματική μου υγεία, ξεκαθάρισε το μοντέλο
Αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε τίποτα και σε κανέναν να επισκιάσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής είναι η Ηλιάννα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο ρωτήθηκε για το κόστος που είχε η προβολή στα μέσα της δικαστικής διαμάχης με την πρώην μάνατζερ και άλλοτε φίλη της, Έλενα Χριστοπούλου.
Η υπόθεση ξεκίνησε με αφορμή οικονομικές διαφορές για να ακολουθήσουν νομικές ενέργειες και από τις δύο πλευρές. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι βιώνει την καλύτερη περίοδο της ζωής της και ότι δεν είναι διατεθειμένη να τη χαραμίσει για κανέναν λόγο.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Beauté και δέχτηκε ερώτηση για το πώς την επηρέασε η δημοσιοποίηση της διαμάχης με την booker, με εκείνη να σημειώνει: «Δεν ασχολήθηκα με το να το αποτιμήσω. Αυτή τη συνθήκη, αυτόν τον ενάμιση χρόνο, δεν την έχω αξιολογήσει. Αυτοματοποιημένα, μπήκαν σε ένα κουτί, κι αργότερα θα γίνει η αποτίμηση. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το κάνω».
Το μοντέλο, διευκρίνισε επίσης ότι η προσοχή της είναι στραμμένη στα επαγγελματικά της και στην υγεία της, σωματική και ψυχική. «Δίνω προτεραιότητα στην καριέρα μου, στην ψυχική και σωματική μου υγεία. Δεν θα αφήσω τίποτε να με επηρεάσει. Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει. Δεν θα τα χάσω για κανέναν λόγο», πρόσθεσε.
Στην ίδια συνέντευξη μίλησε επίσης για τον νέο κύκλο του GNTM, τονίζοντας πως θα απολαύσει τη φετινή συμμετοχή περισσότερο από κάθε άλλη. Και αυτό γιατί όπως εξήγησε: «Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα περάσω καλά στο GNTM. Έχω προσπαθήσει πολύ. Για μένα ψυχολογικά πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ευτυχώς, βοήθησαν οι συνεργάτες μου να το διαχειριστώ. Το GNTM ήταν ένα πρόγραμμα που με έφερε στην τηλεόραση, μου άλλαξε τη ζωή. Ίσως, πέρυσι ήταν νωπό για μένα. Ωστόσο, βοήθησε η αλλαγή του format, οι υπέροχοι συνεργάτες αλλά και τα παιδιά που συμμετείχαν, με τους οποίους γίναμε φίλοι… Η αγάπη τους μου γιάτρεψε μια βαθιά πληγή. Γι’ αυτό τώρα είμαι έτοιμη να το απολαύσω».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η υπόθεση ξεκίνησε με αφορμή οικονομικές διαφορές για να ακολουθήσουν νομικές ενέργειες και από τις δύο πλευρές. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι βιώνει την καλύτερη περίοδο της ζωής της και ότι δεν είναι διατεθειμένη να τη χαραμίσει για κανέναν λόγο.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Beauté και δέχτηκε ερώτηση για το πώς την επηρέασε η δημοσιοποίηση της διαμάχης με την booker, με εκείνη να σημειώνει: «Δεν ασχολήθηκα με το να το αποτιμήσω. Αυτή τη συνθήκη, αυτόν τον ενάμιση χρόνο, δεν την έχω αξιολογήσει. Αυτοματοποιημένα, μπήκαν σε ένα κουτί, κι αργότερα θα γίνει η αποτίμηση. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το κάνω».
Το μοντέλο, διευκρίνισε επίσης ότι η προσοχή της είναι στραμμένη στα επαγγελματικά της και στην υγεία της, σωματική και ψυχική. «Δίνω προτεραιότητα στην καριέρα μου, στην ψυχική και σωματική μου υγεία. Δεν θα αφήσω τίποτε να με επηρεάσει. Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει. Δεν θα τα χάσω για κανέναν λόγο», πρόσθεσε.
Στην ίδια συνέντευξη μίλησε επίσης για τον νέο κύκλο του GNTM, τονίζοντας πως θα απολαύσει τη φετινή συμμετοχή περισσότερο από κάθε άλλη. Και αυτό γιατί όπως εξήγησε: «Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα περάσω καλά στο GNTM. Έχω προσπαθήσει πολύ. Για μένα ψυχολογικά πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ευτυχώς, βοήθησαν οι συνεργάτες μου να το διαχειριστώ. Το GNTM ήταν ένα πρόγραμμα που με έφερε στην τηλεόραση, μου άλλαξε τη ζωή. Ίσως, πέρυσι ήταν νωπό για μένα. Ωστόσο, βοήθησε η αλλαγή του format, οι υπέροχοι συνεργάτες αλλά και τα παιδιά που συμμετείχαν, με τους οποίους γίναμε φίλοι… Η αγάπη τους μου γιάτρεψε μια βαθιά πληγή. Γι’ αυτό τώρα είμαι έτοιμη να το απολαύσω».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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